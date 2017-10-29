Наука в России: крымские ученые совершили прорыв в онкологии

Люди, знакомые с проблемами диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний, понимают, насколько важно захватить болезнь в самом начале, повысив шансы на выздоровление, не дать организму ослабнуть в ходе агрессивного лечения химическими препаратами или облучения. Этот шанс появился… Крымские ученые из Медицинской академии КФУ разработали метод, позволяющий с помощью анализа крови диагностировать рак на самой ранней стадии.

В начале этой весны российские ученые протестировали в условиях космоса генно-инженерный препарат, способный бороться с онкологическими заболеваниями на разных стадиях. Через пару-тройку лет столь долгожданный в нашей стране препарат смогут получить первые пациенты.

Профессор Константин Ефетов, завкафедрой биохимии вуза и доктор биологических наук, сообщил, что любое онкозаболевание можно излечить на ранней стадии полностью, главное, уловить начальный момент возникновения злокачественной опухоли в организме человека. Пока врачи пытаются для каждого вида рака провести свои исследования, уходит время. После разработки крымской методики эта задача упростится.

В человеческом организме присутствуют, как всем известно, особые молекулы системы иммунитета – антитела, меняющие свои свойства при онкозаболевании. При использовании ультрафиолетовой спектрофотометрии и других воздействий можно выявить группы риска для последующего обследования и постановки диагноза. На данном этапе необходимо получить целевое финансирование для внедрения метода в клинику.

Да, развитие туризма, промышленности, сельского хозяйства – это все хорошо, но вот такие новости внушают людям надежду на будущее. Онкологические заболевания в России, к сожалению, не занимают последние строчки в перечне распространенных заболеваний. Поэтому исследования крымских ученых так важны для всей страны, впрочем, и для остального мира тоже. Сделать россиян здоровее, значит, сохранить будущее страны.