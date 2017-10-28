Выдвижение Собчак как фактор деградации

Концептуал СМИ Сдаст ли народ экзамен на зрелость?

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассуждает о том, почему выдвижение Ксении Собчак как кандидата на пост президента России, свидетельствует об очевидной деградации нашего общества.



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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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