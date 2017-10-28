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Выдвижение Собчак как фактор деградации

19:39. 28 октября 2017 Просмотров - 273 7 коммент. Опубликовал:

Сдаст ли народ экзамен на зрелость?

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассуждает о том, почему выдвижение Ксении Собчак как кандидата на пост президента России, свидетельствует об очевидной деградации нашего общества.

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Рекомендуем:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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7 коммент.»

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    Oblichitel 28 октября 2017 в 20:26 Ссылка Пометить
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    А давайте её выпустим – и посмотрим сколько в стране насчитывается идиотов,обладающих правом голоса)))

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    Владимир 28 октября 2017 в 20:33 Ссылка Пометить
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    Странные люди, обижающиеся на свой народ, при этом претендующие на философов. Видите ли, народ виноват, что собчачку в царицы предлагают. А вы автор,что сделали, чтобы народ проснулся? Вы то сами понимаете, что работаете на благо паразитической системы. Играть с шулерами их краплёными картами?
    Да не будет народ понимать что-либо, пока не вернётся к культуре предков. Вы можете обзывать, сучить ногами – толку не будет.
    Автор в своих работах (не трудах) правильно говорит, что у нас не Западная и не Восточная цивилизация, а своя. Вот только он и ему подобные не понимают, что понятие божественности у каждой цивилизации своё. А у нас какое?
    Отвечу Западное. Как мы можем жить по культуре наших предков, а в качестве катализатора использовать не своих богов, а Западных богов? Естественно ничего хорошего из этого не выйдет. Сбой программы у народа происходит. У нас программа заложена нашим богом, а мы упорно пытаемся выполнить жизненные задачи по программе чужого существа, которого нам определили в бога.
    Пусть правят собчачки и т.п.. Тем быстрее рухнет их программа.

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      Oblichitel Владимир 28 октября 2017 в 20:44 Ссылка Пометить
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      А вы пробовали жить по законам того бога,который создал всё сущее и вас в том числе? Это же лучше,чем полагаться на богов или бога,которые ничего не создавали,но сами созданы помыслами людей…

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    Ursus 28 октября 2017 в 20:47 Ссылка Пометить
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    Любопытный опрос – голосовалка на сайте Новой.

    https://www.novayagazeta.ru/

    58%. И это не путанный

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      Oblichitel Ursus 28 октября 2017 в 21:08 Ссылка Пометить
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      Сдаётся мне, что в этом опросе приняли участие в основном сторонники Навального или Собчак,остальные посчитали этот опрос не имеющим смысла…

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    Антон 28 октября 2017 в 21:37 Ссылка Пометить
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    Представьте что ш…ка победила – Какой её портрет вы повесите?

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    Владимир 28 октября 2017 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Да,одни и те же политгниды оттачивают овертонотехнологию,что у нас ,что у наглосуксов.В РФ еще рановато эталонного педераста выдвигать , ну, понюхай народ йельский анал либо дом2кобылу. Не канает? – нате “рейгана” в русском варианте куценко-бондарчук-стасмихайлов.И тв-мишпуха заработает,и клоуны,и пиарасы.И люди к урнам потянуться,придадут легитимности.Надеюсь,все уже знают, кто будет Президентом….

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