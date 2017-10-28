Выдвижение Собчак как фактор деградации
19:39. 28 октября 2017 Просмотров - 273 7 коммент. Опубликовал: brahman
Сдаст ли народ экзамен на зрелость?
Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов рассуждает о том, почему выдвижение Ксении Собчак как кандидата на пост президента России, свидетельствует об очевидной деградации нашего общества.
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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А давайте её выпустим – и посмотрим сколько в стране насчитывается идиотов,обладающих правом голоса)))
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Странные люди, обижающиеся на свой народ, при этом претендующие на философов. Видите ли, народ виноват, что собчачку в царицы предлагают. А вы автор,что сделали, чтобы народ проснулся? Вы то сами понимаете, что работаете на благо паразитической системы. Играть с шулерами их краплёными картами?
Да не будет народ понимать что-либо, пока не вернётся к культуре предков. Вы можете обзывать, сучить ногами – толку не будет.
Автор в своих работах (не трудах) правильно говорит, что у нас не Западная и не Восточная цивилизация, а своя. Вот только он и ему подобные не понимают, что понятие божественности у каждой цивилизации своё. А у нас какое?
Отвечу Западное. Как мы можем жить по культуре наших предков, а в качестве катализатора использовать не своих богов, а Западных богов? Естественно ничего хорошего из этого не выйдет. Сбой программы у народа происходит. У нас программа заложена нашим богом, а мы упорно пытаемся выполнить жизненные задачи по программе чужого существа, которого нам определили в бога.
Пусть правят собчачки и т.п.. Тем быстрее рухнет их программа.
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А вы пробовали жить по законам того бога,который создал всё сущее и вас в том числе? Это же лучше,чем полагаться на богов или бога,которые ничего не создавали,но сами созданы помыслами людей…
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Любопытный опрос – голосовалка на сайте Новой.
https://www.novayagazeta.ru/
58%. И это не путанный
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Сдаётся мне, что в этом опросе приняли участие в основном сторонники Навального или Собчак,остальные посчитали этот опрос не имеющим смысла…
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Представьте что ш…ка победила – Какой её портрет вы повесите?
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Да,одни и те же политгниды оттачивают овертонотехнологию,что у нас ,что у наглосуксов.В РФ еще рановато эталонного педераста выдвигать , ну, понюхай народ йельский анал либо дом2кобылу. Не канает? – нате “рейгана” в русском варианте куценко-бондарчук-стасмихайлов.И тв-мишпуха заработает,и клоуны,и пиарасы.И люди к урнам потянуться,придадут легитимности.Надеюсь,все уже знают, кто будет Президентом….