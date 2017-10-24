Из-за Собчак Зюганов и Миронов пересматривают планы на выборы
19:01. 24 октября 2017 Просмотров - 296 9 коммент. Опубликовал: jackomb
«Кандидат боится выглядеть карикатурно на ее фоне». Как в партиях ищут дублеров
Заявление телеведущей Ксении Собчак о желании принять участие в президентской гонке — 2018 заставило парламентскую оппозицию пересмотреть своих кандидатов. В «Справедливой России» и КПРФ обсуждают альтернативные сценарии: вместо Сергея Миронова и Геннадия Зюганова должны выйти неожиданные кандидаты.
Как рассказали «URA.RU» два источника, близких к руководству КПРФ, там до сих пор не решили, кто будет их представлять на президентской гонке. Более того, за выдвижение альтернативного кандидата выступает сам лидер партии Геннадий Зюганов.
Ранее Зюганов неоднократно обращался в администрацию президента со списком альтернативных фамилий от КПРФ, подтвердили источники в партии.
После того как Собчак заявила о своем желании участвовать в выборах, у Зюганова появилось больше аргументов в пользу «молодого коммуниста» от КПРФ. «Геннадий Андреевич боится выглядеть карикатурно на фоне скандальной Ксении Собчак», — пояснил один из собеседников агентства в партии.
На вопрос корреспондента «URA.RU», допускает ли Зюганов выдвижение молодого кандидата от партии, лидер КПРФ ответил: «В принципе, да». И после добавил: «Нужен не один кандидат. Нужен кандидат в президенты — раз и 10 человек минимум — в кандидаты в состав правительства. Надо этим заниматься всерьез, мы над этим плотно работаем».
Среди тех, кого рассматривают на место Зюганова в бюллетене, по информации собеседников агентства, близких к руководству партии, заместители председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин (40 лет) и Дмитрий Новиков (48 лет), а также пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко (47 лет).
Зюганов не хочет идти на выборы, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Зачем ему терять аппаратный вес, проигрывая на выборах? Если бы он лично хотел выдвинуться в президенты, то он бы сделал это еще в мае [во время очередного съезда партии]. Значит, его либо уламывают по линии УВП, либо ищут замену среди молодых и активных», — заявил он «URA.RU».
Из-за выдвижения Собчак в «Справедливой России» заговорили о кандидате-женщине.
«Наиболее вероятный сейчас вариант — это отказ Сергея Миронова от участия в кампании в пользу одной из наших дам. Она должна будет оттянуть излишнее внимание от Собчак, чтобы та не стала единственной представительницей слабого пола в предвыборных списках», — рассказали агентству в партии, намекнув, на кандидатуру депутата Галины Хованской.
Согласно такому сценарию после регистрации в ЦИК эсерка должна будет сняться с гонки в середине февраля, заявив о своей поддержке основного кандидата. «Так партия сохранит свое лицо, использовав свою возможность выдвижения. В то же время избежит прямой конкуренции с основным кандидатом и не окажется на последних местах», — пояснил стратегию сценария политтехнолог, близкий к партии. Он пояснил, что это одна из технологий ведения избирательной кампании основного кандидата: когда различные политические силы и организации выражают ему свою поддержку, усиливается ощущение крепнущей общественной поддержки главного кандидата.
На планах Владимира Жириновского желание Ксении Собчак поучаствовать в выборах никак не сказалось. Он остается на данный момент главным кандидатом от своей партии, подтвердили «URA.RU» в ЛДПР. «Наши рейтинги растут, Жириновский очень востребован, поэтому никто не будет искусственно гасить наш подъем. В партии нет дискуссии об альтернативном кандидате. Жириновский с конца прошлого года заявлял, что намерен в шестой раз баллотироваться. Он также говорил, что готов уступить место кандидату, который сможет показать результаты лучше, чем у него. Но пока в партии нет никого, кто бы считал, что он лучше Жириновского», — описал настроения в ЛДПР собеседник агентства, близкий к руководству партии.
Сейчас перед парламентскими партиями стоит непростой выбор, говорит политтехнолог Дмитрий Гусев: «Во-первых, им нужно решить партийную задачу — поддержать и укрепить рейтинги партий. Во-вторых, подставить президенту плечо, потому что они поддерживают Путина. Они находятся в балансе: что им важнее — поддержать свою партию либо вставить шпильку Собчак. Но очевидно, что интересы парламентских партий лежат вне выборов 2018 года. Они находятся в 2021 году [новые выборы в Госдуму], но точно не в результате предстоящих выборов». По мнению политтехнолога, парламентская оппозиция могла бы на фоне Собчак выгодно продвигать партийные интересы, выдвинув «молодняк».
Но директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов считает, что КПРФ и ЛДПР упустили время для эффективного выдвижения альтернативных Зюганову и Жириновскому кандидатов.
«Учитывая, что у Собчак есть практически стопроцентная узнаваемость среди голосующей части населения, пусть и не политическая, сейчас партиям уже было бы неправильно выдвигать малоизвестных кандидатов.
Поэтому у них, как мне кажется, нет другого пути, кроме как выдвигать своих лидеров, чтобы противостоять «политической выскочке» Собчак — ведь с её появлением у них теперь есть безопасный объект для критики», — заявил политолог. По его словам, для успеха «новичков» их раскруткой нужно было заниматься заранее, а теперь отказ Зюганова или Жириновского от участия в выборах выглядел бы именно как боязнь дебатировать с Собчак и проиграть ей.
Ожидается, что партии объявят своих кандидатов во время очередных съездов. ЛДПР планирует провести съезд в начале декабря, КПРФ — 23 декабря, а «Справедливая Россия» — 25 декабря. Выборы президента России запланированы на март 2018 года. На данный момент о своем желании участвовать в гонке заявили несколько представителей непарламентской оппозиции. Среди них — «яблочник» Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.
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Кончится тем, что во второй тур выйдут Путин и Собчак. Путин снимет свою кандидатуру и светская кобылка поведет умирающую страну на амерскую скотобойню. Нереальный маразм вроде бы, но – “страна у нас такая, сынок”.
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Ну ты фантаст браток! Просто страна будет проверенна на количество бандеровцев с гражданством РФ. Это банальное шоу и ничего более.
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Знаете в чём парадокс коллеги? В том, что после заявки на участие в выборах 2018 года Собчак, наконец пере тряхнулись якобы оппозиционные партии в ГД. Вот только зря всё это, Собчак конечно же возьмёт свои голоса на выборах, но вот КПРФ, СР, ЛДПР получат голосов ещё меньше, чем даже не парламентских выборах. Я не против этих партий, но в государственной думе они выполняют роль статистов и от них не чего не зависит. За 25 лет нахождения в ГД эти партии только и занимались тем, что боролись за места в последней. ( разве плохо получать большие деньги и не чего не делать и не за, что не отвечать?) Ну, а Собчак в России не любят, а после заявления, что если её выберут президентом, то Крым вернётся не Украину, её многие в серьёз не воспринимают.
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Зюганов и Жирик- старперы, которые держатся за кресло у
кремлевской кормушки. Их партии не отражают интересы простого народа,
одно только: бла-бла-бла и реклама.
Прохоров уже был, теперь Собчак-шоу, сценарий тот же.
Миронову и Явлинскому нечего ловить.
России нужен настоящий президент, такой как Сталин.
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Поймал как то крокодил Ксению Собчак. Посмотрел на неё и думает:- «Да не такой я уж и голодный». Пригляделся по лучше и думает:- «Да и не такой уж я и крокодил»!
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Собчак,Виктюк,Моисеев…Алла Пугачева.Что-то не то…не приятно.Может быть Иосиф Кобзон…-тоже нет,жидовка.Может быть Сергей Безруков…Он Есенина,Пушкина играл,”братуху красивую”….типа русский,…тоже нет.НУ ГДЕ ЖЕ НАЙТИ ОБРАЗ,чтобы б..ло схавало за альтернативу…Вот “головняк”….Похожего на московского п…ра,типа Навального,народ вообще “не хавает”.Что же делать…”А смысл вообще заморачиваться…”.Толканем насильно,все далеко,московские примут,”замкадыши” сожрут…Б..ло.Смысл брать в расчет…И…ПУТИН.Неужели вы люди чувствуете себя иначе….
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Тяжело набирать текст отмороженными пальцами ? Попросил бы кого-нибудь , да продиктовал . Или с дурнем никто связываться не хочет ?
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Сперва смешил ты меня,а сейчас противно почему-то.Вроде все понимаю,а чувство брезгливости не проходит.Беги провокатор…щас вырвет…
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На самом деле, мы все прекрасно знаем, кто выиграет эти выборы. И это будет не просто человек по фамилии Путин. Это будет победа здравого смысла, инстинкта самосохранения и курса на великую Россию.
Но мы так же все прекрасно знаем, какая вонь и вой всегда поднимаются на наших либеральных болотах и на Западе. Скулёж про “выборы без выбора” будут обязательным номером программы и нынешнего плебисцита. Куда ж без него?!
Либеральное болото бурлит, пенится и наполняет интернет-пространство жуткой вонью. А всё потому, что Путин всего лишь бросил туда пачку дрожжей ,на упаковке которых написано “К.А. Собчак — кандидат против всех”.
Её кандидатура не только уже перессорила и деморализовала всех либеральных гамнюков. Думаю, её участие в выборах вызовет интерес и на Западе, который традиционно упрекает Россию за гендерный дисбаланс в политике.
Но, чёрт возьми, как же толково и продуманно!
В очередной раз снимаю шляпу.
Ибо за неполных два месяца ввести в большую игру вроде как совершенно ненужную фигуру и с её помощью поставить шах Западу и мат либералам — это действительно сильно !