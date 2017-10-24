Из-за Собчак Зюганов и Миронов пересматривают планы на выборы

«Кандидат боится выглядеть карикатурно на ее фоне». Как в партиях ищут дублеров

Заявление телеведущей Ксении Собчак о желании принять участие в президентской гонке — 2018 заставило парламентскую оппозицию пересмотреть своих кандидатов. В «Справедливой России» и КПРФ обсуждают альтернативные сценарии: вместо Сергея Миронова и Геннадия Зюганова должны выйти неожиданные кандидаты.

Как рассказали «URA.RU» два источника, близких к руководству КПРФ, там до сих пор не решили, кто будет их представлять на президентской гонке. Более того, за выдвижение альтернативного кандидата выступает сам лидер партии Геннадий Зюганов.

Ранее Зюганов неоднократно обращался в администрацию президента со списком альтернативных фамилий от КПРФ, подтвердили источники в партии.