Политический цирк от Собчак: Крым вернуть, Ленина с площади убрать.
Новый политический сезон в преддверии президентских выборов 2018 года начался. Глядя на то, что происходит в информационном поле уже сейчас, страшно представить, что будет дальше.
Естественное развитие иммунитета на информационный мусор у людей (поскольку иначе сохранить разум в окружении десятков тысяч непрерывно вещающих в режиме 24х7 СМИ просто невозможно) спровоцировало как рост числа провокаций в целом – для привлечения внимания, так и накал этих самых провокаций.
Проще говоря, если мы не уважаем большую часть СМИ за их желтушность, постоянные передергивания и ложь, отказываемся их смотреть, то всего описанного будет в разы больше. Оно и понятно, годами зарабатывать репутацию и наращивать аудиторию качественными материалами в современном мире согласны немногие, куда проще сочинить кричащий заголовок , а потом еще один, и еще.
Объективность здесь мало кого волнует, кроме, разве что, нас с вами. Взять к примеру Собчак.
Чем является ее заявление о необходимости возвращения Крыма Украине? Ну, кроме нарушения российского законодательства в части призывов к нарушению же территориальной целостности РФ (чего она, обладая иммунитетом неясной природы, совершенно не боится и открыто об этом говорит). Это просто провокация для нагнетания истерии в СМИ, генерации ответов высокопоставленных лиц (Поклонская уже разразилась спичем на данную тему), проще говоря, очередной виток информационной истерии.
Это при том, что она в ходе своей квази-президентской кампании даже не планирует вести в Крыму избирательную кампанию.
То же самое и с недавним заявлением на острую тему «убрать труп Ленина с Красной площади», на что отреагировал уже Зюганов и опять все СМИ полны ярких заголовков, а форумы – скандальных обсуждений:
«Если мы все-таки будем фантазировать на тему того, что я стану президентом, хотя я этого не люблю, то первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает», — поделилась Собчак … «Россия проваливается в средневековье «в том числе потому, что у нас в 21 веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».
Имеет это ее заявление хоть какую-то объективность? Особенно в свете того, что один из пяти действующих на настоящий момент мавзолеев бывших руководителей социалистических стран находится в Пекине, это Мавзолей Мао Цзэдуна.
Китай, по мнению Ксении Собчак, тоже проваливается в Средневековье? Думаю, ответ очевиден.
Во всей этой истеричной демагогии есть только один хороший момент. Навальному не удалось расшевелить протестные настроения и возмущение в обществе, он уже не рассматривается как инструмент привлечения внимания к выборам, повышения явки, инициатора протестного голосования (чтобы мы всей толпой кинулись голосовать за основного кандидата с мотивом «лишь бы не Навальный»).
А раз так, значит мы, покамест, способны думать и анализировать, действовать осознанно, несмотря на круглосуточное зомбирование миллионами информационных поводов от десятков тысяч СМИ.
Проще говоря, пережили Навального, переживем и Собчак.
Главное, что уже звучало не раз, не лениться выискивать истинную суть, скрывающуюся за каждым громким заявлением или скандалом. Без информационной обертки события выглядят совершенно иначе, и далее уже от этого зависит, надо на них обращать внимание или нет.
И ещё, мнение Руслана Осташко, одного из создателей проекта PolitRussia.ru
На "лобное место скачет" сепаратистка?
"Дорогие друзья, наверное, вы заметили, что я полностью проигнорировал новость о том, что Ксения Собчак заявила о своем намерении стать кандидатом в президенты Российской Федерации. Мне было не интересно участвовать в этой клоунаде, и я горжусь тем, что у меня есть привилегия, которой нет у многих медийщиков - я могу говорить и писать о том, что интересно мне и не участвовать в чужих и пошлых политических спектаклях".
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https://zergulio.livejournal.com/5358727.html
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Но зиккурат с Красной площади должно убрать, а терафим должно уничтожить. Как только это случится начнется освобождение Руси от паразитов.
Погост, так же необходимо убрать с Красной площади. А Кремль побелить известью.
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“А Кремль побелить известью.” – и покрыть матом…
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Чого-ж ти, прапор “окупанта” начепив? Або ти не патріот, інакше не бачити вам перемоги?! Або ти зрадник всіх?
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В летописях Москва упоминается, как белокаменная. Современный вид кремль приобрёл во время ВОВ, когда в целях маскировки от артналетов, по решению правительства известь (которой постоянно покрывали стены кремля) была смыта, а перед парадом победы кремль покрасили в тот цвет, который мы видим по сей день.
П.С.
Если Вы хотите покрыть стены кремля матом (мат- это дроблённый жемчуг), сделайте его (мат) крупным, чтобы сверкал в лучах солнце. И, ради Бога, за свой счёт.
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Тонким слоем ессесно.
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Вот я придумал систему. Вы, Илья предлагаете убрать зиккурат с площади. Хорошо. Собираем все подписи, кто предлагает то же самое. Убираем зиккурат. Вы говорите, что сразу же начнется освобождение Руси от паразитов. Но надо подождать лет десять. А потом, если выяснится, что от паразитов Русь не избавилась и даже не начинала избавляться, сразу избавиться от тех, кто подписался на избавления от зиккурата. Действительно получиться, что мы избавимся от паразитов. При таком условии, вы бы подписались на удаление зиккурата?
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Молодец ксюха,ленинку из мавзолея убрать,а на его место положить ксюху в одежде фараона.)))А что,так мы обновим туристический маршрут,и я думаю покемоны разных стран потянутся поглядеть на восьмое чудо света.)))))
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Вау, Степанида! Ну как тебе бесовщинка-то? Готовься путриотично и мануально Ксюшку обслуживать. Степашка-таракашка…
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Что не ндравится тормознутый.)))Это вам не в укропии скакать,ваш харизматичный енот сдр.иснул,и вся навальнятина теперь ксюшку будет обслуживать как и ты.)))А мы будем с вас дурачков ржать.)))А ведь говорили тебе пиндосу не лезь в Россию,на кажную вашу хитрожепость,найдется большой саморез по размеру.Так что не плачь тараканий философ,здесь урвешь крошку,там какнешь понемножку,может и не сократят пока бедолагу.)))
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У меня была в молодости подруга, которой было безразлично: говорят о ней хорошо или плохо, но лишь бы говорили… Если в её присутствии начинали говорить про других – она нервничала, а чтобы привлечь к себе внимание – говорила что-то типа: меня никто не понимает, я ведь вот такая (далее – любые прилагательные, на которые мы вынуждены были как-то отреагировать).
Вот почему-то я сейчас её сравниваю с Ксюшей, ей глубоко плевать, что говорит о ней, но лишь бы говорили. И ведь она преуспела, сейчас в фаворе.
А представьте, что все бы её закидоны проигнорировали. Вот это бы ей было, что молотком по кумполу…
Может, хватит эту кобылку кормить нашей энергетикой, она на каждом из нас вампирирует, хотим мы того или нет.