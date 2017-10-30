Политический цирк от Собчак: Крым вернуть, Ленина с площади убрать.

Новый политический сезон в преддверии президентских выборов 2018 года начался. Глядя на то, что происходит в информационном поле уже сейчас, страшно представить, что будет дальше.

Естественное развитие иммунитета на информационный мусор у людей (поскольку иначе сохранить разум в окружении десятков тысяч непрерывно вещающих в режиме 24х7 СМИ просто невозможно) спровоцировало как рост числа провокаций в целом – для привлечения внимания, так и накал этих самых провокаций.

Проще говоря, если мы не уважаем большую часть СМИ за их желтушность, постоянные передергивания и ложь, отказываемся их смотреть, то всего описанного будет в разы больше. Оно и понятно, годами зарабатывать репутацию и наращивать аудиторию качественными материалами в современном мире согласны немногие, куда проще сочинить кричащий заголовок , а потом еще один, и еще.

Объективность здесь мало кого волнует, кроме, разве что, нас с вами. Взять к примеру Собчак.

Чем является ее заявление о необходимости возвращения Крыма Украине? Ну, кроме нарушения российского законодательства в части призывов к нарушению же территориальной целостности РФ (чего она, обладая иммунитетом неясной природы, совершенно не боится и открыто об этом говорит). Это просто провокация для нагнетания истерии в СМИ, генерации ответов высокопоставленных лиц (Поклонская уже разразилась спичем на данную тему), проще говоря, очередной виток информационной истерии.

Это при том, что она в ходе своей квази-президентской кампании даже не планирует вести в Крыму избирательную кампанию.

То же самое и с недавним заявлением на острую тему «убрать труп Ленина с Красной площади», на что отреагировал уже Зюганов и опять все СМИ полны ярких заголовков, а форумы – скандальных обсуждений:

«Если мы все-таки будем фантазировать на тему того, что я стану президентом, хотя я этого не люблю, то первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает», — поделилась Собчак … «Россия проваливается в средневековье «в том числе потому, что у нас в 21 веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».

Имеет это ее заявление хоть какую-то объективность? Особенно в свете того, что один из пяти действующих на настоящий момент мавзолеев бывших руководителей социалистических стран находится в Пекине, это Мавзолей Мао Цзэдуна.

Китай, по мнению Ксении Собчак, тоже проваливается в Средневековье? Думаю, ответ очевиден.

Во всей этой истеричной демагогии есть только один хороший момент. Навальному не удалось расшевелить протестные настроения и возмущение в обществе, он уже не рассматривается как инструмент привлечения внимания к выборам, повышения явки, инициатора протестного голосования (чтобы мы всей толпой кинулись голосовать за основного кандидата с мотивом «лишь бы не Навальный»).

А раз так, значит мы, покамест, способны думать и анализировать, действовать осознанно, несмотря на круглосуточное зомбирование миллионами информационных поводов от десятков тысяч СМИ.

Проще говоря, пережили Навального, переживем и Собчак.

Главное, что уже звучало не раз, не лениться выискивать истинную суть, скрывающуюся за каждым громким заявлением или скандалом. Без информационной обертки события выглядят совершенно иначе, и далее уже от этого зависит, надо на них обращать внимание или нет.

И ещё, мнение Руслана Осташко, одного из создателей проекта PolitRussia.ru

На "лобное место скачет" сепаратистка?

"Дорогие друзья, наверное, вы заметили, что я полностью проигнорировал новость о том, что Ксения Собчак заявила о своем намерении стать кандидатом в президенты Российской Федерации. Мне было не интересно участвовать в этой клоунаде, и я горжусь тем, что у меня есть привилегия, которой нет у многих медийщиков - я могу говорить и писать о том, что интересно мне и не участвовать в чужих и пошлых политических спектаклях".

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https://zergulio.livejournal.com/5358727.html

https://www.youtube.com/watch?v=-uB3HA8M8XM&utm_referrer=http