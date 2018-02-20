КПРФ и Зюганов – надёжная российская опора Госдепа

Кушайте печеньки, господа „коммунисты”!

Посол США Джон Теффт обсудил с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым подготовку к предстоящим выборам в государственную думу РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

"На встрече, которая состоялась 9 марта, речь шла об ожиданиях КПРФ от предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу.



Стороны обсудили последние изменения в избирательной системе России, общий уровень конкурентности на выборах.



Помимо предвыборной тематики посол Джон Теффт и Геннадий Зюганов говорили о приоритетах законодательной работы Госдумы текущего созыва",– говорится в заявлении посольства.



Возникает законный вопрос: только ли парламентские выборы обсуждали соратники по борьбе с «путинским режимом»? Судя по действиям КПРФ в президентской кампании,– не только. Скорее всего, именно к ней и готовились эти господа за полтора года до её начала. Это как раз тот срок, который необходим для того, чтобы подготовить и протащить нужного кандидата, создать ему нужное паблисити, подготовить социальные сети. Ну и далее по методичке. За 2 месяца такие вещи не делаются.

Поэтому действия верхушки КПРФ и Запада в президентской кампании 2018 года можно назвать в значительной степени синхронизированными. Сразу после выдвижения Павла Грудинина кандидатом в Президенты РФ его фигура получила мощную информационную поддержку как на Западе, так и в самых антикоммунистических СМИ России.

"Один из кандидатов в президенты России пользуется невероятной популярностью на YouTube, где он решительно критикует политику президента Владимира Путина. В его распоряжении есть гигантская политическая машина и миллионы сторонников.…" – как вы думаете, кого восхваляет "рупор демократии" газета WashingtonPost? Ошибаетесь – нет, не Алексея Навального!

Эти хвалебные дифирамбы рупор антикоммунизма и русофобии поёт самому что ни на есть коммунисту Павлу Грудинину.





Павел Грудинин – результат сговора КПРФ и Госдепа США

Все помнят, как эта кандидатура получила мгновенное одобрение и поддержку и от бывших послов США в России – Макфола и Теффта, и от Открытой России, и от самых оголтелых антироссийских СМИ.



Тот факт, что Грудинин никакой не борец с коррупцией, а, казалось бы, первый кандидат на включение в разного рода «санкционные списки», никого не останавливает: именно такие лица на вершине российской власти Западу и нужны: на них всегда есть и поводок, и удавка.





Однако наиболее наглядным доказательством лояльности Запада к фигуре именно Павла Грудинина являются такие, на первый взгляд, странные обстоятельства:

– практически свернута активность «избирательных штабов Навального», на которые первоначально все обращали внимание как на возможный рычаг раскачки поствыборной ситуации;

– ни с чем уехала из Штатов Ксения Собчак, которая произносит вслух очень много сладостных для Госдепа речей;

– не заметно особой финансовой подпитки вялотекущей избирательной кампании Григория Явлинского, который много лет является говорящим лицом антипутинской либеральной тусовки.



Складывается полное ощущение того, что орудием главного антипутинского калибра на президентских выборах западные носители печенек избрали именно Грудинина…







…Удар решено было наносить с иного фланга – якобы народного и якобы патриотического. Поэтому и выбрали КПРФ, которая давно зарекомендовала себя в качестве надежного двигателя во власть ставленников Запада: достаточно напомнить, что ключевые фигуры команды Ходорковского проходили в Государственную Думу именно по спискам КПРФ.



Расчет был сделан на то, что кандидат от КПРФ получит рейтинг, не меньший, чем получает сама партия на выборах. Плюс оголтелая пропаганда среди чуждого коммунистическим идеям электората, которому должны нравиться «успешные хозяйственники».

В результате уже в декабре 2017 года в соцсети «ВКонтакте» появилось более тридцати одноименных групп в поддержку миллиардера. Активность соседей по глобусу в этих пабликах просто зашкаливает.

И админ один и тот же. С конца прошлого года по настоящее время были скуплены и переименованы десятки сообществ, по данным allsocial.ru. А сколько сразу создано сайтов, на которых выявляется просто неслыханный рейтинг у Грудинина!

Сайт ‘BASETOP‘ 47 тыс. проголосовавших– 59% у Грудинина, 15% у Путина и 6% у Жириновского!

Сайт ‘Выборы президента 2018‘ 18 тыс. голосов– 64% у Грудинина, 22% у Путина и 7% у Жириновского.

Группа в контакте ‘Выборы 2018‘, 21 тыс. проголосовавших– Путин почти 20%, Грудинин 58%.

Сайт «ПрезидентРФ» почти 190 тыс. человек проголосовали на этом сайте и результаты следующие: Жириновский 5%, Путин 29%, Грудинин 61%.

И т.д. и т.п.

Кто-нибудь слышал про эти сайты до начала избирательной кампании? Для чего все это делается? Делается это для того, чтобы мнимый виртуальный рейтинг «крепкого хозяйственника» накрутить до высот, создав тем самым ложное впечатление о возможности его успеха в реальной президентской гонке.



И чтобы затем, после выборов, когда реальный результат будет очень далек от виртуального, и будет он таким, которого Запад боится до леденящего душу ужаса, по команде изо всех табакерок повыпрыгивали бы всяческие черти и, как на Украине, стали кричать про фальсификации и требовать второй тур выборов.



