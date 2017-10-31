Эдуард Лимонов: Как дела у Собчак? А неважно, первый блин комом

При хлещущем мощном потоке новостей о дочери Анатолия Собчака (она заявила о желании стать кандидатом в президенты 18 октября, и вот уже десяток дней держится аж второй по упоминаниям в СМИ после президента ВВП) дела у неё на самом деле идут неважно.

Я знал, что она должна была лететь в Екатеринбург в свою первую агитационную поездку. (Тут сразу условность, она ещё не зарегистрирована и не может быть зарегистрирована пока ещё, так как официально выборы будут объявлены только в начале декабря.) И я стал искать сообщений о результатах этой поездки.

Потому что её продолжали восхвалять федерально-московские СМИ, бурно радоваться её появлению как «кандидата», но о первой агитпоездке в Екатеринбург — молчание. Мне это показалось подозрительным. Раз нет победных реляций, вероятно первая битва проиграна?

Наконец, я обнаружил информацию о поездке в дебрях интернета, не то что она была спрятана, но затеряна это уж точно. То есть, никто не захотел вытащить её в федеральные СМИ.

Что я обнаружил? Да она была в Екатеринбурге 27 октября.

Вышла в сером платье перед аудиторией в около 200 человек. Люди и стояли и сидели на полу, пришли с удовольствием посмотреть на столичную скандальную знаменитость. Вход был свободный, то есть плату не взимали. Желающие уязвить девушку Собчак написали в тех рапортах о собрании, которые я обнаружил, что аудитория состояла наполовину из журналистов. Может быть и так, и что же здесь плохого, что плохого в повышенном интересе журналистов?

Плохое там проявилось в другом. Об этом дальше.

Она с видимым удовольствием швырнула в зал приготовленный, просто ницшеанский, совершенно блестящий афоризм: «Я не буду президентом России. Я — функция строки „против всех“ на этих выборах».

Кто ей придумал этот афоризм? Красовский, Малашенко, Белковский? Вероятно, Белковский. А может быть, и сам ВВП, когда встречался с ней для интервью о своём экс-начальнике, — её папаше?

А может, она сама придумала такой ницшеанский афоризм? Допускаю.

Там вот что важное и плохое проявилось. Устроители заявили собравшимся: «нужны будут в каждом крупном городе как минимум 200 сборщиков подписей». Тех, кто вызывается стать сборщиком, попросили остаться в зале по окончании встречи.

В зале остались двое мужчин пенсионного возраста и три студентки.

Злой журналист, видимо не фанат Ксении Собчак, дал своему сообщению о событии уничижительное название: «2 дедушки + 3 девушки = волонтёры».

Давайте переварим информацию.

Судя по первому блину, получившемуся адским комом (пять из двух сотен!) — некому будет собирать подписи за Собчак. Подписи придётся покупать, то есть платить профессиональным сборщикам.

А где деньги взять?

С деньгами тоже пока не ясно. Поддерживающая девушку Собчак ультра-либеральная общественность не сомневается, что Собчак этот миллиард, в который оценивают предстоящую стоимость её компании, без проблем достанет, соберёт. Общественность всегда спешит преувеличить.

А не факт что соберёт, это же не в ресторан девушку одноразово пригласить, это миллиард ей подарить, при том, что президентом — она сама говорит, не станет.

МБХ — Михаил Ходорковский, один из главных спонсоров оппозиции ВВП, не видит смысла давать ей денег на кампанию, сказал — не даст, не имеет смысла. Таинственно сообщил: «Она играет в ту игру, которую ей позволяют играть…».

Хотя МБХ, казалось бы, противнику Навального, было бы вполне нормально подарить ну полмиллиарда рублей, скажем, девушке Собчак, конкурентке Навального.

А кто даст? Говорят, что «Альфа-групп» даст. А тоже не факт, нам уже внушили, что Фридман финансирует Навального, чего же ему финансировать Ксению Анатольевну, которая сейчас, шумя платьями и алея помадой быстро затмевает Навального?

Мы все уверены, ну общество, и умные и глупые, мы предполагаем, что Собчак — часть тщательно обдуманного проекта по выборам. Чей это проект? Это проект руководителей государства и более всех проект Владимира Владимировича Путина, догадываемся мы.

Почему мы так предполагаем?

Потому что ей везде включили зелёный свет.

Ну, во-первых судя по нотам благосклонности, доносящимся из Кремля, судя по уверенному поведению самой Собчак, судя по поведению чиновников и федеральных СМИ.

Попытаемся понять, что всё это значит, в чём суть проекта?

А суть в том, что затеян конец царствования.

И ВВП устал, сколько можно, и понимает, что уходить нужно вовремя. Уйти после «КрымНаш» и после побед в Сирии — разумно, останется позитивная историческая память о нём как об удачливом Императоре, отвоевателе русских земель, такой себе новейший Иван Калита уйдёт, да ещё добровольно. Будет шикарный жест.

Детали проекта такие.

Выпустить на арену Собчак — блестящее, тактически остроумное решение. Собчак будет таким разминированным Навальным, она полностью заменит неудобного Навального: у неё ультра-либеральная дебильная программа, абсолютно неприемлемая для большинства населения, такая прущая на рожон, разнузданная, гротескно-либеральная, за которую проголосует подавляющее меньшинство населения. (К тому же она декларировала, что не будет критиковать лично ВВП, в отличие от безбожного критикана Навального).

Она будет участвовать в выборах вместе со старыми привычными штанами российской политики, с обоймой: Зюганов, Жириновский, Явлинский, и замажет их собой.

Замажет «Домом-2», чулками, помадой, запахом западных духов и кремов, иностранными платьями, образом жизни, своей вопиющей пошлостью. Они тоже пошляки, но политические пошляки, в ней же пошлость ещё окрашена женственной вульгарной сексуальностью, что вообще невыносимо.

На фоне их ещё один кандидат — ставленник ВВП — вероятнее всего, многократно проверенный Медведев — доказавший свою верность пока был президентом и свою решительность в войне в Южной Осетии, будет выглядеть серьёзней и убедительнее всех. Точнее — он будет единственно серьёзным парнем во всей этой бражке кандидатов. Он-то и победит — легко и надолго.

А Владимир Владимирович оставит себе Бочаров ручей и поживёт так долго, как сможет.

Каковы мотивы участия Кс. Собчак в этом проекте?

Ей 36 лет, женщина в таком возрасте всё чаще глядит в зеркало, и становится всё печальнее. А так ей будет что вспомнить, будет, чем внукам похвалиться: «Вот была кандидатом в президенты!».

Я как-то сказал ей после интервью её со мной (она подтвердит):

— И сколько вы ещё будете порхать по жизни, Ксения? Найдите себе серьёзного мужика, ну из политики…

Первой её пробной фигурой стал Яшин. Не подошёл ей Яшин, мелковат оказался.

Она поступила чуть по иному, сама решила стать таким мужиком.

А тут ещё одна женщина подвалила, и тоже из гримёрной шоу-бизнеса — Екатерина Гордон. Это уже перебор, конечно же. Её не планировали.