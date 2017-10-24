Крым и Собчак: история «нелюбви»

Ксения Собчак как «дочь реформатора», «борец за справедливость», гламурная дива с «Дома-2» и просто будущий кандидат в президенты России не смогла удержаться и не ляпнуть глупость про Крым. Отметиться заявлением про Крым – святое для каждого хабалистого оппозиционера на просторах нашей родины. Шанс, что их заметят и выслушают. Собчак не исключение, как и ее гоп-стоп-команда т.н. «предвыборного штаба».

Рассуждения с умным видом на тему, законно или нет, Крым вошел в состав России дела не меняют. Собчак просто не понимает реальной ситуации на полуострове и не осознает, что восстановление добрых отношений с Украиной не должно происходить за счет жителей полуострова. Как заявил Сергей Цеков, сенатор от Крыма, точку зрения крымчан разделяет большая часть россиян, а вот «протестный электорат в России невелик».

В свою очередь, Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма, отметил, что референдум в Крыму проходил законно, и международное право нарушено не было. Полуостров юридически и фактически является частью российского государства. Собчак же не потрудилась профессионально разобраться в этом вопросе, просто решив попиариться.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразилась еще жестче:

Да, у Ксении Собчак нет ни знаний, ни подготовки, только амбиции. Ее заявление о том, что Россия нарушила Будапештский меморандум просто попытка заявить о себе. Впрочем, у нее это получилось. Социальные сети пестрят сообщениями и мемами на тему ее выдвижения: