Крым и Собчак: история «нелюбви»
Ксения Собчак как «дочь реформатора», «борец за справедливость», гламурная дива с «Дома-2» и просто будущий кандидат в президенты России не смогла удержаться и не ляпнуть глупость про Крым. Отметиться заявлением про Крым – святое для каждого хабалистого оппозиционера на просторах нашей родины. Шанс, что их заметят и выслушают. Собчак не исключение, как и ее гоп-стоп-команда т.н. «предвыборного штаба».
Рассуждения с умным видом на тему, законно или нет, Крым вошел в состав России дела не меняют. Собчак просто не понимает реальной ситуации на полуострове и не осознает, что восстановление добрых отношений с Украиной не должно происходить за счет жителей полуострова. Как заявил Сергей Цеков, сенатор от Крыма, точку зрения крымчан разделяет большая часть россиян, а вот «протестный электорат в России невелик».
В свою очередь, Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма, отметил, что референдум в Крыму проходил законно, и международное право нарушено не было. Полуостров юридически и фактически является частью российского государства. Собчак же не потрудилась профессионально разобраться в этом вопросе, просто решив попиариться.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразилась еще жестче:
Да, у Ксении Собчак нет ни знаний, ни подготовки, только амбиции. Ее заявление о том, что Россия нарушила Будапештский меморандум просто попытка заявить о себе. Впрочем, у нее это получилось. Социальные сети пестрят сообщениями и мемами на тему ее выдвижения:
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Да еврейка на фоне Бандеры это круто! Вот мы и посмотрим сколько за неё проголосуют бандеровцев с паспортами граждан РФ!
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Проголосуют, не беспокойтесь, сволочей всегда хватает, особенно в России. Но мы то с вами не из таких, верно?
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Поймал как то крокодил Ксению Собчак. Посмотрел на неё и думает:- «Да не такой я уж и голодный». Пригляделся по лучше и думает:- «Да и не такой уж я и крокодил»!
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Начинается строительство “Дома-3″ на территории теперь уже всей России. Главный гламурный директор (президент) вполне готов.