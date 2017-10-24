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Крым и Собчак: история «нелюбви»

18:23. 24 октября 2017 Просмотров - 407 4 коммент. Опубликовал:

ан крым

Ксения Собчак как «дочь реформатора», «борец за справедливость», гламурная дива с «Дома-2» и просто будущий кандидат в президенты России не смогла удержаться и не ляпнуть глупость про Крым. Отметиться заявлением про Крым – святое для каждого хабалистого оппозиционера на просторах нашей родины. Шанс, что их заметят и выслушают. Собчак не исключение, как и ее гоп-стоп-команда т.н. «предвыборного штаба».

Рассуждения с умным видом на тему, законно или нет, Крым вошел в состав России дела не меняют. Собчак просто не понимает реальной ситуации на полуострове и не осознает, что восстановление добрых отношений с Украиной не должно происходить за счет жителей полуострова. Как заявил Сергей Цеков, сенатор от Крыма, точку зрения крымчан разделяет большая часть россиян, а вот «протестный электорат в России невелик».

В свою очередь, Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма, отметил, что референдум в Крыму проходил законно, и международное право нарушено не было. Полуостров юридически и фактически является частью российского государства. Собчак же не потрудилась профессионально разобраться в этом вопросе, просто решив попиариться.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразилась еще жестче:

Да, у Ксении Собчак нет ни знаний, ни подготовки, только амбиции. Ее заявление о том, что Россия нарушила Будапештский меморандум просто попытка заявить о себе. Впрочем, у нее это получилось. Социальные сети пестрят сообщениями и мемами на тему ее выдвижения:

 

 

Мнение крымчан относительно новоявленного кандидата: в большинстве своем они склоняются к полному игнору Собчак. В Крыму за нее свои голоса могут отдать либо любители «Дома-2», либо глупцы, не осознающие, что она «льет воду на мельницу» Запада. Ксения Собчак, открыто предает интересы России, унижает Крым и при этом намерена участвовать в выборах на пост главы государства? Журналистка совсем «берега попутала»…

 

Метки: кандидат в президенты, крым, крым / россия / украина, Собчак
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4 коммент.»

  • 3570 2890
    Ирбис 24 октября 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Да еврейка на фоне Бандеры это круто! Вот мы и посмотрим сколько за неё проголосуют бандеровцев с паспортами граждан РФ!

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      jackomb Ирбис 24 октября 2017 в 19:52 Ссылка Пометить
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      Проголосуют, не беспокойтесь, сволочей всегда хватает, особенно в России. Но мы то с вами не из таких, верно?

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        Ирбис jackomb 24 октября 2017 в 19:59 Ссылка Пометить
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        Поймал как то крокодил Ксению Собчак. Посмотрел на неё и думает:- «Да не такой я уж и голодный». Пригляделся по лучше и думает:- «Да и не такой уж я и крокодил»!

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  • 108 82
    Людмила 24 октября 2017 в 20:07 Ссылка Пометить
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    Начинается строительство “Дома-3″ на территории теперь уже всей России. Главный гламурный директор (президент) вполне готов.

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