Почему людям так интересны сплетни?

Люди — обезьяны не только «инфантильные», но еще и болтливые. Мало что интересует нас так живо, как последние сплетни о соседях или знаменитостях. Кто с кем спит и сколько заработал? Кто кому что сказал? Чем пикантнее подробности, тем лучше. Опять же, такое поведение глубоко укоренено в особенностях нашего мозга и нашего эволюционного прошлого. И чтобы понять это, стоит поразмышлять о том, что же хорошего может быть во всех этих сплетнях.

Человеческий социум с древнейших времен и до наших дней — это скрытая « гонка вооружений» в борьбе за общие ресурсы. Все мы стараемся получить максимум, вложив минимум, и не дать сделать то же самое всем остальным. Все мы мастера манипуляций и мастера их распознавать, сплетни же служат мощным оружием в этом противостоянии. По мнению социопсихолога из Университета Беркли Робба Уиллера, «сплетни играют ключевую роль в поддержании общественного порядка». Ученый считает, что распространение — пускай и тайное — информации о потенциально опасном, вредном или «непринятом» поведении окружающих позволяет нам лучше понять их намерения и не дать использовать себя.

Такое поведение Уиллер предлагает называть «просоциальным сплетничанием», и он доказал наше искреннее стремление к нему в эксперименте. Оказалось, что подопытные, которые должны были расстаться с небольшой суммой, если захотят поделиться «компрометирующей» информацией о человеке, жульничавшем в игре, легко платили за такую возможность и чувствовали себя прекрасно, ощущая себя так, словно выполнили некоторую важную общественную миссию. И по большому счету с этим согласны сегодня все специалисты.

В других экспериментах психолог Лиза Фельдман-Барретт изучила, насколько слухи о позитивном или негативном поведении окружающих действительно меняют наше отношение к ним. Оказалось, что оно меняется чрезвычайно, и даже наше зрительное восприятие их лиц подстраивается в соответствии с услышанным. Ученая раскрывала подопытным «совершенно подлинные» истории про одного и того же человека на фотографии: одни узнавали, будто он «бросил стулом в одногруппника», другие — что «вчера помог бабушке поднять тележку по лестнице».

Оказалось, что подсознательно мы уделяем больше внимания лицам в том случае, если узнаем о них нечто неприятное, изучая их достоверно дольше. Фельдман-Барретт подчеркивает, что «сплетни помогают предугадать, кто друг, а кто враг». Так что в следующий раз, проходя мимо старушек, сидящих на лавочке и перемывающих косточки соседям, улыбнитесь им: они выполняют важную социальную функцию — распространяют слухи и сплетни.

И это связано с "внутренним миром", с "личностью" в себе. Личность всегда, отчасти осознанно, отчасти неосознанно, оценивает себя. Этот процесс (и результат) называют называется самооценкой (реже самоидентификацией) личности. В целом это сложное сопоставление оценок других себя, иногда противоречивых, моделей поведения других лиц и их достижений с таковыми применительно к себе. Таким образом, речь идет о проекции взаимоотношений социума на себя. Естественно, что такая проекция проходит через фильтр личностных интроективных установок и корригируется заложенной собственной генетической программой развития. В результате формируется некая усредненная оценка («вообще»), которая в каждый момент времени испытывает вариативное влияние контекста окружающей обстановки.

Оценивая себя, индивид отвечает на вопрос: какой социальной идеи в том или ином аспекте в субъективном рассмотрении он придерживается? Образно говоря, самооценка есть ни что иное, как ярлык сознания, придуманный и прикрепленный в соответствии с накопленным жизненным опытом и миропониманием личности; я есть то, как вижу (точнее, придумал) себя сам. В коррекции искаженной самооценки важно определить исходную проблемную область (болевую точку).

С понятием самооценки тесно связано понятие уровня притязаний, т.е. желаемого уровня достижения успехов («планка успеха»).

---

http://mir-znaniy.com/pochemu-nam-tak-interesnyi-spletni/

http://mir-znaniy.com/samootsenka-lichnosti-i-uroven-prityazaniy/