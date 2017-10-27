Немного о Казанском соборе

Сегодня делать было нечего, сходил в Казанский собор. Первый раз в жизни, к стыду. :) Сразу бросилось в глаза огромное количество языческой символики, придя домой глянул в справочники и википедию, и , оказывается, история его строительства тоже мутная. Первый протоиерей лишь предполагаемый, уже через 20 лет после строительства масштабная переделка внутри.

Из первоначального варианта внутреннего убранства почти ничего не сохранилось. Чудеса, как под копирку с Исакием. По сути, оказывается, из первоначального там лишь колонны и мрамор на полу. Возможно и “всевидящие ока” в разных углах, которых там ну очень много, даже на иконах. Ладно, по теме. Первое – колонны внутри тоже гранит. Но не такой как на < ![CDATA[ ]]> Исакии< ![CDATA[]]> , как на Александровской колонне или прочих мостовых и набережных. Он какой-то с уж слишком крупной рапой (кругляшками), я честно говорю что больше такого нигде не видел. Хотя по гранитам облазил много. Сперва даже подумал что это имитация, но нет, натуральный камень. Вот здесь отчетливый текстурный рисунок.

Здесь отбита кромка, никаких инородных следов.

В соборе темно, полумрак и нормально сфотографировать не получается. Но тем не менее это природный гранит точно. Местами отпала затирка и если подсветить в щель под колонной то хорошо видно что колонны стоят на гранитном основании меньшего диаметра. Примерно на 10 см меньше, на глаз. Это круглые колонны, которых между прочим аж 56 штук. Я внимательно осмотрел насколько они ровно стоят в рядах, никаких отклонений не заметил, всё ровненько как по лазеру.

С прямоугольными колоннами, а правильнее сказать с пилонами, ситуация иная.

Они оштукатурены. И штукатурка как ей и положено отваливается. Во многих местах.

Из какого материала сделано основание пилонов не понятно, очень похоже на современный бетон. Точно что не кирпич. Возможно эти места ранее уже реставрировались и мы видим действительно современный цементный раствор.

Пока фотографировал ко мне подошел мужчина интеллигентной наружности бальзаковского возраста, типа чё я тут ищу. Я намекнул, что любитель истории, материалов по собору мол никаких нет, а узнать хочется и т.д. Мужчина оказался весьма словоохотливым, назвал фамилию (как у солнечного клоуна), намекнул что сын знаменитых родителей. Про свои регалии так же не забыл, и ученый, и архитектор, и реставратор, и с руководством страны на “ты” и т.д и т.п.. Мучил он меня часа два, всякой фигнёй, очень далеко уходя от темы собора которая меня интересовала прежде всего. Но кое какую полезную информацию выпытать у него получилось, хоть и каждый раз он увиливал от ответов и говорил что это великая тайна. Будем считать что это действительно тайна и всё в засекреченных архивах как он утверждает. Хотя временами мне казалось что он скорее параноик с признаками шизофрении, ибо рассказывал совершенно невероятные или фантастические вещи из разной области и даже как в Афгане однажды из стечкина моджахеда застрелил (с подробностями). Но в костюмчике, работягам со стремянкой указания давал периодически отвлекаясь от беседы со мной, в общем в соборе он явно не чужой человек и похоже что не маленький. А может и правду он говорил, тогда страшно становится от масштабов того чего мы не знаем. Что от него получилось узнать. Как мне и предполагалось, круглые колонны стоят на неких шипах, чтобы не смещались и не упали в случае чего. Собор построен как оборонительное сооружение, от этого огромные оконные пролеты, то есть в случае ударной волны вылетят стекла, а не стены и не колонны. Под окнами у земли огневые точки. И типа в центре Питера многие здания построены как оборонительные, с огневыми точками в полуподвальной зоне. Собор стоит не просто на свайном основании, а на раструбах. То есть сваи вбиты не вертикально, а под наклоном крест-накрест, это создает плавающий эффект. На сваях каменная подушка из гранитных блоков малого (относительно) размера в замковом виде толщиной (высотой) в 7 метров. Я думаю что он говорил о полигональной кладке. Тоже из рапакиви, как и колонны. Канал Грибоедова по его словам это бывшая речка с звучным именем Кривуша. Берега реки (канала) в верхних слоях песок и смесь песка с глиной, под ними толстый слой какой-то крепкой (плотной) глины, из-за того что верхние слои грунта слабые, некоторые дома в 20 веке перестраивались до основания, а фундаменты укреплялись большими объемами бетона. Верхняя часть собора (над колоннами) имеет металлический каркас, он мутно объяснял, но я понял так что каменные блоки на известковом растворе скрепленные металлическими стержнями и пластинами. Очень похоже на правду, ибо такая технология для построек 18-19 века весьма обыденна. С отваливающейся штукатуркой интересно. По его словам технология утрачена, но где-то в Китае (он сказал, я не запомнил) есть сооружение с аналогичной штукатуркой под гранит и типа китайцы лазутчики ползают в соборе и исследуют что и как сделано и отколупывают частички штукатурки для анализа. И меня он сперва принял за лазутчика китайца, от того и прибежал на разборки. От себя замечу, что ничего особенного в этой штукатурке я не заметил. На вид она отличается от природного камня, видно что не камень, а некий композит. Технология лично мне вполне понятна. Некий связующий раствор с гранитной крошкой разной фракции, который после затвердевания просто механически обработан режущим инструментом. То есть сточен до ровной плоскости и отшлифован. Вполне возможно что это технология из < ![CDATA[ ]]> справочника кустаря< ![CDATA[]]>. Всякий раз когда я пытался подвести разговор к технологиям изготовления и полировки гранитных колонн мужчина мягко уходил от ответа. В общем табу. Сперва он понятное дело пробуровил что-то про Самсона Суханова, но потом просто избегал всякий переход к этой теме.

Ладно, к пилонам. Бронзовые приставки – обычная жестянка. Под ними некое основание опять-таки непонятной наружности, по виду близкое к современному цементному бетону. Возможно тоже новодел, реставрация.

Как я написал в начале статьи интерьер собора имеет множество языческой символики.

Круги со звездами, которых очень много, рядами. И в центре под куполом понятное дело так же.

Я спросил у мужчины, чё сие значит. Ответ был банальным. Это Вифлеемская звезда. Я – почему так много? Рядами? Ответ, типа это путь. А почему ряды поворачивают к выходам, а не к алтарю? Тут ответа не было. Вообще как я понял человек верующий и я не стал его мучить.

Еще, про отопление. Тут такая же хренотень как и в Исакии. Вот тут печки стояли, вот тут внутри стен дымоходы и воздуховоды, вот тут были чугунные шары которые нагревались горячим воздухом и поддерживали теплоотдачу, вот тут дырка из которой теплый воздух поступал. Вроде всё логично. Но вопросы – а почему подача воздуха так высоко? А где выходные трубы на крыше? А от чего шла рециркуляция? – поставили в тупик. Вернее, сперва некое раздражение и резкая смена темы. Ладно. Я бы тоже это объяснить не смог. Да, вытяжные решетки через которые якобы подавался теплый воздух примерно на 10-метровой высоте от пола. Может выше, но точно что не ниже. В полу и у пола никаких дырок нигде нет.

Что еще. Геометрия колонн идеальная. Если колонны Исакия при внимательно рассмотрении имеют некую кривизну, то тут всё как по струнке. Правда света не хватает, в соборе темновато. На дневном свете может и всплыло бы что-нибудь, но увы. И прожектор к колонне никто подвести не разрешит чтобы её подсветить вдоль. Отделка пола очень похожа на пол Исакия и полы многих других зданий Питера, в частности на знаменитый Дворец Бракосочетания № 1 на Английской набережной. Те же варианты камней, примерно та же геометрия орнамента. Вот фото из дворца бракосочетания. И опять язычество.

Сами колонны значительно меньше колонн исакия. По весу почти в 5 раз – “всего” 26 тонн.

Далее. Посмотрим гравюры казанского собора, какие кресты ему рисовали. Вы удивитесь, но их много разных.

Здесь косая палочка верхним концом на запад.

Здесь косая палочка на восток.

Здесь вообще вместо креста шпиль. И купол интересный, вернее вся башенная часть, и подпись под рисунком весьма примечательная. Автор рисунка (офиц. А.Г. Викерс) собор обзывает кирхой, может не спроста? А еще ряд домов слева от собора почему-то в два этажа и без крыш. Скажете запечатлен этап строительства или перестройки? Лень рисовать было? Вопросы…

А как вам этот вариант? Я вижу классический языческий храм Макоши Богородицы. Синий купол, языческий равносторонний крест. Кстати купол опять другой формы. И обратите внимание на тени. Они строго по оси Невского проспекта, то есть получается что солнце светит с северо-запада. И ладно бы тени были длинными, тогда можно было бы принять, ибо белые ночи. Но тени короткие, как в полдень. Ох уж эти художники.

А такой крест сейчас.

По-видимому до реконструкции 30-х гг 19 века Казанский собор, как и большинство соборов Санкт-Петербурга, был языческим. Правильнее сказать ведическим. Тогда все пазлы складываются. И архитектурный стиль, и внутреннее убранство и пр.. Позднее его переделали под христианство, причем таких переделок было несколько. Не исключено что на каком-то этапе храм был лютеранским или юниатским.

На этом пока всё. Анализ поверхностный, требуется более тщательная работа по этому собору, он незаслуженно обделен вниманием на фоне старшего брата – Исаакиевского собора.