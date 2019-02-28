Соль земли

Большинство из нас ещё со школьной скамьи знают и изучают такой предмет, как история. Вот и у меня в памяти тот первый учебник школьной программы (а это было в 1985 году) с красивыми картинками, с датами образования старых Русских городов, датами битв и сражений.

Всю историю человечества, по крайней мере за последнее 700 – 800 лет, по факту, можно сравнить с некой временной спиралью, которая то растягивается, то сжимается, как амортизаторная пружина на центральной оси. Какие-то исторические периоды естественно похожи друг на друга, только произошли в разное время, а какие-то искусственно дублируются (припаиваются) заинтересованными силами, поднимая "пружину" выше оси времени. Таким образом создаются несуществующие империи и их герои, но только в наших запрограммированных головах. К сожалению, почти мы все не осознаём сути настоящего мира, а некоторым абсолютно безразлично происходящее и тем более произошедшее ранее. Но даже и те, кто в какой-то мере осознаёт, больше интересуются масштабными и всем известными событиями, а я хочу затронуть биографию небольшого города, которая также была вписана в проект под названием "история мира".



Как мне было интересно ходить на урок! Я всегда внимательно слушал учителя, Ангелина Ивановна говорила детям: "глазки все сюда", – и держала указательный палец возле подбородка.



Погружаясь в её рассказы, оказывался мысленно в прошлом. Словно вчера всё это было, но понимание и отношение к истории за прошедшие годы у меня сильно изменилось. Чего не могу сказать об учителе – всегда благодарен и отношусь с большим уважением к ней.

Такая обычная школа

На фото моя родная школа №1:

В качестве учебного заведения здание ведёт свою официальную историю с 1911 года, а что здесь раньше было или для каких целей было построено? Думаю, Ангелина Ивановна ответит на поставленный вопрос, но в рамках официальной истории (ОИ).



И вот, в начале 80-х прошлого столетия, когда я начал учиться в этой школе, в моём родном городе начали восстанавливать и реставрировать памятники архитектуры.



На моих глазах город преображался: церкви и храмы приобретали яркие купола, восстанавливались колокольни, с которых доносился непривычный для уха звон колоколов, горожане стали узнавать из статей в районной газете старые названия улиц и прежних хозяев домов.

Дому, где жили мои предки по материнской линии, тоже уделили внимание в газете в виде небольшой статьи. Я статью перечитывал по несколько раз, носил издание в школу, показывал своим одноклассникам и чувствовал себя причастным к истории города. Спустя пару недель после опубликования статьи я в очередной раз заглянул в гости к бабушке.



Как всегда в тёплое время года, она сидела на лавочке с соседками, щёлкала семечки и обсуждала местные новости. Через дорогу проходила местный краевед, написавшая заметку про наш дом, моя бабуля соскочила с лавки и к ней.



На хорошо понятном русском языке с крепкими междометиями она пояснила ей о неправдоподобности написанного, что она является потомком хозяев и как не ей лучше знать биографию дома. На что краевед спокойно ответила: "… зато какая красивая история получилась про ваш дом…"

Для меня услышанное стало неожиданным: как так историк-краевед выдумал историю дома? Краевед, к которой мы с 1-го класса ходим в музей слушать рассказы про наш родной край? После услышанного в моей голове стали восходить "ростки" сомнений в отношении ОИ. Но спустя небольшой отрезок времени я про случившееся позабыл и снова зачитывался рассказами из той же газеты про мой родной город.

Фотография того же здания (противоположный ракурс), датируется 1900 годом. Каждый раз смотрю и задаю себе вопрос: не может быть, что здание вот-вот построено.



Да, крыша новая, территория вокруг школы, как в советские годы строили, – всё снесли в округе и выровняли! Только выравнивали похоже вместе с первым этажом, присмотритесь на современное фото – видны окна, "выглядывающие" из под земли.



Там ещё до середины 80-хх годов прошлого столетия столовая функционировала, и мы в неё спускались по такой же лестнице, что вела на этаж выше, – чугунная, с узорными перилами. Очень жаль, но в те же годы половина здания школы сгорела и остались одни стены, а так бы сохранилось внутреннее убранство с дверьми высотой в два человеческих роста.

А грязь? – Да это лошадьми и телегами стройматериалы возили, вот и "намесили" – шучу, конечно. Тогда откуда такие подтёки и словно выступившая соль на стенах? Не отмыли после строительства, не очистили? Я сомневаюсь в этом, а точнее уверен – всё было иначе…

Летописцы Нерехты

Школу представил, очередь за названием города – Нерехта.

Первые письменные упоминания о Нерехте относятся к XIII веку. В «Летописце» Переславль-Суздальского монастыря в записях за 1214 год говорится:

"Того жь лета пак зача Костентин рать: отъя у Георгия Соль Великую, а у Ярослава отъя Нерехть".

Вот, что говорит нам ОИ о данном документе:

"Летописец Переславля Суздальского впервые был обнаружен М.А. Оболенским в бумагах министерства иностранных дел и в 1851 году им полностью опубликован. В рукописи источник имел название "Летописец Русских царей". Название "Летописец Переславля Суздальского" было предложено К.М. Оболенским и закрепилось… Сын генерал-майора князя Андрея Михайловича Оболенского (1765—1830) и его жены Прасковьи Николаевны (1780—1832), дочери графа Николая Ивановича Моркова.



До 1831 года состоял в военной службе, участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, под Варной был ранен. Заведовал секретной канцелярией И. Ф. Паскевича.



По рекомендации фельдмаршала Оболенский был назначен в 1833 году в Московский архив Министерства иностранных дел и с 1839 года был управляющим архивом, а с 1868 года — директором.



Состоял действительным членом Общества истории и древностей российских. С 1853 года был заведующим рукописным отделом Оружейной палаты, с 1856 года — председателем учёной комиссии, учреждённой по поводу «возобновления» (реконструкции) палат бояр Романовых.



Был пожалован придворными званиями камергера (1845) и «в должности гофмейстера» (1856), чинами действительного статского советника (1848) и гофмейстера (1859). Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук с 5 декабря 1846 года (историко-филологическое отделение, по разряду исторических и политических наук)".

Интересный персонаж! Да вы сами всё прочитали. Вообще, род Оболенских, как говорит Википедия, очень пострадал при Иване Грозном, но в 19 веке настал их час. "Зри в корень" это называется и "смотри, кому выгодно"!



Итак, по-моему разумению, ОИ города потеряла сразу лет 150 своей дремучести. Для понятливых всё ясно, думаю, других переубеждать не стану…

Вся дальнейшая история города публиковалась по трудам историка, этнографа и краеведа Михаила Яковлевича Диева и хорошо известна нерехтчанам.



По правде сказать, и в современных изданиях под авторством Диева упоминания летописца имеются, но сомнительна его причастность к написанному и вот почему (ссылки, касающиеся М.Я. Диева и его труда "История города Нерехта", будут опираться в основном на последнее издание 2012 г.):

"Родился 22-го октября 1794 года; умер 3-го февраля 1866 года. Диев – сын священника, воспитанник Костромской духовной семинарии, священник сначала в с. Тетеринском (с 1813 г.), а потом (с 1832 г.) в с. Сыпанове, Нерехтского уезда, Костромской губернии, и законоучитель (до 1857 г.) и наблюдатель преподавания Закона Божия в Нерехтском мужском и женском училищах".

Первая статья М.Я. Диева по истории города, которая появилась в печати, "Замечания касающиеся до Нерехты, уездного города Костромской губернии", была опубликована в 1830 году в "Историческом, статистическом и географическом журнале", издаваемом Московским университетом, и в техническом плане не могла ссылаться на вышеуказанный источник.



В 19 веке история города велась с Жития Пахомия Нерехтского:

"Памятник агиографии, посвященный основателю Троицкого нерехтского монастыря. Пахомий, в миру Яков, сын священника Никольской церкви во Владимире, основал свой монастырь (упразднен в 1764 г.) во второй половине XIV в. недалеко от Нерехты , в местечке Сыпанове. Посвященное Пахомию Ж. известно всего в трех списках (ГИМ, Синод. собр., № VI (1200), кон. XVI — нач.XVII в.; БАН, 17.5.30, XVII в.; ГПБ, Q. I. 929, XVIII в.): «Месяца марта в 21 день житие и жизнь и преставление преподобнаго отца нашего Пахомия, игумена монастыря пресвятые и живоначалные Троицы, иже во области града Костромы, близ Нерехты, на месте нарицаемом на Сыпанове». В.О. Ключевский «по некоторым неясным признакам» относит время возникновения Ж. к концу XVI в., отмечая при этом, что «поздний биограф имел под руками надежные источники известий об этом подвижнике XIV в.». Какие признаки, кроме дат рукописей, свидетельствующие о создании Ж. в конце XVI в., имел в виду Ключевский, неясно.



Начинается Ж. кратким вступлением, которое в списках ГИМ и ГПБ представляет собой, как установил Ключевский, переделку предисловия к Житию Евфросинии Полоцкой." (Ключевский. Древнерусские жития, с. 311; Барсуков. Источники агиографии, стб. 429–430; Будовниц. Монастыри на Руси, с. 155–156)

Здесь уже возникают сомнения не только у меня, но и у В.О. Ключевского, а если внимательней прочитать, где М.Я. Диев с 1832г. служил священником, то сомнений в правдивости ОИ относительно истории г. Нерехта становится больше.

Продолжать заниматься опровержением ещё как минимум трёхсот лет ОИ будет скучно для читателя, а у меня времени не хватит, да и не интересно.



Лучше читать и думать над историей, которую писали с событий увиденных или по крайней мере услышанных, хотя бы от своего деда. И мне интересней рассказы живых людей – участников тех или иных событий, про которые им поведали также ранее их предки.

Рассказы деда Алексея

С таким человеком мне посчастливилось встретиться в 1993-94гг., с дедом моей девушки. Она любила его навещать по выходным дням, ну, и я с ней увязывался, тем более в его доме находилась старая мебель, старые фотографии, пианино интересное, таких я ни до, ни после не видел. Девушка моя помогала ему по хозяйству, а я хоть половики вытрясу и то ладно.

Слушать деда Алексея было интересно: родился он в 1908 году, человек был образованный, закончил Костромской текстильный институт, после был призван в армию, участвовал в финской войне, отечественной, далее попал на японскую и в завершении служил в Китае до, кажется, 1948-49 г., точную дату не вспомню.



В один из дней посещения, скорее всего, это было на 9 мая, мы у него просидели до темна и слушали его долго. Он рассказывал про то, как воевал, причём не как в бой шли – не любил вспоминать про смерть, а к примеру, как не позволил своим солдатам выпить технический спирт при дислокации по ж/д его подразделения.



Оказалось, и за такое сохранение личного состава награждают медалями, т.к. соседние вагоны отравились, накинувшись на цистерну со спиртом, стоящую на станции.

Как при переброске с запада на восток (в Японию) в августе 1945 года его эшелон остановился в Нерехте на неопределённое время, и он упросил своего командира сбегать до дома. Бежал ночью что есть силы, как колотилось сердце – не от усталости, а от сильного волнения, т.к. бежал к жене, которую не видел с 1941 года, но дом был пуст, стучал к соседям, те сказали – она на фабрике в ночную смену.



И уже с горечью и болью бежал назад, боясь попасть в дезертиры. А через несколько лет, когда вернулся уже со службы, его назначили в состав оцепления вокзала города, во время приезда Мао Цзедуна в СССР. Да, тяжёлые были тогда времена, а когда легко было?

Его деду, про которого он тоже успел немного поведать, тоже было не сладко. Обучен тот, оказывается, строительному делу был, каменщиком работал, и кем обучен – "французами", с которыми воевали в "1812" году. Эти ребята в Нерехте церкви ремонтировали, а тот по молодости им церковь Воскресения Христова подсоблял восстанавливать, вот и научился кирпичики "класть", по 2 ряда в день и не более!

Поворота в моей голове после услышанного не произошло, т.к подумал дед от старости немного не понимает, что говорит, но сомнения в отношения ОИ продолжали возникать.

Варвара

После той беседы я каждый раз, проходя мимо церкви Воскресения Христова, рассматривал архитектурное сооружение и думал про сказанное дедом. Ходил я по улице той часто, а в прежние времена название у неё было "Никольская", в честь уже другого храма в начале улицы.



Ходил к бабушке с дедом, именно к той, о которой говорил в начале. Дом её предков тоже являлся старой постройкой: первый этаж выполнен из кирпича, а второй бревенчатый, кстати и нулевой этаж (подвал с потолками выше человеческого роста и заложенными окнами, смотрящими под землю тоже присутствовал, но я-то думал, как все, что раньше так строили).

Вот эта церковь:

"Церковь Воскресения (Варвары Великомученицы) – один из самых ярких и гармоничных барочных храмов Костромской области, отличающийся благородством пропорций, изяществом фасадного декора и своеобразием композиции внутреннего пространства.



Каменная двухэтажная церковь с престолом во имя Воскресения в верхнем и Варвары Великомученицы в нижнем этаже была возведена в 1770-1787 гг. взамен обветшавшей деревянной.



Её проект был выполнен знаменитым местным зодчим Степаном Андреевичем Воротиловым, выходцем из посада Большие Соли. В конце 18 в. к северному фасаду церкви было пристроено крыльцо с трёхмаршевой лестницей, ведущей на второй этаж.



В 1795 г. верхний храм был расписан.



В середине 19 в. во время ремонта церкви на месте частично разобранного северного крыльца была сделана двухэтажная пристройка, интерьер украшен живописью по новой штукатурке, а в верхнем храме установили резной золочённый иконостас, выполненный Костромскими мастерами-Андреем Денисовым и Петром Михайловым, дьяконом Костромской церкви Иоанна Богослова. В конце 19 в. была обнесена металлической оградой с воротами".

Прочитав позже опубликованную историю постройки церкви, я испытал дежавю – я ведь раньше что-то похожее слышал: ремонт в 19 веке, а дед вроде прав. Если дед прав в отношении ремонта, то нужно задуматься и над "французами".

Кстати, возвращусь немного назад, к названию церкви: в народе всегда её звали "Варварой". Другие церкви по городу: церковь Богоявления – в народе "Никола", Казанский собор – просто "Казанская", самая старая – Владимирская, церковь Преображения – в народе "Ильинка". Значит, народ помнит историю, пускай на подсознательном уровне, но помнит!

Моя бабуля говорила, что до её рождения в центре, за торговыми рядами, были соляные колодцы. Как в детстве катались на льдинах при половодье, которое доходило до тех мест, и бабки их строжили, т.е. говорили "размоет там – провалитесь в яму".



Письменные источники помнят названия соляных варниц, которых действовало в конце 16 века аж 25: Соболь, Казарин, Медведь, Саврас, Пирог, Орех, Кобель, Кропива и др. Стоп, но это же 16 век! Не 150 лет назад, а более 400 лет назад, и пожжены варницы были польско-литовскими интервентами, но это уже данные ОИ.

Соль активно использовали в сельском хозяйстве, в животноводстве и, конечно же, соль служила отличным антисептиком, защищавшим продукты от гниения. Иными словами, соль являлась ценным и незаменимым ресурсом.



Заметьте – ресурсом! Когда нужно подчинить или уничтожить народ, нужно уничтожить его стратегические и жизненные ресурсы. И они были уничтожены – в Нерехте, Галиче, Солигаличе, в Больших и Малых солях, только кто это сделал? Снова возникает вопрос для размышления – а 400 ли лет прошло с того времени? Как ни крути, предел памяти есть у народа!

Кстати, и на фотографии с мужской гимназией, датируемой 1900г., на заднем плане виднеется та самая "Варвара". Все здания на улице покрыты белым железом, видно, что одна артель на крышах сидела, только это самый конец улицы в те годы, дальше город заканчивался. Начинали ремонты, по всей вероятности, вот с этой церкви на Никольской улице (на фото), т.е. от центра города в противоположную сторону.



То же самое белое железо на крыше и куполах, только на несколько лет раньше крыли.

Следующее фото – Казанский собор, он находится в противоположной стороне от Николы.

Далее я представлю фотографии других храмов и везде одна и та же картина.

Перед мостом через реку центральная площадь города вымощенная булыжником, а возле школы ещё не успели, наверно средства были ограничены сделать всё за раз?



В наше время напротив школы, место, откуда сделана фотография, застроено частными домами, и в период осенне-весенний не всегда можно пройти, не испачкав обувь, везде какие-то болотца, в огородах вода долго стоит.



Ещё чуть подальше в 1980-х строились пятиэтажки, я этими улицами в школу ходил – увязнуть можно было, фундаменты клали сразу после откачки воды из траншеи. И сейчас во многих подвалах этих домов воду откачивают. Конечно, многие местные жители скажут, что город на болотах построен.



А зачем? Какой разумный человек строит жильё на болоте? Не думаю, что предки недоумками были, строили так, что захочешь не разберёшь, но почему-то в болоте? Давайте разбираться, почему во всём городе заменены крыши, на храмах отремонтированы купола и побелены здания. Теперь рассмотрим стратегический ресурс.

Приходится возвращаться снова к М.Я. Диеву, будем читать книгу и прибегнем вот к такой фигуре - ☯. Когда хочешь в чём-то разобраться, она часто помогает: поставим на место изменённую "творцами" историю, прокрутив цвета на 180о.

Точных сведений нет, когда Диев начал работу над рукописью по истории города Нерехты, но наши историки говорят, что можно с полной уверенностью сказать о его работе над ней до последних лет жизни.



Ну, не знаю, последние годы жизни он был частично парализован и кто за него писал? Здесь одни домыслы возникают. По моим предположениям, это были его дети (уж больно много Яковов во всей этой истории).

Кстати, его первый труд был написан после окончания в 1813 году Костромской духовной семинарии и посвящён истории Западной церкви, а после этого его назначили на должность учителя закона Божьего в Нерехтском приходском училище.



Это у нас в духовных семинариях в начале 19 века так учили, вроде идёт война с западом? Наверное, он был на факультете контрразведки? (шутка).



И ректором в те годы в Костромской духовной семинарии был некий Август – сын дьячка Ярославской епархии, выпускник Ярославской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии в 1795 году, а образована академия была только в 1809 году?!

И вот, оказывается, существует два списка работ по истории Нерехты: один из них хранится в Костромском художественном музее-заповеднике, а другой – в отделе рукописей РНБ в Санкт-Петербурге.



Последний включает в себя иллюстрации с видами Нерехты и окрестностей, выполненные художниками-нерехтчанами В. Турыльдиным, Р.Н. Раменцевым и сыновьями М.Я. Диева – Павлом, Александром и Яковом. А вот так Варвара выглядела на рисунках:



А может быть, она выглядела примерно так?

А к рисункам смета прилагалась на "ремонтно-восстановительные" работы с просьбой дать денег и мы Стёпку Воротилова наймём с бригадой, чтобы стало, как на рисунке (см.выше историю создания церкви).

"Родился в конце декабря 1741 года в посаде Большие Соли Нерехтского уезда Костромской губернии (ныне посёлок Некрасовское Ярославской области) от бедного большесольского мещанина А.Д. Воротилова, занимался с отцом рыбною ловлей, обучился портному и кузнечному мастерству.



Вступил в каменную работу, находясь в подчиненности у подрядчиков, прилежно вникал в свою обязанность.



Самостоятельно научился рисовать и чертить планы; наконец, будучи около 30 лет жизни, самостоятельно со вниманием читал геометрию и алгебру, научился архитектуре, в чём успел и очень усовершенствовал себя на практике. Имея 4 братьев и 2 сыновей, обучил их тому же мастерству. Работал архитектором в Костроме и Нерехтском уезде.



Умер 14 ноября 1792 года". • 1770—1787 — постройка двухэтажной церкви Воскресения в Нерехте в стиле барокко взамен разобранной старой.



• 1770-е — постройка колоколен в стиле барокко в селе Левашове Костромского уезда.



• 1776—1791 — восстановление Успенского собора, сооружение соборного комплекса в Костромском кремле.



• 1786 — неосуществлённый проект колокольни для Рязанского кремля, в построенной колокольне, однако, немало общего с проектом Воротилова.



• 1787 — постройка церквей Преображения в Нерехте и Петропавловской в Костроме (не сохранилась) в стиле позднего барокко. Последняя близка церкви Воскресения в Нерехте.



• 1788 — постройка Крестовоздвиженской кладбищенской церкви в Нерехте.



• 1791—1793 — постройка Мучных и Красных рядов в Костроме.



• 1792 — Никольская церковь на погосте Николо-Бережки близ Щелыкова.



• Церкви в Нерехтском уезде: Богоявленская в селе Ковалеве (1778), Казанская в селе Сараеве (1779) и Никольская в селе Незнанове (1783); церковь Собора Богоматери в селе Коровье (1797).



• 1790-е — дом Хворинова в Нерехте.



• Конец XVIII в. — дом купца Горбунова в Костроме.



• Колокольня Спасо-Преображенского собора в Рыбинске. (Википедия)



Ну, куда у нас без самоучек? В 28 лет уже Варвару начал строить, архитектором стал! А может, просто "смотрящим" стал, денежные знаки с вышеуказанными ребятами "осваивал"? И кюзьнещных дель мастер, гаварищь, быль?!



Парни с Больших Солей крепкими, наверное, были, так же, как в 90-х годах прошлого столетия, "ребята" в спортивных костюмах бизнес крышевали, но жили недолго, и Степан в 51 год помер неожиданно, а может, и раньше.

И ещё интересный момент. Данный рисунок есть в списке рукописей РЦБ с мелкой подписью внизу: "Вид церкви Варвары великомученницы с каменным родовым домом сочинителя сей истории".



Слово "церкви" подписано (втиснуто даже между слов) вверху и, думаю, сделано позже; название Воскресения Христово отсутствует и слово "сочинитель" меня смущает.

С церковью Преображения или в народе Ильинская, та же история, что и с Воротиловым.







Продолжение следует…

Георгий_К

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