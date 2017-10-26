Клиническая смерть: что там – за порогом тайны?

Телеканал РЕН ТВ продолжает показ документального цикла «Странное дело». 5 апреля в 21:00 в этом цикле будет показан фильм «В ДУШНОМ ТУМАНЕ ВСЕЛЕННОЙ». В нем рассказывается о людях, которые пережили клиническую смерть, после чего обрели необычные дарования.

Американка Филлис Мари Этуотер трижды оказывалась в состоянии клинической смерти. Она испытала выход души из тела и путешествовала в иные миры. В третий раз женщина услышала громоподобный голос. Он повелел ей заняться научным исследованием жизни после смерти…

Сейчас доктора Этуотер называют одним из самых оригинальных исследователей околосмертных состояний. В ее базе содержитсяя около четырех тысяч историй людей, переступивших грань между мирами. Приблизилась ли эксперт к разгадке главной тайны, волнующей человека: что там, за порогом смерти? Собранные факты подчас поразительны.

Клиническая смерть – это состояние, когда дыхание остановилось, сердце уже не бьется, а головной мозг еще действует. При умелой реанимации обычно человека возвращают к жизни без последствий. Однако каждый пятый воскресший рассказывает про загробный мир. Что же это – неизученные химические реакции в мозге или видения души? И почему эти истории такие разные?

Кама Арефьева дважды перенесла клиническую смерть. Вторая, длившаяся около восьми минут, глубоко врезалась в память на долгие годы. На восьмом месяце беременности у женщины начались преждевременные роды.

Кама Арефьева вспоминает: «Когда мы уже подъезжали к медсанчасти, я вдруг понимаю, что я гляжу на всех. Я – сверху. И я вижу себя, лежащую на носилках. И я слышу все, что обо мне говорят, а мне так интересно, где я и почему все это передо мной. Вдруг кто-то сказал: приехали. Когда они въехали в медсанчасть – я это вижу, я за ними плыла по верху… Мне не больно, мне никого не жалко, у меня было любопытство – что со мной сейчас будут делать. И тут распахнулись золотые ворота. Встречал меня молодой мужчина в белом одеянии, с небольшой бородкой.

Говорит: “Ну, пойдем”. И я иду за ним. Я попала в какой-то город богов… Зелень, весело, красиво, детей много, молодых людей, пожилых, все так ярко, красиво одеты, какая-то везде музыка…

Некая женщина объясняет: “У каждого – свой город богов. Ты попала в свой город, но твоего дерева здесь нет”.

Каму Арефьеву пригласили на обед вместе с другими обитателями дивного города богов. Под радугой из множества ярких цветов располагалось странное полупрозрачное здание. Там были накрыты длинные столы с угощением.

После трапезы гостью отвели в красивое здание. Каме сказали, что она будет находиться там несколько дней. За это время она должна чему-то научиться. И что другой возможности не будет.

Когда же вышло время, Каму настойчиво начали провожать из города богов. Она должна вернуться, чтобы заботиться о своем ребенке. Но в тот момент Кама не понимала, что у нее родился сын, и не стремилась его увидеть. Ее единственным желанием было остаться в городе богов навсегда. Там она ощущала покой…

Что же происходит?

Многие пережившие клиническую смерть чувствуют умиротворение. Это светлое чистое состояние. И каждая душа, которая попадает туда, испытывает блаженство. И очень часто люди в момент клинической смерти, когда им говорят, что нужно вернуться, не хотят возвращаться.

И этот факт ученые пытаются объяснить особенностями умирания организма. Немецкий реаниматолог Александр Вутцлер обнаружил, что в момент смерти в мозге человека в три раза повышается уровень серотонина – гормона счастья. Именно он создает ощущение эйфории.

Каме Арефьевой не хотелось возвращаться к жизни.

«Я стала упираться, вцепилась в ворота и говорю: “Я не уйду отсюда”. А меня осторожно отрывают от ворот и говорят: “Иди домой, тебя ждет сын”. Я прямо падаю на колени и прошу: “Не выгоняйте меня, мне здесь очень хорошо”».

…Как оказалось, она семь дней провела в коме. Когда пришла в себя, то узнала, что у нее действительно родился сын. Может ли наука объяснить пережитое этой женщиной? Что такое ее видения – визит души в иной мир или наваждение, сон разума, вызванный всплеском гормонов?..

Американский нейрофизиолог Кевин Нельсон считает, что посмертные видения – всего лишь разновидность «быстрого сна». А психиатр Залика Клеменц-Кетич из университета Марибора в Словении называет все это галлюцинацией, вызванной повышенным содержанием углекислого газа в крови.

Но почему в состоянии клинической смерти люди видят только то, что связано с загробной жизнью, а не любимые мультфильмы или эротические фантазии?

Американский психиатр, автор книги «Жизнь после жизни», Раймонд Моуди первым в истории медицины проанализировал рассказы тысяч людей, которые были реанимированы врачами. Он описал наиболее частые ощущения. Это звуки, похожие на гудение, ощущение полета через туннель или парения в небесах, встречи с умершими людьми или светящимся существом, эпизоды прожитой жизни.

Часто эти видения-сны на удивление реалистичны и, бывает, несут переоценку прожитых лет. Практика показывает, что пережившие клиническую смерть начинают четко осознавать смысл существования или открывают в себе новые способности.

Так, Кама Арефьева стала ясновидящей.

«После клинической смерти появилось вот это непонятное видение и яснознание».

Как подобные случаи объяснить? Неужели после пережитого меняется работа мозга? Эксперты не исключают этого. Они говорят, что это может вызвать как психологические, так и биологические изменения, то есть системные изменения жизни человека. Иногда после этого в мозге происходят структурные и функциональные изменения. Меняется электромагнитное поле человека, у многих переживших смерть фиксируется повышенная электромагнитная чувствительность.

Возможно ли, что экстрасенсорные способности изначально заложены в нас, но проявляются после перезагрузки организма?

Российские ученые утверждают, что эти способности человек утратил со временем. Раньше, в древности, люди обладали телепатическими способностями. Им не нужно было языка, у них существовало невербальное общение. И те способности, о которых говорят экстрасенсы и ясновидящие, есть в каждом человеке.

Узнал 140 языков

…Во время боев в Афганистане взвод Вилли Мельникова попал под минометный обстрел. Он один из тридцати остался жив, но был тяжело контужен. 25 минут находился без сознания, около 8 минут его сердце не работало. В каких мирах он побывал? Что почувствовал? Никаких ангелов и чертей Вилли Мельников не видел. Все было настолько фантастично, что сложно описать.

Вилли Мельников: «Я двигался в толще бездонно-бескрайней какой-то сути, материи, сравнимой с Солярисом Станислава Лема. И вот внутри этого Соляриса я передвигался, сохраняя себя как такового, но в то же время ощущал себя частью всего этого. И слышал какие-то языки, неслыханные мной до того. Не то чтобы они слышались, исходили оттуда – они именно жили там, и я имел возможность дышать ими».

Он продолжал путешествие и добрался до насыпи невообразимой высоты. За ней простиралось пространство неописуемой глубины. Был велик соблазн сорваться вниз, но Вилли удержался. Здесь он встретил странных существ, которые постоянно видоизменялись.

«Это был некий симбиоз растительной, животной, архитектурной и, может быть, какой-то еще полевой формы жизни. И благожелательство, и приветливость, такое доброе приглашательство, которое исходило от этих существ».

Как и многие другие люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, Вилли Мельников не хотел возвращаться. Однако, вернувшись, 23-летний парень понял, что стал другим человеком.

Вилли Мельников сегодня говорит на 140 языках, в том числе исчезнувших. До того как пережил клиническую смерть, он знал семь. Полиглотом он стал не в одночасье. Признается, что всегда любил изучать иностранную речь. Но очень удивился, когда в первые послевоенные годы необъяснимым образом вспомнил пять мертвых языков.

«Удивительно, что ко мне “пришли” довольно экзотические языки коренных обитателей Филиппин и индейцев обеих Америк. Но остаются еще два, которые я до сих пор не идентифицировал. Я могу на них говорить, писать, думать, но что они такое и откуда, я не знаю до сих пор».

У большинства переживших клиническую смерть действительно расширяются возможности мозга. Эти люди становятся умнее, сообразительнее, прозорливее.

Когда человек выходит в клиническую смерть и потом возвращается обратно, у него срабатывает что-то в сознании, и он понимает, что ему дан второй шанс. Тогда люди начинают абсолютно новую жизнь с новым к ней отношением.

Необычные истории Камы Арефьевой и Вилли Мельникова, а также историю обретения дара ясновидения женщиной-рентген Юлией Воробьевой и многое другое покажет телеканал РЕН ТВ 5 апреля в документальном фильме из цикла «Странное дело».

Евгений Фёдоров