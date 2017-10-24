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Отчёт о первой конференции думающих людей в Челябинске. Часть 1.

09:13. 24 октября 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:
Приветсвую всех читателей моего блога!

Сегодня в Челябинске завершлась первая уральская конференция думающих людей, которая продолжалась три дня. Из них первые два дня 21 и 22 октября, были посвящены докладам, как это и было заявлено в программе конференции. Третий день, сегодня, понедельник 23 октября, был неофициальным, но не менее насыщенным, поскольку Илья Богданов почти 4 часа водил всех, кто решил принять участие, а это около 20 человек, по городу Челябинску и показывал уникальные достопримечательности нашего города.

Что касается выступлений в первые два дня, то все они были записаны на видео. Правда, на их обработку и монтаж уйдёт некоторое время, тем более, что Артём Войтенков пока ещё в Челябинске и домой собирается только в среду. Так что с докладами, которые читали Артём, Илья и я, придётся немного потерпеть.

Что же касается докладов Алексея Кунгурова, то первый свой доклад он уже успел смонтировать и выложить.


В целом конференнция прошла очень хорошо. Намного лучше, чем мы с Ильёй ожидали. В целом за два дня мероприятие постеило больше 50 человек. При этом были люди более чем из 10 городов со всей страны, так что мы вышли за рамки Уральского региона.

Насколько мерорпиятие понравилось тем, кто принимал участие, я думаю, они сами напишут в комментариях.

Что касется лично меня, то мне очень понравились как те доклады, которые были сделаны, так и их осбуждение, а также общая атмосфера. Для меня было много новой и полезной информации, которая дополняла и расширяла те работы, которые я публиковал ранее и публикую сейчас.

Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сумел найти желание и возможность принять участие в нашей конференции. Мы обязательно постараемся организовать аналогичное мероприятие в следующем году.

Также в ходе общения у нас появилась идея создать в Челябинске что-то типа клуба мыслящих людей, который будет собираться на регулярной основе хотя бы раз в месяц, куда все желающие смогли бы приходить для общения и осбуждения имеющихся проблем. Как выяснилось, общих тем для обсуждения у нас оказалось огромное количество. Но есть целый ряд организационных вопросов, которые ещё необходимо обсудить и решить. Как только что-то определиться, всю информцию о времени, месте и тематике встреч я обязательно буду публиковать у себя.

Что касается третьего дня, то те объекты, которые нам показал сегодня Илья, однозначно говорят о том, что реальная история города Челябинска явно отличается от той, что нам рассказывают. Но, поскольку многие из увиденных вещей весьма неоднозначны, прежде чем делать какие-то заявления и публикации, необходимо провести дополнительные исследования.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: богданов, войтенков, конференция, кунгуров, челябиснк
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