Отчёт о первой конференции думающих людей в Челябинске. Часть 2.
08:25. 29 октября 2017 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Алексей Кунгуров смонтировал и выложил запись своего второго выступления на конференции:
"Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций."
Что касается остальных выступлений, то Артём Войтенков улетел домой только утром в пятницу, так что с ними придётся ещё немножко подождать.
"Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций."
Что касается остальных выступлений, то Артём Войтенков улетел домой только утром в пятницу, так что с ними придётся ещё немножко подождать.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com