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Отчёт о первой конференции думающих людей в Челябинске. Часть 2.

08:25. 29 октября 2017 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал:
Алексей Кунгуров смонтировал и выложил запись своего второго выступления на конференции:
"Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций."

Что касается остальных выступлений, то Артём Войтенков улетел домой только утром в пятницу, так что с ними придётся ещё немножко подождать.

Tags: Кунгуров, Челябиснк, конференция

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: конференция, кунгуров, челябиснк
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