Отчёт о первой конференции думающих людей в Челябинске. Часть 2.

Алексей Кунгуров смонтировал и выложил запись своего второго выступления на конференции:"Загадки мироздания. Искусственная Земля. Терраформация и рудники. Циклы и гибель цивилизаций."Что касается остальных выступлений, то Артём Войтенков улетел домой только утром в пятницу, так что с ними придётся ещё немножко подождать.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com