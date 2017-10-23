Большой европейский крик о бедности

К референдумам в Италии и "битве за Каталонию"

Уважаемые читатели!Как уже все в курсе, два североитальянских региона – Венето и Ломбардия – провели свои маленькие референдумы по поводу большей автономии от центральноитальянского правительства.Внимание на два скромные региона на голенище сапога, обведённые на карте чёрным. Слева Ломбардия – 10 миллионов жителей (то есть 16% Италии), 21% итальянского ВВП, средний доход на душу населения на 30% выше общеитальянского.Справа Венето (оно же Венеция) – 5 миллионов жителей (то есть под 8% Италии), около 10% итальянского ВВП, средний доход – на 20% выше общеитальянского.Оба региона – промышленно развитый Север, где в принципе десятилетиями ходят нелюбовь к южанам, ощущение, что "хватит кормить Неаполь" и имеется целая "Лига делла Норте", то есть движение за автономию от неказистых жителей всякой там Калабрии и Сицилии.Вынесенный на референдумы вопрос звучал хитро: "Вы хотели бы, чтобы ваш регион имел больше автономии?"В Венеции в референдуме приняли свыше 50% жителей.В Ломбардии – более 40%.В обоих случаях практически все принявшие участие решительно проголосовали "за".Поскольку сидящие в Милане и Венеции президенты регионов осторожнее каталонских коллег – они ни в коем случае не пытаются провозгласить по данному поводу независимость (тем более что по итальянской конституции все референдумы не имеют законной силы, а носят чисто консультативный характер). Они просто будут использовать волю своих граждан для того, чтобы торговаться с Римом более аргументированно и яростно ради меньших отчислений в центральный бюджет.Что тут хотелось бы отметить.В принципе – никакой особой разницы между мотивами сепаратистов итальянского Севера, испанской Каталонии и экс-европейской Великобритании нет.Безусловно, отягощённые глобальными концепциями эксперты по данному поводу уже вовлекли "сепаратистскую волну" в свои Схемы Глобального Управления. В частности – обсуждается вопрос, является ли происходящее Концом Национальных Государств и Стартом Европы Регионов и есть ли тут дрожащая старческая рука Дж. Сороса.…В противовес этим концепциям мы хотели бы выдвинуть свою, попроще.Согласно нашей концепции весь этот фестиваль аккуратного сепаратизма, что происходит в Европе – неслучайно является фестивалем "сепаратизма богатого Севера от бедного юга".Он означает всего лишь, что богатые северные куски общностей, составляющих Европу – от национальных государств до ЕС в целом – тоже ощущают себя неуютно и бедно. Настолько, что все больше и больше хотят есть своё сами.Обращаем внимание, кстати, на один нюанс – активно педалировавшийся противниками отделений что в Великобритании, что на югах Европы. За независимость всё больше голосуют граждане предпенсионного и пенсионного возраста, в то время как молодёжь (за которой, как мы знаем, будущее) к данной идее более равнодушна.…В действительности речь идёт об очень простом факте. В силу резкого увеличения числа стариков, удлиннения продолжительности жизни оных и сокращения числа молодых – системы пенсионного обеспечения во всех передовых странах мира трещат по швам.Фактически жители большинства европейских стран, выходящие сегодня на пенсию, вовсе не надевают на себя колонизаторскую панамку и не мчат в кругосветное турне на сверкающем лайнере.Он очень осторожно и экономно садятся в трейлер и едут недорого лежать под доступным солнцем какой-нибудь Черногории. Или летят по акции погулять по дешёвым красотам недопризнанного Северного Кипра.Нынешние и тем более завтрашние пенсионеры Европы – довольно бедные люди. И поэтому их живо волнует вопрос о том, что их пенсии выплачиваются кому-то другому.Итого: перед нами – просто большой пенсионерский бунт. Или – общеевропейский крик о бедности.В нашей концепции, конечно, недостаёт глобальной размашистости и холодящей позвоночник конспирологии. Но зато в ней есть приятная простота мотиваций.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com