В гостях у Дмитрия Руса

На минувшей неделе я был приглашен в гости к писателю Дмитрию Русу, который ещё и является активным видеоблогером.



Говорили мы долго и на самые разные темы. В результате Дмитрий сделал три части видео.

«Беседа вышла длинной и многосторонней. Пришлось нарезать на три условные части: 1. Писательская 2. Внутренняя политика 3. Внешняя политика».

Вот первая часть нашей беседы:

P.S. К вечеру понедельника все части данного интервью с любезного размещения Дмитрия Руса будут размещены на моем канале ютуба.

Источник: nstarikov.ru