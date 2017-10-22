Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

В гостях у Дмитрия Руса

08:33. 22 октября 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:

На минувшей неделе я был приглашен в гости к писателю Дмитрию Русу, который ещё и является активным видеоблогером.

Говорили мы долго и на самые разные темы. В результате Дмитрий сделал три части видео.

«Беседа вышла длинной и многосторонней. Пришлось нарезать на три условные части: 1. Писательская 2. Внутренняя политика 3. Внешняя политика».

Вот первая часть нашей беседы:

Скачать аудио

P.S. К вечеру понедельника все части данного интервью с любезного размещения Дмитрия Руса будут размещены на моем канале ютуба.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дмитрий Медведев категорически запретил "антисемитизм". На любом уровне!
... телевидения премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, кого, ...них, иудеев, находятся в гостях!" Кто на самом деле ...в России в гостях, причём в незваных гостях, показала в ...мира": Комментарий: Белый Рус: если премьер Дмитрий Медведев ставит вопрос ...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
.... В частности, письмо резко осудили Дмитрий Рогозин, Геннадий Зюганов и Гейдар... существующие цивилизационные структуры – включая цивилизации Руси и коранического ислама. Только и... разобраться: нужны ли нам такие «гости». ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Что жиды хотят сделать...
Запрещённая победа русского оружия [Прошлое Руси]
...можно отнести «свидетельства» известного знатока Руси, англичанина Джерома Горсея, его «Записки...ринулся навстречу и разгромил незваных гостей наголову. Следом за сообщением о... верхом, не отягощённые обозами. Опричник Дмитрий Хворостинин крался по пятам татар...
Проект по Возрождению Руси
... Андрей Пилипович, Константин Победоносцев, Дмитрий Пожарский, Лев Прозоров, Александр Пугаченко... содержащих ГМО. Ввести строгие ГОСТы на продукты питания.16. Вернуть.... Национализировать все предприятия на Руси, принадлежащие иностранному капиталу. Выйти...
Русские или Русы?
... правдоподобнее. А когда на Руси нашелся князь, которому было... ста лет на севере Руси не было серьезных военных..., московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому). Дмитрий шлет грозную грамоту...Волгу без нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили...
Самая красивая деревня на Руси
... вовремя вы к нам в гости заехали-то! Давайте садитесь,... окнами. Фото: © L!FE / Дмитрий Киселев В доме Ирина первым...в удовольствие! Фото: © L!FE / Дмитрий Киселев Всё это Ирина говорит... раньше". Фото: © L!FE / Дмитрий Киселев — Самой красивой Кимжу признали...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>