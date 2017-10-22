В гостях у Дмитрия Руса
08:33. 22 октября 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На минувшей неделе я был приглашен в гости к писателю Дмитрию Русу, который ещё и является активным видеоблогером.
Говорили мы долго и на самые разные темы. В результате Дмитрий сделал три части видео.
«Беседа вышла длинной и многосторонней. Пришлось нарезать на три условные части: 1. Писательская 2. Внутренняя политика 3. Внешняя политика».
Вот первая часть нашей беседы:
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P.S. К вечеру понедельника все части данного интервью с любезного размещения Дмитрия Руса будут размещены на моем канале ютуба.
Источник: nstarikov.ru