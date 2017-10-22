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Ответы Симеона Афонского

09:11. 22 октября 2017 Просмотров - 516 2 коммент. Опубликовал:

 



Проходя мимо церкви…, — крестись…, Проходя мимо нищих…, — делись…,
Проходя мимо юных…, — не злись…, Проходя мимо старых…, — склонись…,
Проходя мимо кладбищ …, — присядь…, Проходя мимо памяти…, — вспомни…,

Проходя мимо матери…, — встань…, Проходя мимо родичей…, — помни…,
Проходя мимо знаний…, — возьми…, Проходя мимо лености…, — вздрогни…,
Проходя мимо праздных…, — твори…, Проходя мимо павших…, — запомни…,
Проходя мимо мудрых…, — постой…, Проходя мимо глупых…, — не слушай…,

Проходя мимо счастья…, — ликуй…, Проходя мимо щедрых…, — откушай…,
Проходя мимо чести…, — храни…, Проходя мимо долга…, — не прячься…,
Проходя мимо слова…, — держи…, Проходя мимо чувств…, — не стесняйся…,
Проходя мимо женщин…, — не льсти…, Проходя мимо славы…, — не тешься…,
Проходя мимо правды…, — не лги…, Проходя мимо грешных…, — надейся…,
Проходя мимо страсти…, — уйди…, Проходя мимо ссоры…, — не ссорься…,

Проходя мимо лести…, — молчи…, Проходя мимо совести…, — бойся…,
Проходя мимо пьянства…, — не пей …, Проходя мимо гнева…, — смиряйся …,
Проходя мимо горя…, — всплакни…, Проходя мимо боли…, — мужайся…,
Проходя мимо лжи…, — не молчи…, Проходя мимо вора…, — не крадься…,
Проходя мимо наглых…, — скажи…, Проходя мимо сирых…, — потраться…,
Проходя мимо власти…, — не верь…, Проходя мимо смерти…, — не бойся…,
Проходя мимо жизни…, — живи…, Проходя мимо Бога…, — откройся…



Источник: nashaplaneta.su

Метки: непознанное
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2 коммент.»

  • 3697 1829
    SR 22 октября 2017 в 10:52 Ссылка Пометить
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    Проходя мимо клозета -погадь
    Проходя мимо пива -взалкай
    Проходя мимо драки -беги
    Проходя мимо денег -возьми
    Проходя мимо счастья -поглазь
    Проходя мимо каши -сожри
    Проходя мимо поломанного механизма -сделай ТО или позвони в сервисный центр.
    Симон Рабинович не хуже Симеона Афонского может строчить гениальные вирши.

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  • 195 159
    KOCMOHABT 22 октября 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Я его искренне уважаю, но он не писал эти цитаты из вконтакте.

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