Ответы Симеона Афонского
Проходя мимо церкви…, — крестись…, Проходя мимо нищих…, — делись…,
Проходя мимо юных…, — не злись…, Проходя мимо старых…, — склонись…,
Проходя мимо кладбищ …, — присядь…, Проходя мимо памяти…, — вспомни…,
Проходя мимо матери…, — встань…, Проходя мимо родичей…, — помни…,
Проходя мимо знаний…, — возьми…, Проходя мимо лености…, — вздрогни…,
Проходя мимо праздных…, — твори…, Проходя мимо павших…, — запомни…,
Проходя мимо мудрых…, — постой…, Проходя мимо глупых…, — не слушай…,
Проходя мимо счастья…, — ликуй…, Проходя мимо щедрых…, — откушай…,
Проходя мимо чести…, — храни…, Проходя мимо долга…, — не прячься…,
Проходя мимо слова…, — держи…, Проходя мимо чувств…, — не стесняйся…,
Проходя мимо женщин…, — не льсти…, Проходя мимо славы…, — не тешься…,
Проходя мимо правды…, — не лги…, Проходя мимо грешных…, — надейся…,
Проходя мимо страсти…, — уйди…, Проходя мимо ссоры…, — не ссорься…,
Проходя мимо лести…, — молчи…, Проходя мимо совести…, — бойся…,
Проходя мимо пьянства…, — не пей …, Проходя мимо гнева…, — смиряйся …,
Проходя мимо горя…, — всплакни…, Проходя мимо боли…, — мужайся…,
Проходя мимо лжи…, — не молчи…, Проходя мимо вора…, — не крадься…,
Проходя мимо наглых…, — скажи…, Проходя мимо сирых…, — потраться…,
Проходя мимо власти…, — не верь…, Проходя мимо смерти…, — не бойся…,
Проходя мимо жизни…, — живи…, Проходя мимо Бога…, — откройся…
Источник: nashaplaneta.su
loading...
Проходя мимо клозета -погадь
Проходя мимо пива -взалкай
Проходя мимо драки -беги
Проходя мимо денег -возьми
Проходя мимо счастья -поглазь
Проходя мимо каши -сожри
Проходя мимо поломанного механизма -сделай ТО или позвони в сервисный центр.
Симон Рабинович не хуже Симеона Афонского может строчить гениальные вирши.
loading...
Я его искренне уважаю, но он не писал эти цитаты из вконтакте.