Ответы Симеона Афонского

Проходя мимо церкви…, — крестись…, Проходя мимо нищих…, — делись…,

Проходя мимо юных…, — не злись…, Проходя мимо старых…, — склонись…,

Проходя мимо кладбищ …, — присядь…, Проходя мимо памяти…, — вспомни…,



Проходя мимо матери…, — встань…, Проходя мимо родичей…, — помни…,

Проходя мимо знаний…, — возьми…, Проходя мимо лености…, — вздрогни…,

Проходя мимо праздных…, — твори…, Проходя мимо павших…, — запомни…,

Проходя мимо мудрых…, — постой…, Проходя мимо глупых…, — не слушай…,



Проходя мимо счастья…, — ликуй…, Проходя мимо щедрых…, — откушай…,

Проходя мимо чести…, — храни…, Проходя мимо долга…, — не прячься…,

Проходя мимо слова…, — держи…, Проходя мимо чувств…, — не стесняйся…,

Проходя мимо женщин…, — не льсти…, Проходя мимо славы…, — не тешься…,

Проходя мимо правды…, — не лги…, Проходя мимо грешных…, — надейся…,

Проходя мимо страсти…, — уйди…, Проходя мимо ссоры…, — не ссорься…,



Проходя мимо лести…, — молчи…, Проходя мимо совести…, — бойся…,

Проходя мимо пьянства…, — не пей …, Проходя мимо гнева…, — смиряйся …,

Проходя мимо горя…, — всплакни…, Проходя мимо боли…, — мужайся…,

Проходя мимо лжи…, — не молчи…, Проходя мимо вора…, — не крадься…,

Проходя мимо наглых…, — скажи…, Проходя мимо сирых…, — потраться…,

Проходя мимо власти…, — не верь…, Проходя мимо смерти…, — не бойся…,

Проходя мимо жизни…, — живи…, Проходя мимо Бога…, — откройся…

Источник: nashaplaneta.su