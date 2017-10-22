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Медицина в России: Чем хуже, тем больше нас заставляют платить

14:37. 22 октября 2017 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:

Миллиарды рублей из здравоохранения опять уйдут неизвестно куда.

Медицина в России: Чем хуже, тем больше нас заставляют платить
 

Когда в прошлом году в местной поликлинике автор материала получил от врача по окончании приема бумажку с текстом «стоимость бесплатно оказанной вам медицинской услуги составляет 7000 рублей», он счел это какой-то неуместной шуткой. Но теперь становится понятно — это была «первая ласточка», так нас стали приучать к мысли о том, что за бесплатную медицинскую помощь надо будет рано или поздно платить, что называется, по полной программе.

Второй «тревожный звонок» прозвенел в середине сентября 2017 года, когда министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила с заявлением о финансовом наказании родителей, которые отказываются проходить со своим ребенком ежегодную противогриппозную вакцинацию.

По этому поводу в социуме поднялся большой шум, и вскоре чиновниками было сделано заявление в духе «слова министра были неправильно поняты». Но думать, что государство, испугавшись народного гнева, отказалось от подобных мыслей, было ошибкой.

Теперь, видимо, в ход пошла «тяжелая артиллерия»: некоторые российские СМИ опубликовали высказывание Владимира Путина о том, что нужно подумать, где (в здравоохранении) возможно какое-то софинансирование. То есть, какая-то медицинская помощь так и останется бесплатной, а за какую-то населению придется доплатить. По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, президент впервые заявил о том, что такой подход приемлем и желателен в социальном секторе.

Возможно, это просто совпадение, однако накануне этого высказывания Владимира Путина стало известно, что Счетная палата, проанализировав бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2018−2020 годы, обнаружила в нем нехватку средств в сумме 43,1 миллиарда рублей. В связи с этим выполнение «майских» президента о повышении зарплаты врачам может быть сорвано. Порядок направления дополнительно выделенных средств ФОМС на увеличение заработной платы аудиторам ведомства Татьяны Голиковой также не ясен. Примечательно, что в прошлом, 2016 году, ФОМСу уже не хватало денег на исполнение предыдущих «майских» указов.

Это тем более интересно, что денег-то в здравоохранении на самом деле много. Насколько много, говорит, в частности, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский:

— Затраты на зарплаты врачам составляют 500 миллиардов рублей. А консолидированный бюджет системы ОМС и других бюджетов — 3,2 триллиона. Нормальное соотношение? Ну, вычтем из этих триллионов еще 700 миллиардов на зарплату младшему и среднему медперсоналу, вычтем лекарства. И где, спрашивается, остальные деньги из системы ОМС? Но самая, как говорится, «фишка» заключается в том, что к этим трем государственным триллионам надо прибавить еще столько же платежей от населения. А остальное где? У Минздрава же, которому вечно не хватает даже таких огромных деньжищ, единственным их источником почему-то оказывается не внутренняя оптимизация, а сам пациент. Который, кстати сказать, имеет наглость болеть и вынуждает растрачивать на лечение государственные средства. И человек, который уже заплатил своими налогами (и немалыми) системе здравоохранения, вынужден вновь залезать в собственный карман, чтобы достать оттуда еще.

Эксперты называют это, мягко говоря, неумным решением. Так что неудивительно, что за последние 2 года уровень доверия россиян к врачам упал с 55% до 36%. Не к здравоохранению в целом, к нему-то традиционно не испытывает теплых чувств порядка 70% россиян, а именно к врачам! Почти вполовину, огромный скачок. И это, на минуточку, данные ВЦИОМа, результаты опросов которого всегда выглядели щадящими по отношению ко всему, что касается государственных структур.

 

— Все это, — констатирует Александр Саверский, — отражение недоверия, конечно же, и к системе в целом, которая изворачивается и лжет. А чего удивляться, если субъекты федерации, чиновники, власть, судятся с людьми, среди которых, кстати, есть и дети, только чтобы не выдать пациентам лекарства, прописанные врачом. Только за прошлый год прокуратура выявила порядка 15 тысяч нарушений в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами. А сколько осталось невыявленных? В прошлом году по результатам опросов 76% россиян посчитали лекарства недоступными, в этом году — уже 90%.

«СП»: — А из-за чего весь этот бардак?

— Из-за того, что, например, субъекты помощи стали паразитировать друг на друге. Живой тому пример — страховщики. Которые на самом деле никакие не страховщики, поскольку не располагают собственными деньгами, а просто прикидываются таковыми. Настоящим же страховщиком у нас является государство, которое собирает средства, отвечает за существующие в системе риски медицинской помощи и выплачивает деньги, когда наступает страховой случай.

«СП»: — Как бы там ни было, эти страховщики в медицине присутствуют, и на них возложена обязанность по защите пациента.

 

— Но это же все равно, как если бы защитой покупателя занимался сам магазин, который продает товар. Как он может защитить покупателя, если сам заинтересован в продажах? Так что истинная цель этих самых страховщиков — заработать как можно больше денег и как можно меньше отпустить их от себя. Как заработать? Да на сокращении издержек. То есть, грубо говоря, сделав объем медицинской помощи меньше, а ее качество — хуже. Более того, в систему обязательного медицинского страхования зачем-то пустили частный сектор. А создана-то была сфера ОМС изначально для государственных бюджетных учреждений. И тот тариф, который был там установлен, он просто помогал дофинансировать то, на что не хватало денег из бюджета. А теперь пришедшие «частники» говорят — послушайте, а ведь тариф-то маловат. Понятно, что он маловат, поскольку не для частников был придуман. Но, тем не менее, сейчас он растет, и в результате в сфере здравоохранения возникает куча дисбалансов. Так происходит, кстати, еще и от того, что у «частников» появляется право выбирать себе наиболее «лакомые» кусочки, самые интересные тарифы, самые прибыльные услуги. А у государства такого выбора нет. Естественно, государственный сектор разрушается, ему даже объедков с «царского стола» не остается. Да, вразрез с Конституцией России государственному сектору разрешили по умолчанию оказывать платные услуги, но это функция «частников». Зачем вообще нужно было сваливать все в такую кашу? В итоге частный сектор продолжает расти, государственный — падать. Количество платных услуг увеличивается, по разным данным, от 8 до 25% в год, а граждане продолжают платить из своего кармана за то, что у нас вроде бы должно быть бесплатным.

«СП»: — Так ведь денег-то нет…

— Министр здравоохранения неоднократно заявляла, что денег в системе достаточно. Просто расходуются они крайне неэффективно. Приведу пример из Удмуртии. Там есть одна больница, в которой официально работает 2400 человек. Из них непосредственно к медицинскому персоналу относится всего 1200 человек. А кто все эти остальные люди? Что они делают в больнице? Открыли документы, и первое, что бросилось в глаза — у главврача 16 заместителей! Вот если вас сейчас попросить придумать виды деятельности, которыми могут заниматься эти товарищи, уверен, вас больше чем на восьмерых не хватит. В другой удмуртской больнице картина еще круче — 500 сотрудников в штате, из которых медперсонала только 130. Вот где на самом деле все наши деньги, а тем временем новые технологии в медицину не приходят, потому что элементарно нет даже агентств, которые бы это продвигали.

Да, в словах эксперта есть очень большая доля истины. Только вот интуиция подсказывает, что высказанную президентом идею о софинансировании гражданами медицинской помощи профильные ведомства подхватят «на ура». И, скорее всего, претворят в жизнь, в отличие от действительно социальных «майских» указов, бодрыми, если не опережающими темпами. Только вот хватит ли у народа выдержки? По словам того же Александра Саверского, население уже начинает отвечать государству агрессией на агрессию — за 2016 год зафиксировано порядка 1200 случаев нападения пациентов на медперсонал, а с таким зашкаливающим уровнем насилия система существовать не сможет.

 

http://svpressa.ru/health/article/183866

 

Метки: власть, геноцид, медицина
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3 коммент.»

  • 1677 1178
    Колобуд Старовер 22 октября 2017 в 18:16 Ссылка Пометить
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    Рвачи из поликлиник и мучителя из школ всё время ноют, что мало денег. Однако первые не в состоянии поставить правильный диагноз и поэтому проводят опыты на пациентах (от какого лекарства быстрее загнётся), а вторым абсолютно до лампочки что преподавать, лишь бы деньги платили. Поэтому к рвачу идут тогда, когда уже некуда идти. А школа без альтернативна, как приговор. Вот и получается насильственная вакцинация от медицины и террор от ювиналки за не посещение школы-гестапо. Забудь дорогу к рвачу и мучителю, если можешь себе это позволить! Дольше проживёшь и дети не станут дебилами.

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  • 1556 1116
    Владислав 22 октября 2017 в 18:52 Ссылка Пометить
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    Говорят, что деньги отправляют за бугор, потому что здесь их не во что вкладывать. А ещё говорят, что Россия своих не сдаёт. ВВП поднимает руку на больных и стариков, а его рейтинг за 80%. “Умом Россию не понять,…”.

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  • 3861 2503
    serjoza 22 октября 2017 в 19:31 Ссылка Пометить
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    а главное, Путин верит что ему экономический блок говорит..Они нет нет не врут.Они честные у них высшее образование С ученые степени..как у Дворковича негодяя.

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