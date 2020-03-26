Новости Украины и Новороссии 26 марта 2020

Чем дальше, тем страшнее: украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил пожилых людей старше 65 лет, уж простите, с «трупами». Волосы встают дыбом на голове от того, что этот персонаж говорит в эфире украинского телевидения.

Когда речь зашла о закупке медикаментов и оборудования для борьбы с коронавирусом в стране, Емец высказал своё мнение.

«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет… Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил министр.

И после этого подал заявление на стол Зеленскому об отставке, но не из-за этого своего выступления на телевидении, на котором, оказывается, говорить можно что угодно и ничего тебе за это не будет. А по другому поводу — из-за конфликта с одним из замов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Напомним, Емец был назначен главой ведомства в начале марта. И пока, по последней информации, он остаётся на своём посту.

Российские эксперты в ужасе от того, что происходит на Украине. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, комментируя слова Емца, сказал, что здесь «мы не можем списывать подобного рода вопиющую речь министра на какую-то ошибку».

«Видимо, сейчас в государственной политике Украины есть понимание того, что людей можно делить на тех, “кто всё равно умрёт”, и тогда ни в коем случае не нужно оказывать никакую помощь, на так называемых “трупов” и на людей, которые теоретически имеют шансы вот в этой Украине, где, как мы видим, совершенно не заботятся о жизни простого человека, если ему больше 65 лет», — заметил он.

По его словам, «нынешняя Украина и нынешняя украинская государственная система — она античеловечна».

«То, что мы видим! И, к сожалению, доказательством этому являются не только слова министра. Посмотрите, какие инциденты происходят в общественном транспорте на Украине, когда человек, который позволил себе чихнуть, покашлять немного, сталкивается не просто с каким-то возмущением — он сталкивается с настоящей агрессией и насилием.

То есть вместо того, чтобы во времена вызовов и угроз сплотиться государству и обществу, мы видим, что вот это насилие, которое насаждалось на Украине на протяжении последних нескольких лет, оно даёт свои плоды. Плоды, на мой взгляд, абсолютно ужасные и нечеловечные», — подчеркнул эксперт канала «Россия 1».

Данюк также добавил, что нынешний коронавирус — «это настоящий стресс-тест в том числе для государственной системы управленческой Украины».

«Мы видим, что после пяти лет так называемых европейских ценностей! А они ведь к этому стремились! Стремились к тому, с точки зрения государственного управления, что, к сожалению, происходит в Италии, когда государство становится полностью не готовым, когда общество максимально разобщено!

И на этом фоне надеяться на то, что Украина справится? Мне хочется надеяться, что там тоже осталось то самое наследие советской системы — эпидемиологической, вирусологии и так далее. Но, к сожалению, то, что мы видим на Украине, говорит о том, что сейчас потенциально это страна одна из самых уязвимых, с точки зрения борьбы с коронавирусом», — поделился он.

Действительно, из-за неутешительной ситуации с коронавирусом власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайное положение в стране. Кроме того, с 24 марта на Украине вводятся ограничения на вылет из страны для украинских туристов.

При текущих сложных обстоятельствах Россия могла оказать помощь, считает Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

«Мы вряд ли насильно сумеем им туда поставить и наши тест-системы, и наши аппараты. Хотя на самом деле в этой ситуации как раз надо было бы проявить совершенно другое отношение. Но ещё раз говорю: этот вирус как иголкой проткнул воздушный шарик и вытащил наружу всё то чёрное, что было и в государствах, и в людях. Борис Джонсон в Англии ведь говорил очень похожие вещи! И вот вам — европейские ценности!» — подчеркнула она.

«Это не крах никаких европейских ценностей, это отсутствие любых ценностей! — уверена Мария Штейнман, профессор НИУ ВШЭ. — То, что мы, к сожалению, наблюдаем».

Она согласилась с мнением предыдущего эксперта, что касается российской помощи братской Украине.

«Я понимаю, как это прозвучит, но говорю ответственно: может быть, России действительно надо предложить свою помощь именно в медицине? Это наши границы, это наши соседи!» — сказала Штейнман.

На что ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов заметил: «Вы же помните ситуацию с тестами? Едва мы их поставили на коммерческой основе, там уже, простите, вой поднялся из-за того, что они из “Мордора”, из “страны-агрессора”». Он добавил, что «всем нужно успокоиться, в том числе горячим головам там».

«Но знаете, это ещё одно доказательство, что мир меняется. И что рано или поздно это всё войдёт в какую-то более правильную колею. Но видите — турбулентно», — ответила эксперт.

Насколько «турбулентно» — показала реакция населения на те карантинные меры, которое ввело правительство. Показателен случай в Киеве, где один из пассажиров вышвырнул водителя троллейбуса и со словами: «Ты теперь — десятый!» и послал его по известному адресу. И чем дальше, тем больше растёт напряженность.

Есть две разные вещи, которые надо понимать, считает Сергей Марков, генеральный директор НП «Институт политологических исследований».

«Мы видим решение по Киеву. Когда остановили метро, все забились в автобусы. Это абсолютно непрофессиональное решение. Я много раз говорил: люди профессиональные сбежали от власти! С такой властью нормальный человек не хочет сотрудничать!» — подчеркнул он.

Вторая вещь, как он заметил, — «это мораль». И в этом плане ситуация на Украине «ещё хуже».

«Там тайно мечтают, чтобы вымерли люди после 65, те, кто жили в Советском Союзе. Потому что это избиратели, которые голосуют за наследие Советского Союза! Потому что это избиратели, которые голосуют за союз с Россией! Они хотят, чтобы вот эти как можно скорее исчезли!» — убеждён политолог.

На Донбассе такой политике украинских властей не удивлены. О лживости их разговоров «о мире и заботе о своих гражданах» там помнят до сих пор. Как и о том, что среди погибших детей в ЛНР был младенец, которому на момент гибели было 27 дней. И вряд ли забудут, на ком лежит вина за убийство всех остальных детей Донбасса…

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