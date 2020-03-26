Новости Украины и Новороссии 26 марта 2020
- 10:57 Азаров дал жесткий ответ злопыхателям.
- 09:07 «Ненавижу себя! Зачем я связался с Украиной?» — вопль предателя (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:56 Донецк готовится к борьбе с коронавирусом (ФОТО).
- 05:00 Украина превращается в ад (ВИДЕО).
- 03:30 Зеленский публично признался в неспособности управлять государством.
- 02:38 И боярам придется лежать со смердами.
- 02:00 Кличко прокомментировал информацию о VIP-палатах для чиновников.
- 01:30 Украина на пороге катастрофы, — глава Минздрава (ВИДЕО).
- Вчера 22:49 Глава ЛНР проверил готовность больниц к COVID-19.
- Вчера 21:52 Киевским больницам приказали подготовить палаты для «особых пациентов» (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 20:48 В Тернополе больница отказалась принимать медсестру с коронавирусом.
Азаров дал жесткий ответ злопыхателям
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«Ненавижу себя! Зачем я связался с Украиной?» — вопль предателя (ФОТО, ВИДЕО)
В 2014–15 годах майдановцы любили повторять, что они «не против России», а «нормальные россияне» не против майдана. Под портретом Бандеры в киевской мэрии фотографировалась Ксения Собчак, на Майдане наигрывал на гитаре Борис Гребенщиков. «Глядите, это только ватники против!» — радостно восклицали «патрiоты».
Одним из таких «нормальных россиян» в 14 году оказался Сергей Ажинов или как он сам себя называет — Белогвардеец. Будучи родом из Новочеркасска, он причисляет себя к донским казакам, а обретаясь с 14-го года на Украине — заодно и к политическим беженцам.
Украина, впрочем, считает иначе.
Все эти годы Ажинов охотно раздавал интервью украинским так называемым СМИ, вёл свой видеоблог и делал заявления вроде этого:
«Россия — это оккупационная колония, которая не соблюдает взятые на себя конституционные обязательства, и мировому сообществу необходимо срочно взять ее под контроль для проведения справедливого референдума, который установил бы нормальную власть в стране».
Но годы шли, дым горящих покрышек рассеивался и выветривался, в том числе из голов, а украинская реальность оказывалась всё более и более жестокой. В Киеве зарабатывать приходилось физическим трудом, а новая «родина» не спешила швырять все «европейские» блага к ногам Сергея.
Несколько дней назад на его странице в соцсети появилась запись, которую мы предлагаем вам прочесть и оценить самим.
Добавим только одно — нужно иметь мужество признавать свои промахи и называть вещи своими именами.
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Донецк готовится к борьбе с коронавирусом (ФОТО)
Пока министр здравоохранения «незалежной» заявляет, что страна с массовым лечением больных уже не справится, поскольку украинская медицина разрушена, Донецк готовится к борьбе с коронавирусом.
Главное и лучше всего оснащённое инфекционное отделение Республики в ЦГКБ № 1 (в народе называется больницей Вишневского — прим. РВ) закрыто, а все стационарные пациенты переведены и распределены по другим лечебным учреждениям. Отделение готовят к приёму заражённых COVID-19, если таковые появятся в Республике. Об этом «Русской Весне» сообщил источник из числа медработников ДНР.
Кроме того, по информации источника, больницу № 21 временно закрыли после выявления пациента, который, предположительно, контактировал с заражённым коронавирусом за границей. Лечебные корпуса закрыты на дезинфекцию, а все врачи и младший медперсонал помещены на карантин.
Наши читатели помнят эту больницу — в 2015 году вместе с вами мы организовали доставку бойлеров и оборудования для обогрева палат.
Напомним, пока в Республике нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Указом Главы ДНР границы с Украиной полностью закрыты с 21 марта.
Заседания оперштаба по противодействию распространению COVID-19 Минздрава ДНР проходят ежедневно (см. фото).
Кроме того, властями Республики принято решение о необходимости самоизоляции граждан, которые прибывают из России.
«На данный момент в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением 80 человек. В Республике нет ни одного подтвержденного случая COVID-19.
Также с сегодняшнего дня жители, прибывающие в Республику из Российской Федерации, тоже будут проходить режим самоизоляции», — цитирует сотрудника Минздрава Донецкое агентство новостей.
На случай, если коронавирус всё же проникнет на территорию ДНР, Минздрав назначил лечебные учреждения, которые будут принимать пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция лёгких, в средне-тяжелом состоянии (без необходимости в ИВЛ), а также тех, кому необходима изоляция и наблюдение.
Какие больницы Республики станут базами для лечения пациентов с коронавирусом, можно узнать из приказа Минздрава ДНР.
Напомним, 16 марта министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко заявила, что тесты для диагностики COVID-19 в Республике есть. Их передала Российская Федерация.
На прошлой неделе она сообщила, что большую проблему, нежели коронавирус, пока для Республики представляет грипп А (H1N1): «С начала года у нас в Республике от свиного гриппа умерло 43 человека, которые официально подтверждены».
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Украина превращается в ад (ВИДЕО)
Чем дальше, тем страшнее: украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил пожилых людей старше 65 лет, уж простите, с «трупами». Волосы встают дыбом на голове от того, что этот персонаж говорит в эфире украинского телевидения.
Когда речь зашла о закупке медикаментов и оборудования для борьбы с коронавирусом в стране, Емец высказал своё мнение.
«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет… Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», — заявил министр.
И после этого подал заявление на стол Зеленскому об отставке, но не из-за этого своего выступления на телевидении, на котором, оказывается, говорить можно что угодно и ничего тебе за это не будет. А по другому поводу — из-за конфликта с одним из замов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Напомним, Емец был назначен главой ведомства в начале марта. И пока, по последней информации, он остаётся на своём посту.
Российские эксперты в ужасе от того, что происходит на Украине. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, комментируя слова Емца, сказал, что здесь «мы не можем списывать подобного рода вопиющую речь министра на какую-то ошибку».
«Видимо, сейчас в государственной политике Украины есть понимание того, что людей можно делить на тех, “кто всё равно умрёт”, и тогда ни в коем случае не нужно оказывать никакую помощь, на так называемых “трупов” и на людей, которые теоретически имеют шансы вот в этой Украине, где, как мы видим, совершенно не заботятся о жизни простого человека, если ему больше 65 лет», — заметил он.
По его словам, «нынешняя Украина и нынешняя украинская государственная система — она античеловечна».
«То, что мы видим! И, к сожалению, доказательством этому являются не только слова министра. Посмотрите, какие инциденты происходят в общественном транспорте на Украине, когда человек, который позволил себе чихнуть, покашлять немного, сталкивается не просто с каким-то возмущением — он сталкивается с настоящей агрессией и насилием.
То есть вместо того, чтобы во времена вызовов и угроз сплотиться государству и обществу, мы видим, что вот это насилие, которое насаждалось на Украине на протяжении последних нескольких лет, оно даёт свои плоды. Плоды, на мой взгляд, абсолютно ужасные и нечеловечные», — подчеркнул эксперт канала «Россия 1».
Данюк также добавил, что нынешний коронавирус — «это настоящий стресс-тест в том числе для государственной системы управленческой Украины».
«Мы видим, что после пяти лет так называемых европейских ценностей! А они ведь к этому стремились! Стремились к тому, с точки зрения государственного управления, что, к сожалению, происходит в Италии, когда государство становится полностью не готовым, когда общество максимально разобщено!
И на этом фоне надеяться на то, что Украина справится? Мне хочется надеяться, что там тоже осталось то самое наследие советской системы — эпидемиологической, вирусологии и так далее. Но, к сожалению, то, что мы видим на Украине, говорит о том, что сейчас потенциально это страна одна из самых уязвимых, с точки зрения борьбы с коронавирусом», — поделился он.
Действительно, из-за неутешительной ситуации с коронавирусом власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайное положение в стране. Кроме того, с 24 марта на Украине вводятся ограничения на вылет из страны для украинских туристов.
При текущих сложных обстоятельствах Россия могла оказать помощь, считает Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.
«Мы вряд ли насильно сумеем им туда поставить и наши тест-системы, и наши аппараты. Хотя на самом деле в этой ситуации как раз надо было бы проявить совершенно другое отношение. Но ещё раз говорю: этот вирус как иголкой проткнул воздушный шарик и вытащил наружу всё то чёрное, что было и в государствах, и в людях. Борис Джонсон в Англии ведь говорил очень похожие вещи! И вот вам — европейские ценности!» — подчеркнула она.
«Это не крах никаких европейских ценностей, это отсутствие любых ценностей! — уверена Мария Штейнман, профессор НИУ ВШЭ. — То, что мы, к сожалению, наблюдаем».
Она согласилась с мнением предыдущего эксперта, что касается российской помощи братской Украине.
«Я понимаю, как это прозвучит, но говорю ответственно: может быть, России действительно надо предложить свою помощь именно в медицине? Это наши границы, это наши соседи!» — сказала Штейнман.
На что ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов заметил: «Вы же помните ситуацию с тестами? Едва мы их поставили на коммерческой основе, там уже, простите, вой поднялся из-за того, что они из “Мордора”, из “страны-агрессора”». Он добавил, что «всем нужно успокоиться, в том числе горячим головам там».
«Но знаете, это ещё одно доказательство, что мир меняется. И что рано или поздно это всё войдёт в какую-то более правильную колею. Но видите — турбулентно», — ответила эксперт.
Насколько «турбулентно» — показала реакция населения на те карантинные меры, которое ввело правительство. Показателен случай в Киеве, где один из пассажиров вышвырнул водителя троллейбуса и со словами: «Ты теперь — десятый!» и послал его по известному адресу. И чем дальше, тем больше растёт напряженность.
Есть две разные вещи, которые надо понимать, считает Сергей Марков, генеральный директор НП «Институт политологических исследований».
«Мы видим решение по Киеву. Когда остановили метро, все забились в автобусы. Это абсолютно непрофессиональное решение. Я много раз говорил: люди профессиональные сбежали от власти! С такой властью нормальный человек не хочет сотрудничать!» — подчеркнул он.
Вторая вещь, как он заметил, — «это мораль». И в этом плане ситуация на Украине «ещё хуже».
«Там тайно мечтают, чтобы вымерли люди после 65, те, кто жили в Советском Союзе. Потому что это избиратели, которые голосуют за наследие Советского Союза! Потому что это избиратели, которые голосуют за союз с Россией! Они хотят, чтобы вот эти как можно скорее исчезли!» — убеждён политолог.
На Донбассе такой политике украинских властей не удивлены. О лживости их разговоров «о мире и заботе о своих гражданах» там помнят до сих пор. Как и о том, что среди погибших детей в ЛНР был младенец, которому на момент гибели было 27 дней. И вряд ли забудут, на ком лежит вина за убийство всех остальных детей Донбасса…
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На видео с 00:46:57
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Зеленский публично признался в неспособности управлять государством
Президент Украины Владимир Зеленский, попросив у олигархов взять кураторство над регионами, расписался в неспособности управлять страной. Такое мнение высказал украинский журналист и политолог Сергей Таран.
«Поразительная история: Зеленский попросил у олигархов взять под опеку целые области. Это публичное признание собственной неспособности управлять страной.
Речь идет не только о том, чтобы попросить у олигархов деньги на борьбу с коронавирусом, речь идет об „одалживании“ их организаторских способностей и их менеджеров, потому что среди тех „новых лиц“, которых Зеленский привел во власть, квалифицированные кадры, оказывается, в остром дефиците…
Занимает не „за так“, конечно, потому что возвращать области после эпидемии, очевидно, никто не будет.
После выборов впервые в истории Украины у одного человека оказалась фактически неограниченная власть — парламент, Кабмин, силовые структуры. Бери и действуй! Но ведь нет. При первой опасности он идет к тем, кого еще недавно называл старой системой и “старыми политиками”. Весна. “Деолигархизация” на марше. “Квартал” на подтанцовке», — написал Таран на своей странице в соцсети.
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И боярам придется лежать со смердами
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Кличко прокомментировал информацию о VIP-палатах для чиновников
Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о приказе Киевгорадминистрации больницам украинской столицы подготовить VIP-палаты для чиновников.
Столичный градоначальник уверенно заявил, что «такого нет», но добавил, что поднял информацию о распоряжении, которое ранее появилось в СМИ.
«Пока скажу одно: действительно, всегда было так, что первые лица государства, в том числе президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады, на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться только руководства государства», — отметил Кличко.
Мэр добавил, что Александровская больница не является VIP-заведением. По его словам, это базовое медучреждение, куда направляют всех больных с подозрением на коронавирус.
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Украина на пороге катастрофы, — глава Минздрава (ВИДЕО)
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что количество смертей от коронавируса в стране может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы.
Об этом сказал вечером в среду, 25 марта в своем видеообращении на странице пресс-службы Минздрава.
Он признал, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.
«Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.
Первый — профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать.
Второй — это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции.
Третий этап — лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим», — заявил он.
По словам главы Минздрава, некоторые намеренно создает препятствия в работе министерства.
Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев.
Емец также заявил, что настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами.
Он сообщил, что еще можно снизить количество жертв, если действовать решительно.
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Глава ЛНР проверил готовность больниц к COVID-19
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Киевским больницам приказали подготовить палаты для «особых пациентов» (ДОКУМЕНТ)
В Киевской городской госадминистрации распорядились о подготовке особых палат в больницах для «особых пациентов». Приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копию публикуют украинские СМИ.
«Причина выдачи такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что им стало распространение коронавируса. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути — это все чиновники высокого уровня страны», — говорится в сообщении.
Также опубликован перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и сообщены детали особых требований к содержанию больных.
Отмечается, что в определенном Департаментом списке — 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница № 7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.
Среди главных требований — отдельные, изолированные от других помещения, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.
Кроме того, больницам приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека — врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее пяти лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из «наиболее квалифицированных медицинских работников».
Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определен, как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана». Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности — президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.
Вместе с тем, отмечается, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и другим лицам. Соответственно, в «особых» больных согласно приказа может попасть широкий круг людей. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков.
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В Тернополе больница отказалась принимать медсестру с коронавирусом
В больнице Тернопольской области отказались перевозить инфицированную коронавирусом 41-летнюю медсестру из больницы Монастыриска, ссылаясь на отсутствие скорых для транспортировки, а также на то, что болезнь можно излечить на месте. Об этом сообщили родственники больной.
Женщина была госпитализирована 17 марта в больницу города Монастыриска, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя пару дней ее состояние ухудшилось, и ее перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«До пятницы ее состояние вообще не улучшалось, и семья попросила госпитализировать в г. Тернополь или вызвать бригаду из Тернополя. Вечером приехал областной инфекционист. Он сказал, что Тернополь отказывается принимать.
И после того, как ее осмотрели, сказали что такие заболевания лечатся на месте, а даже если бы Тернополь согласился принять, то у них нет настолько сильного оборудования в скорых, чтобы доставить.
Состояние здоровья ее так и не улучшилось. В воскресенье мы снова попросили вызвать бригаду из Тернополя, чтобы хотя бы чем-то помочь. Приехали после обеда, повторно осмотрели, сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки», — говорят родственники.
Через некоторое время родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, однако в городе отказались принимать. Очередное прошение о переводе в Тернополь уже после официального диагноза COVID-19 также не было принято.
По словам родственников, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте. В то же время, 25 марта состояние женщины, как отмечают родственники, улучшилось, она уже начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.
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