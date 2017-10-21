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40 ПРИНЦИПОВ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА*

08:13. 21 октября 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:


1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва).
2. Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы.
3. Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории.
4. Чувство вины отключает мозги.
5. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем.
6. Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце.
7. Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо предостережением.
8. Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом.
9. Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют.
10. Жизнь – океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее.
11. Жизнь по миле может стать карой, а жизнь по дюйму может стать благословением. Вам не нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы сегодняшнего дня. От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента.
12. Замечательное выражение bel far niente означает “радость ничегонеделания”.
13. Падать – часть жизни, подниматься на ноги – ее проживание. Быть живым – это подарок, а быть счастливым – это ваш выбор.
14. Личность – это подпись на воде. Ты еще не подписался. А она уже исчезла.
15. Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все равно не выбраться.
16. Для того, чтобы быть полностью связанным с другим человеком, вам придется сначала найти связь с самим собой.
Если мы не можем смириться со своим одиночеством, мы начинаем использовать другого как укрытие от изоляции.
17. Битва за жизнь или жизнь ради битв, – все в наших руках.
18. Если посадить в большую клетку голодного льва, человека, шимпанзе, бабуина и собаку, то ясно, что первым будет съеден человек!
19. Жадность и счастье никогда не встречались друг с другом. Неудивительно, что они незнакомы.
20. Жизнь – это поэзия, а не товар на рынке. Если вы пытаетесь быть полезным, вас используют. Вас обуздают, потому что мир не может отбросить практичных людей.
21. Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог бы смеяться, выбор за тобой.
22. Внутренняя сила – это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную мелодию и слушать свою гармонию.
23. Скороспелые плоды долго не хранятся.
24. Господь Бог изощрен, но не злонамерен. Возможно.
25. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
26. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
27. Счастье улыбается всем. Но только немногим – навстречу, большинству же – вслед.
28. Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни. Но можете кое-что сделать с ее глубиной и широтой.
29. Опыт – это гребень, который жизнь дает нам после того, как мы потеряем все волосы.
30. В мире есть много кактусов, но не обязательно на них садиться.
31. Если вы родились без крыльев, не мешайте им вырасти.
32. Вспотевшие игроки в жизни получают больше удовольствия, чем высокомерные зрители.
33. Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее надавите на педаль газа.
34. В жизни человека могут случиться две трагедии. Первая – не получить того, чего он хочет больше всего на свете. Вторая – получить это.
35. Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
36. Если у тебя на шлейке нет льва – оставь спящих собак в покое.
37. Иногда самое мудрое – прикинуться дураком.
38. Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде.
39. Люди ломают ноги о кочки, а не о горы.
40. Жизнь действительно проста, но мы настаиваем на том, чтобы сделать ее сложной.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: советы и истории из жизни
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