С любовью о «копеечке»

47 лет назад была собрана первая машина легендарной модели ВАЗ-2101.



Знакомую «фигурку», скромно притулившуюся у деревенского забора или на садовом участке можно увидеть и сейчас. У некоторых сердобольных автолюбителей рука не поднималась свезти своего давнего друга, служившего ему верой и правдой долгие годы, на свалку. Они оставляли трудяг-старичков в укромном уголке, как раритет, как память о прошедшей молодости.



Однако иные «копейки» до сих пор на ходу. Попадешь куда-нибудь в российскую глубинку и вдруг с ностальгической грустью узреешь давнего знакомца. С покарябанным, в заплатах туловищем, изрядно проржавевший, сто раз разобранный и заново собранный, он невозмутимо катит по шоссе. И наплевать почтенному «ВАЗику» на обгоняющих его наглых красавиц-иномарок со сверкающими, литыми телами. Ему есть что вспомнить и чем гордиться. Кстати, он сам наполовину итальянец…

Едва советские газеты сообщили о рождении автомобильного чуда, ВАЗ-2101 «Жигули» стал пределом мечтаний всего мужского населения Советского Союза. Конечно, о нем грезили и представительницы прекрасного пола, но в то время они редко усаживались за руль. Но и на пассажирском сидении автомобиля, который собирали в Тольятти, им было удобно. Нет, это слабо сказано – женщины были на седьмом небе от счастья!

…19 апреля 1970 года был запущен главный конвейер Волжского автогиганта, с конвейера которого сошли первые шесть машин ВАЗ-2101. В сборке участвовали слесари В. Присяжнюк, И. Осипов, В. Гусев, В. Орлихин и В. Глазунов. Накануне открытия предприятие посетил почетный гость – внук создателя гигантской автомобильной империи США Генри Форд-младший.

«Вся страна, без преувеличения, ждала первых автомобилей, изготовленных здесь, в Тольятти, – рассказывал ветеран завода Владимир Исаков. – Их начали собирать 18 апреля, а завершали уже утром 19 апреля. Кузов сваривали из заготовок, полученных из Италии. Красили, собирали, делали все остальные последующие операции уже здесь на заводе. Комплектующие были привезены из-за рубежа. Это была, по сути, масштабная проверка технологической готовности».



За руль первого автомобиля ВАЗ-2101 сел итальянский шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоини. Кстати, тогда автомобиль еще не назывался «Жигули». Ну, а прозвище «копейка» он получил лишь в середине девяностых годов прошлого века, когда выпуск таких автомобиля уже давно прекратился.

Прежде чем появилось это, ставшее родным для многих водителей название «Жигули», выписанное оригинальным шрифтом на корме автомобиля, журнал «За рулем» объявил читательский конкурс. Было подано около 55-ти тысяч (!) предложений, среди которых фигурировали такие слова, как «Фиалка», «Мемориал», «Перворожец» и даже… «Директивец». Но в итоге победили «Жигули». Просто и красиво.

Другая историческая дата: 28 октября 1970 года – в этот день в Москву отправился первый эшелон с новенькими, ставшими поистине народными, автомобилями. Можно только представить, с каким восторгом встретили в столице этот поезд…

Новые автомобили очень напоминали Fiat-124. Впрочем, удивляться этому сходству не приходилось – созданием предприятия занимались специалисты знаменитого итальянского концерна. Контракт, подписанный в Москве главой Fiat Джанни Аньелли и министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым 15 августа 1966 года, дал старт многолетнему, беспрерывному процессу сборки машин разных модификаций.

Хотя советский автомобиль и имел тесные родственные связи с Fiat-124, копией известного автомобиля его назвать нельзя. Изменения в конструкции диктовала сама жизнь – в условиях нашего бездорожья настоящий Fiat очень быстро превратился бы в кучу металлолома. Поэтому итальянские инженеры внесли в советскую модель целый ряд мелких и крупных изменений. Было усилено сцепление, двигатель из нижневального стал верхневальным. Прочнее стал кузов, изменилась конструкция подвески, вместо дисковых в машине были установлены барабанные тормоза. Кроме того, появилось – в Fiat его не было! – наружное зеркало заднего вида, а спинки передних сидений можно было раскладывать. В общем, ВАЗ-2101 стал самым комфортабельным и надежным автомобилем, собранным в Советском Союзе.

Чтобы стать счастливым обладателем «Жигулей», советскому гражданину надо было выложить 5 тысяч 150 рублей – сумму, по тем временам, очень солидную. Но для достижения заветной цели требовались не только деньги, но и долгое терпение и упорство. Нужно было «отстоять» – попасть в нее тоже было проблемой! – несколько лет в очереди. Но зато какой радостью становилась вожделенная почтовая открытка с приглашением посетить автомагазин!

«Для покупки «Жигулей» приходилось на протяжении месяца еженощно отмечаться на пустыре под городом Химки, – вспоминал в своей книге «Склероз, рассеянный по жизни» известный актер Александр Ширвиндт – Один прогул – и вылетаешь из списка. Зяма Гердт, Андрюша Миронов и я создали команду для дежурств…».

У человека, купившего машину, возникала новая проблема – куда ставить дефицитную покупку? А то ведь угонят, как в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»! Другой фильм этого режиссера – «Гараж» – рассказывал о мытарствах тех, кто хотел купить жилище для машины. Многие смотрели эту картину, смеясь сквозь слезы, ибо прошли через подобные испытания…

Впрочем, немалой удачей считалась и покупка авто, бывшего в употреблении. Помните веселую песенку, правда, с грустным оттенком, которую распевала Алла Пугачева:

«Кузов поношенный, весь перекошенный,

Годный скорей на утиль. Где-то за городом очень недорого

Папа купил автомобиль».

Кстати, Алла Борисовна рассказывала, что ее первым автомобилем был ВАЗ. Правда, не первой модели, а третьей.

Вернемся к «копейке». Густое облако славы окутало ее вскоре после рождения. И поделом – машина была легкой в обращении, экономичной, по тем временам очень комфортной. Да и просто красивой! Народную любовь первая модель «Жигулей» заслужила благодаря своему исключительно «крепкому характеру». Этим автомобилям требовался капитальный ремонт лишь после десяти путешествий из Москвы до Владивостока. Некоторые же экземпляры ВАЗ-2101 обходились без капремонта более 20-ти лет – причем при постоянной эксплуатации! Значит, мы можем собирать хорошие автомобили, если захотим? Или все осталось в прошлом?..

При этом официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но советский потребитель, как мог, продлевал жизнь своего четырехколесного любимца. Часто ремонт затевали серьезный, меняя чуть не все «внутренности» ВАЗа – от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов. Кстати, автомобиль, как правило, реставрировали сами владельцы или при помощи сведущих в автоделе друзей и приятелей.

Журнал «За рулем» регулярно публиковал рекомендации и советы специалистов по уходу за машиной. Существовала постоянная рубрика «Мы едем на «Жигулях», которая пользовалась большой популярностью.Спустя много лет, уже в 90-х годах, издание устроило конкурс, в котором читатели определили «Российский автомобиль столетия». Безоговорочную победу одержал ВАЗ-2101…

В 1970 году экспортная партия этих автомобилей под названием «Лада» была отправлена – когда еще такое будет?! – на Запад: в Бельгию, Голландию, Финляндию и Польшу.

В 1971 году ВАЗ-2101 стал экспонатом четырех международных выставок и автосалонов в Лейпциге, Пловдиве, Брно и Загребе.

Начался выпуск по лицензии автомобиля ВАЗ-2101 – сейчас это кажется несбыточной мечтой! – в других странах. В Испании он назывался SEAT 124, в Турции – TOFAŞ Murat 124, в Южной Корее- Fiat-KIA 124. Советскую машину собирали даже в Индии, Аргентине и Венесуэле!

А в скольких фильмах – отечественных и иностранных – «копейка» предстала в качестве главной героини – не счесть! И даже в Голливуде ВАЗ-2101 не раз «засветился»…

Экспортные варианты «копейки» продавались – и активно раскупались! – в ФРГ, Австрии, Великобритании (праворульные), во Франции, в Швейцарии, Египте и Нигерии. Естественно, они отличались от автомобилей внутреннего потребления – у них был более мощный мотор, усиленная трансмиссия, аккумулятор повышенной емкости, кузов из утолщенного металла с антистатической и антикоррозионной обработкой, тюнинговая крыша и декоративные полосы по бокам.

Во времена СССР эти ВАЗы были несбыточной мечтой для автомобилистов. Но после распада Советского Союза целые вереницы подержанных «иностранцев» потянулись в родные пенаты. Тогда шутили, что «мамонты» – так называли «Жигули» в Европе – уходят умирать на родину…

Производство ВАЗ-2101 было прекращено в 1982 году. За это время увидело свет более двух миллионов семисот тысяч экземпляров этой модели. Всего же было выпущено почти пять разных модификаций «Жигулей». Это – первый классический европейский автомобиль, который стали производить в СССР.

…В конце прошлого года в Уфе было совершено необычное похищение. По сообщению городской госавтоинспекции, со стоянки исчез автомобиль ВАЗ-2101, выпушенный в 1978 году. Цвет машины – золотое руно, государственный номер Г 994 ТК 02.

Кто же угнал раритетное авто? Коллекционер или человек, которому надоели «навороченные» модные автомобили? А может, похититель решил на «копейке» умчаться в милое ему сердцу прошлое?

Источник: nashaplaneta.su