Праведница Ксения Петербургская взяла на себя подвиг юродства – один из самых сложных — во имя любви к своему мужу, любви, которая была сильней смерти. И Господь даровал ей не только душевную чистоту, но и дар прозорливости. Но даже предсказания юродивой вначале казались безумными, пока не открывалась их истинная суть.

1 «Вот зелена крапива, а скоро-скоро завянет»

Этими словами предсказала Ксения Петербургская скорую кончину купчихи Крапивиной, чтобы та могла должным образом подготовиться к смерти.

2 «Тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское кладбище»

Какой может быть сын на кладбище, недоумевала знакомая блаженной Параскева. Но все же словам святой поверила и пошла, куда было сказано. Там на одной из улиц рядом со Смоленским кладбищем сбил извозчик беременную женщину, которая тут же родила ребенка и умерла. Родственников у мальчика никаких не нашлось, и Параскева Антонова взяла его себе на воспитание.

3 «Муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда»

Что за муж может быть у семнадцатилетней девушки, у которой то и жениха не было, не могли понять мать и дочь Голубевы. Отправившись по совету Ксении Петербургской на Охту, там им встретилась похоронная процессия: хоронили жену доктора. Когда уже все разошлись, безутешный вдовец от горя потерял сознание прямо у могилы жены. Так его и нашли Голубевы, а спустя год юная девушка стала второй женой доктора, и всю жизнь вспоминала пророчество блаженной Ксении.

4 «Возьми пятак, тут царь на коне, потухнет!»

Этими словами юродивая предсказала одной женщине, что будет пожар в ее доме, который не принесет урона, а сразу потухнет молитвами святой.

5 «Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что»

Еще одно предсказание смерти купцу, который торговал зеркалами и ювелирными изделиями. Чтобы насторожить его, Ксения вошла в торговую лавку с этими словами, и тут же зеркало упало и разбилось, а вскорости помер и хозяин.

6 «Там реки налились кровью, там каналы кровавые…»

Пророчество Ксении относилось к политическим распрям, которые приводили к печальным последствиям. Сопереживая судьбе России всем сердцем, святая Ксения Петербургская чувствовала боль страны и плакала за нее. Эти страшные слова относились к страдальческой кончине императора Иоанна VI Антоновича.

7 «Скоро вся Россия будет печь блины»

Пожалуй, это самое известное предсказание блаженной Ксении. Смерть императрицы Елизаветы Петровны сделала эти слова Ксении реальностью: вся Россия и правда пекла поминальные блины.

Кристина Гогорян

Блаженная Ксения

Дата рождения Ксении Петербургской известна только приблизительно – где-то между 1719 и 1730 годами. Родилась Ксения в Петербурге в дворянской семье. Блаженная вела жизнь, наполненную верой, бескрайней любовью к людям и самопожертвованием.

Бедная Ксенюшка

В двадцатилетнем возрасте Ксения вышла замуж за дворянина, полковника Андрея Федоровича Петрова. Супруги очень сильно любили друг друга и жили душа в душу. Ксения, как водится, занималась домашним хозяйством, муж нес службу, а в выходные пел в церковном хоре. Супружеская пара всем сердцем верила в Бога, занималась благотворительностью, а в свободное время изучали духовную литературу. Молодые прожили вместе три года в мире и согласии, но после в их семью пришло горе – муж Ксении тяжело заболел. Ксения Григорьевна постоянно находилась рядом с больным мужем и ни на минуту не отходя от постели больного. Она отказывалась от сна и еды и молила Бога о выздоровлении мужа. Но судьба распорядилась по-другому: недолго проболев, Андрей Федорович умер, перед смертью успев благословить жену.

Всю ночь Ксения просидела возле тела своего любимого мужа. По всей видимости, именно в это время в ее душе произошли некие серьезные перемены. Этой ночью она прощалась не только с мужем, но и со своей прежней жизнью.

На утро родные и близкие не узнали Ксению. Молодая девушка за одну ночь превратилась в старуху: ее волосы поседели, взор потух, на лице появились морщины. Не все сразу заметили, что изменился не только внешний вид, но и сущность девушки. Но, когда родные стали выражать ей соболезнования по поводу смерти мужа, Ксения Григорьевна сказала, что ее муж не умер, а умерла его жена, то есть она сама.

В день похорон Ксения облачилась в одно из платьев мужа. Она перестала откликаться на собственное имя и разговаривала только с теми, кто называл ее Андреем Федоровичем. Она не производила впечатления человека, убитого горем, и с уверенностью шла за гробом, не проронив ни одной слезы.

После похорон Ксения помолилась за упокой души «бедной Ксеньюшки» и попросила долгих лет жизни «несчастному вдовцу Андрею Федоровичу».

Близкие и знакомые Ксении были уверены, что она лишилась рассудка от горя. Все жалели несчастную девушку, а в особенности сочувствовала ей Прасковья Ивановна Антонова, которая снимала несколько комнат в их доме. Как только она ни пыталась отвлечь Ксению от горя, но все ее попытки оказывались напрасны.

Ксения подарила Прасковье Ивановне свой дом, но с тем условием, чтобы та обязательно пускала жить в него всех нуждающихся и не брала с них платы. После этого безумная все свои вещи раздала нуждающимся и навсегда покинула дом, где так недавно была счастлива со своим любимым мужем.

Пророчество Ксении

Некая жительница Пскова всегда верила в Бога и была праведной женщиной. Вечером перед сном она помолилась за Ксению. Ночью ей привиделась незнакомая женщина, ходившая вокруг ее дома и поливавшая дрова и землю. Наутро узнали, что ночью кто-то поджег сарай с высушенным сеном, который находился всего в нескольких метрах от жилого дома, но чудесным образом пожар не разгорелся.

Ксению любили все – и простой народ, и дворяне, и купечество. В каждом доме, куда заходила провидица с благословением, воцарялся мир, спокойствие и радость, появлялся материальный достаток, а если в семье были больные, то они в скором времени выздоравливали.

Женщины несли к ней своих детей, веруя в то, что, если Ксения покачает люльку или подержит на руках младенца, ребенок вырастет здоровым, праведным, справедливым, счастливым и проживет долгую безмятежную жизнь.

Ксения жила огромной любовью к Богу и ближним, свято соблюдая главные заповеди христианства, и видела в этом главный смысл своей жизни. На протяжении всей своей жизни она старалась помогать нуждающимся своим даром или деньгами. Следует отметить, что юродивая получала щедрые подношения, которые тут же раздавала тем, кто, по ее мнению, больше всего нуждался в них.

1761 год — провидица предсказала великое горе для России – смерть всеми почитаемой императрицы Елизаветы Петровны. Во времена ее правления не было казнено ни одного человека, не было войн и восстаний, в стране царили мир и порядок.

Ксения также предсказывала смерть Петра III и целый ряд последовавших за этим кровавых дворцовых переворотов.

Еще одно пророчество сбылось уже после смерти Ксении. Тяжело заболел будущий император России Александр III. Его жена Мария Федоровна молилась и просила Ксению Петербургскую излечить ее мужа. Однажды во сне ей явилась пророчица и предсказала выздоровление мужа, а кроме этого, скорое рождение ребенка, первой девочки после трех мальчиков. Новорожденную блаженная просила назвать ее именем, так как она являлась хранительницей императорской семьи от несчастий и бед. Все, что напророчила Ксения, сбылось – Александр III в скором времени поправился, а его жена родила дочь, которая была названа Ксенией.

Пока княжна жила в императорской семье, все складывалось благополучно, однако как только она вышла замуж и уехала к мужу, отец-император внезапно заболел и скончался, мать, Мария Федоровна, уехала на родину в Данию, а братьев в последствии расстреляли большевики.

Огромное количество людей приходило к Ксении в надежде узнать что-либо о своем будущем, но они, как правило, уходили ни с чем. Ксения делала предсказания только тогда, когда считала нужным, когда знала, что они принесут реальную пользу благочестивым людям.

Продавцы местного рынка быстро замечали, что если провидица заходила в лавку и просила пирожок или копеечку, то дела складывались отлично, а когда отказывалась от подношения – торговлю можно было прекращать, так как все равно никакого прока от нее не было. Все полученное от продавцов она передавала бедным и обездоленным. По утрам очень часто собирались целые толпы людей для того, чтобы Ксения приняла у них тот или иной дар, но провидица нечасто соглашалась принять подношение, безошибочно определяя, честный перед ней человек или жуликоватый торговец. Некоторым лавочникам она говорила: «Намерения твои черны и неблагочестивы» или «Ты бедных обижаешь». В этом случае на удачу в делах можно было не надеяться.

Вскоре среди лавочников началось своеобразное соревнование, которое заключалось в добросовестном отношении к покупателям, милосердию и бескорыстной помощи бедным. Благодаря этому рынок очень скоро прозвали Сытным.

Скупым и безнравственным богачам провидица очень часто предсказывала разорение, а благочестивым беднякам – богатство, и при этом ее предсказания всегда сбывались.

По воспоминаниям современников, приезжавших в то время в Петербург, нравственность людей, проживавших в городе, находилась на очень высоком уровне, каждый старался помочь своему менее удачливому товарищу.

Горожане верили в то, что если они станут подражать юродивой в кротости, человеколюбии, доброте и смирении, то смогут заслужить ее благословение, крепкое здоровье и удачу в жизни.

На протяжении многих лет у Ксении Петербургской не было своего дома, она была лишена простых человеческих радостей, однако, несмотря на это, смогла сделать счастливыми множество людей.

Ксения говорила, что в помощи другим и служении Богу она находит свое безграничное счастье, а вражда и злоба человеческая делают ее действительно несчастной.

В России было много юродивых, ходивших по городам и весям, собирая подаяние и как бы пророчествуя, однако в действительности они собирали «капитал на старость». Они ни в коей мере не являлись святыми прорицателями, поскольку продавали свой зачастую несуществующий дар.

Ксения, одаривая всех нуждающихся тем, что ей самой подавали, или просто своим благословением, сохраняла божественный дар прорицания до конца жизни, находя в этом смысл своего бытия и необычайное счастье.

«…Много придется вынести, но устоит…»

Ксения участвовала в строительстве Смоленской церкви в Петербурге, она предвидела, что храму «много придется вынести, но устоит.» Так и было, в 1824 году произошло страшное и небывалое по своему масштабу и разрушительной силе наводнение, много человек погибло, не уцелело ни одно здание, но церковь каким-то чудом выстояла. На кладбище при этом храме в самом начале XIX столетия и была похоронена Ксения, умершая в возрасте 71 года, большую часть жизни она провела в странствовании, служении Господу Богу и бескорыстной помощи простым людям.

В назидание потомкам на могильной плите по просьбе пророчицы была выгравирована следующая надпись: «Кто меня знал да помянет душу мою для спасения своей души. Аминь».

После своей смерти Ксения Петербургская много раз являлась во снах просящим ее помощи, советовала, помогала и продолжала оберегать верующих и помнящих ее людей.

В тяжелые дни блокады Ленинграда Ксения явилась во сне одной из жительниц города и сказала, чтобы она не ночевала дома в следующую ночь. Женщина так и сделала, а ночью тот дом фашисты разбомбили до основания вместе с находившимся под ним бомбоубежищем. В те времена часто поговаривали, что странная женщина в белом платке и с посохом иногда обходит Смоленское кладбище, а в часовне видели огни и слышали церковное пение.

До сегодняшних дней со всех концов России продолжают приходить и приезжать люди на могилу Ксении-пророчицы, прося помощи в делах или исцеления от болезней, однако считается, что святая помогает только тем, кто чист помыслами и глубоко верит в Бога.

Кудрявцева Светлана

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ksenija_peterburgskaja/2019-04-14-66864