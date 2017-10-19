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В России западные фонды начали обкатку новых методов информационной войны

12:41. 19 октября 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:


Накануне президентских выборов в России западные фонды активизировали свою деятельность по вербовке СМИ и сетевых медиа. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков.

«Если раньше наши коллеги ориентировались исключительно на центральных широко раскрученных блогеров, то теперь активно идет работа с региональными блогерами. Еще перед выборами прошлого года была отмечена активность по скупке региональных блогов представителями различных западных структур. Все это помогает формировать нужную реакцию в обществе», — сказал Егорченков.

По его словам государство становится мишенью информационной войны.


«В последнее время все более активно идет работа по дискредитации личностей, а не общественных институтов и структур. Прежде всего, по президенту и премьер-министру. Это новая ветка развития информационной войны», — подчеркнул ‘эксперт.

Если какие-то методы не работают, отметил он, западные кураторы начинают использовать новые, а потом вновь возвращаются к старым.

«Новая старая тема – поддержка сепаратистских настроений. В этом электоральном цикле вновь стали рассказывать истории о независимости Урала, о неурегулированных вопросах на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в Татарстане. Происходит классическая подмена понятий. Например, когда оппозиционерами называют террористов, а патриотами – откровенных фашистов, как на Украине», — сказал Егорченков.

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: выборы 2018, Запад, информационая война, общество, Россия, СМИ
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