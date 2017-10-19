В России западные фонды начали обкатку новых методов информационной войны

Накануне президентских выборов в России западные фонды активизировали свою деятельность по вербовке СМИ и сетевых медиа. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков.«Если раньше наши коллеги ориентировались исключительно на центральных широко раскрученных блогеров, то теперь активно идет работа с региональными блогерами. Еще перед выборами прошлого года была отмечена активность по скупке региональных блогов представителями различных западных структур. Все это помогает формировать нужную реакцию в обществе», — сказал Егорченков.По его словам государство становится мишенью информационной войны.«В последнее время все более активно идет работа по дискредитации личностей, а не общественных институтов и структур. Прежде всего, по президенту и премьер-министру. Это новая ветка развития информационной войны», — подчеркнул ‘эксперт.Если какие-то методы не работают, отметил он, западные кураторы начинают использовать новые, а потом вновь возвращаются к старым.«Новая старая тема – поддержка сепаратистских настроений. В этом электоральном цикле вновь стали рассказывать истории о независимости Урала, о неурегулированных вопросах на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в Татарстане. Происходит классическая подмена понятий. Например, когда оппозиционерами называют террористов, а патриотами – откровенных фашистов, как на Украине», — сказал Егорченков.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com