Британский Индепендент с саудовскими долларами на пороге вступления в Евразию

В эти дни саудовское королевство переживает исключительно тяжелое время, и, возможно, оно никогда не было под таким сильным давлением общественного мнения. Противостояние шиитской власти Ирана, усиление влияния в странах Персидского залива, битва в Йемене, достижение интересов в Сирии, Ираке и Египте, присутствие в Центральной Азии, привлечение европейцев и американцев в Саудовскую Аравию для дальнейших инвестиций, материальная и духовная поддержка ваххабизма, покорение Катара и т.д., являются проблемами, с которыми сталкнулось королевство. Но то, что влияет на все – это выбор нового наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Будущий честолюбивый король должен преодолеть эти трудности.

Два с половиной года назад Саудовская Аравия возглавила коалицию в Йемене, которая усилила военные преступления. Международная некоммерческая организация Вольтер опубликовала статью в 26 августа. В этой статье написано: «Саудовская Аравия, в первую очередь, готовится покинуть Йемен. Хотя Мохамед бин Салман находится в разгаре конфликта, он осознал, что не может положить конец конфликту в свою пользу, и поэтому он хочет передать ответственность за это кровавое приключение своему отцу».

Какие планы имеет саудовское королевство для самообороны? Кажется, что захват интернета, киберпространства и общественного мнения, особенно в регионе Европы и Евразии, стал первым приоритетом правителей Саудовской Аравии, чтобы противостоять своим врагам. Наиболее яркий пример: примерно 2 месяца назад саудовский торговец Султан Мухаммад Абу аль-Джадаил купил значительную часть акций британской газеты «Индепендент» на сумму более 100 миллионов евро. Интересно, что этот бизнесмен не имеет другого бизнеса с Великобританией, и в его работе не было зарегистрировано никакой деятельности в области средств массовой информации. Покупка акций этой газеты действительно странно и беспрецедентно. Вот возникают вопросы: Почему один неизвестный саудовский бизнесмен предпринял такое действие? Намерена ли Саудовская Аравия использовать «Индепендент» в качестве новой защиты от массовых обвинений против себя?

Говорится, что все было сделано в полной координации с Терезой Мэй несколько месяцев назад во время ее поездки в Эр-рияд. Лидеры двух стран решили, что акции будут куплены неизвестным бизнесменом без прямого участия саудовского правительства, чтобы избежать политических последствий этого действия, что предотвратит давление британской общественности на Терезу Мэй и её партию. Позднее это было раскрыто некоторыми сотрудниками газеты и подверглось серьезной критике со стороны организаций, поддерживающих права человека в Великобритании.

Учитывая тот факт, что некоторые европейские СМИ в последние годы создали сильную негативную атмосферу вокруг Саудовской Аравии, покупка «Индепендент» может стать средством поддержки политики саудовского королевства. Газета «Индепендент» всегда имеет независимую и беспристрастную политику. Поскольку Reuters, Индепендент и ББС являются источником новостей многих репортеров и информационных агентств на Ближнем Востоке, СНГ, России и Каваказе, использование способности англоязычной газеты «Индепендент», помимо демонстрации великой силы саудовской дипломатии, придаст стране силу глобального влияния, особенно в вышеуказанных регионах. Также, увеличится взаимодействие Саудовской Аравии с другими британскими и европейскими СМИ.

Стоит отметить, что сегодня Саудовская Аравия имеет значительное присутствие в Средней Азии, особенно в Таджикистане и стремится оказывать свое влияние как можно больше в этом регионе. В связи с этим, главный владелец «Индепендент» Евгений Лебедев в ответ на протесты сотрудников этой газеты сказал: «Продажа акций состоялась после соглашения правительства с высокопоставленными должностными лицами Саудовской Аравии. Извините, я не могу назвать их. Саудовская Аравия взаимно обязуется помочь нам расширить наши представительства на Ближнем Востоке, Восточной Европе, России, Кавказе и Средней Азии. Мы проверили предложение Саудовской Аравии и согласились с продажей некоторых акций в координации с некоторыми из наших организаций и властей».