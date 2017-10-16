Впечатления о поездке в США: слишком много грязи и разрухи

Оригинал взят у maxfux

Друзья, съездил в США, вот небольшой отчёт.Должен сразу оговориться, что я живу в Москве, поэтому объективно могу сравнивать только с Москвой, про российскую глубинку практически ничего не знаю, кроме того, что когда бываю на гастролях, иногда в туристическом режиме гуляю по городам (понимаю, что там намного хуже, чем в Москве, но мне, как москвичу, важнее понять ситуацию для себя).

Само путешествие было потрясающим – по количеству событий и впечатлений. Посетил 7 городов: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Хьюстон, Нэшвилл, Новый Орлеан, Питсбург, Филадельфию. Плюс проехал почти по всей стране на машине с юга на север – из Хьюстона в Нью-Йорк зигзагами. То есть посмотрел и глубинку, и столицы. Ну и по своим профессиональным интересам был на музыкальной выставке NAMM и в одной из известных студий звукозаписи Лос-Анджелеса. Экскурсия в НАСА тоже очень впечатлила. Во всех своих поездках я стараюсь посетить не только туристические места, но и обычные богатые, средние и бедные районы, стараюсь везде ощутить жизнь не глазами туриста, а глазами простого местного жителя. Например, катаюсь на местных метро, электричках и трамвайчиках, гуляю по обычным нетуристическим районам.

Еще нужно сразу сказать вот о чём: почему при поверхностном взгляде мой рассказ может показаться необъективным, сконцентрированном на негативе. Ну, во-первых, потому что все то хорошее, что тут есть – оно обычное, такое же, как у нас: чистые современные аэропорты, более-менее современный автопарк, красивые современные офисные здания, современные торговые центры, хороший фаст-фуд и т.п. И об этом нет необходимости писать, это всё воспринимается как должное и не бросается в глаза современному москвичу. И во-вторых, обычно туристы достают фотик вылезши из туристического автобуса на Таймс-Сквер. А по такому подходу и Россия покажется фантастической страной: на фотках будет Кремль, красивейшие церкви, Москва-Сити, Зимний Дворец, роскошное метро и т.п. Ну и такой нюанс – даже если, скажем, на переднем плане мусор, то будучи туристом, автоматически приподнимешь фотик и наведешь на красивое здание, а реальное окружение и атмосфера, которая в жизни бросается в глаза – бомжи, алкаши, неухоженность – на построенный для красоты кадр не попадает. Ну и вообще, не станешь же фоткать специально некрасивую развязку или мусор на обочинах. А это именно то, что дает вклад в настоящее впечатление, и что отсутствует на туристических фотках. Да и в целом на фотках как-то само прилизывается всё: возможно потому, что у глаз намного шире угол и четче картинка, все неустроенности и мусор больше бросаются в глаза, чем в объектив. И еще хорошее настроение в путешествии, куча новых впечатлений – тоже помогают необъективно смещать впечатление от страны в эмоциональную необъективную сторону.

Мы знаем США по открыточному идеальному образу, который у нас складывается из кино и из мифологии 90-х.Ну и, конечно, важнейшее явление, которое подогревает миф о фантастической Америке – это отзывы уехавших. Они обычно всеми фибрами души ненавидят Россию, искренне считают её нищей, грязной, отсталой, кгбистским концлагерем для зомбо-быдла с промытыми гос. пропагандой мозгами (это я почти буквально пересказываю слова эмигранта, с которым я общался тут на эти темы). И параллельно заметно приукрашают свою новую жизнь и страну. Бахвалятся и бодрятся, изображая, что живут шикарно. Слушают исключительно «Эхо Москвы» и особенно радуются нашим проблемам и недостаткам, сильно преувеличивая их. Такое гипертрофирование настолько бросается в глаза, что становится понятно, что это примитивный психологический механизм компенсации – чтобы оправдать свой выбор эмиграции. Видимо, им трудно признаться себе, друзьям и родным, что совершил ошибку и в глубине души хочется вернуться. Например, американцы, когда я говорю им, что в Нью-Йорке ужасно много мусора в сравнении с Москвой, охотно соглашаются и сокрушаются, а эмигранты – набрасываются на меня с обвинениями, что я предвзят и зомби киселевской пропаганды :) (У меня нет дома телевизора вообще и я тем более не смотрю Киселёва :) .)

Чтобы не сложилось впечатление, что я однобоко рассказываю только о плохом, скажу немного и о хорошем. Несмотря на множество неустроенностей, все-таки видно, что много и богатств в стране: много хороших магазинов, торговых центров, ресторанов, у водоемов пришвартовано много катеров. Отличные аэропорты. Много хороших и новых машин. Много хороших домов. Практически каждый уважающий себя город имеет «даунтаун» из очень красивых небоскрёбов: они очень красиво смотрятся издалека (такое у нас есть только в Москве). Шикарная сеть междугородних дорог: они прекрасны – четыре полосы, разделенные потоки, везде развязки. У нас такие дороги только в радиусе 200 км от Москвы. Да и в городах дороги функционально очень хорошие (несмотря на неухоженный вид). Почти все офисные здания отличные. Хоть большинство частных домиков и выглядит небогато, но все-таки это чаще всего довольно большая и своя жилплощадь. Конечно, многие в США живут хорошо. Особенно какие-то особые профессионалы вроде программистов, врачей, бизнесменов. Идеальный образ жизни американца прекрасен и он существует: хороший двухэтажный дом, две машины, в доме отличный ремонт, техника и мебель. И такие районы попадаются довольно часто. Но они идут вперемешку с бедными, и в реальности этот идеал подразмывается. И, разумеется, так живут далеко не все американцы. Меня эмигранты тут уверяют, что так живёт большинство, но слова эмигрантов надо делить на пять: я своими глазами видел, что подобных благополучных районов процентов 20 всего. Да и эти 20 процентов – в кредит, то есть в постоянном беспокойстве не дай бог чего с работой. Да, можно себе построить «свою» Америку – хорошо зарабатывать, жить и работать в хорошем районе, в плохие не заезжать, и тогда страна будет казаться замечательной. (Хотя, то же самое можно и в России с не меньшим успехом.)

Но я увидел сильное несоответствие моих завышенных ожиданий и реальности – все красивые места сняты в кино. :) И при непредвзятом рассмотрении становится понятно, что в Москве абсолютно всё лучше.

Что сразу по прилёту бросилось в глаза: многовато разрухи и мусора. Вообще, всё очень похоже на Россию – едешь, красиво всё (например, торговый центр), дальше едешь – ржавые сараи, покосившиеся заборы, мусор и т.п. А как только выходишь из аэропорта – городские дороги грязные и неухоженные, ржавые и грязные развязки, на обочинах часто ровным слоем мусор, на улицах неровный, весь в заплатках асфальт. Собянина на них нет. :) А поскольку очень много времени находишься на дорогах, то постоянно не покидает ощущение, что ты где-то в Африке, а не в главной мировой державе. Ну, и мусор – он везде: на обочинах, на путях в метро, на тротуарах. Я думаю, что просто у местных глаз замылен и они уже этого всего не замечают, но для москвича ситуация с неухоженностью и мусором в городах вопиющая. Иногда чисто в центре (тут это называется «даунтаун»). Из семи посещенных городов чисто в даунтауне Лос-Анджелеса и Филадельфии. Но этот даунтаун настолько маленький и безлюдный, что можно не учитывать. :) И еще нет мусора в редких богатых районах. Но их настолько мало, что в целом это не влияет на общее ощущение. Да и в России нет мусора в богатых районах, так что тут ничего необычного.

К слову, безлюдность – еще одна неприятная особенность. Подъезжаешь к городу – красивеший профиль из небоскребов: современная архитектура тут прекрасна. А заезжаешь – на улицах пусто и буквально (буквально) на каждом углу бомжи. Обычных людей практически нет на улицах, и если увидишь человека – 90 процентов, это бомж. В поле зрения всегда несколько бомжей. Ходят, деньги просят, в мусорках копаются, в транспорте в любом вагоне они есть. Тут в 17 всё закрывается, по выходным ничего не работает. Да и днём все по офисам сидят. Только бомжи ходят и лежат везде. Ощущение, что ты в городе после химической атаки. Мне, москвичу, это очень странно. Люди же должны как раз после работы пойти прогуляться по магазинам и кафе – ан нет, езжай домой к телевизору. Бомжей реально раз в 100 больше, чем у нас. Они повсюду. Это тоже сигнал, что система даёт колоссальный сбой. Причем очень многие белые и на табличках написано что-нибудь вроде "воевал в Ираке, облажался, стал бездомным, помогите, да благословит вас Господь". Мне местные сказали, что средняя американская семья имеет запас денег максимум на месяц – то есть, если ты потерял работу и пропускаешь платежи за жилье и машину, тут особо не разговаривают – выселяют на улицу с детьми и всё. И потом вся жизнь под откос, ибо инфа попадает в общую банковскую базу данных, и тебе уже не дадут кредит на новое жилье, даже если найдешь работу. Надеюсь, в США у многих тоже есть добрые мамы, которые помогут пересидеть трудные времена, но все равно это жестковато как-то.

Далее. Эти «даунтауны» – это как правило пара-тройка квадратных километров всего, за которыми начинаются не очень приглядные районы. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом ощущение бедности. Причем очень много районов, всего лишь километра два-четыре от центра – полная разруха и бедность, какой в Москве отродясь не было даже, как мы думаем, в самых ужасных окраинных районах. Особенных красок добавляют кучки афроамериканцев, сидящих на траве и провожающих вас недобрым взглядом. Часто нет тротуаров, дороги подразбитые, жуткие веники из проводов на столбах, графити, покосившиеся ржавые заборы, облупленные неухоженные малюсенькие деревянные избушки. Конечно, если вы живёте в хорошем районе, то нет необходимости заезжать в эти районы, но для москвича это вопиющее зрелище: в Москве в пяти километрах от Кремля всё идеально, хоть на открытку. Да вообще, вся Москва идеальна в сравнении с этим убожеством.

Есть, конечно, и нормальные районы с хорошими домами, но это все сильно вперемешку в городах – и когда едешь мимо симпатичных домиков, потом через километр мимо убогих, уже общее восприятие городов довольно грустное (ну и не забываем про неухоженную дорожную инфраструктуру). Наши московские идеальные дороги со свежей разметкой, без мусора, покрашенные, с подстветкой развязки – просто фантастическая 3D картинка на фоне американской реальности).

Нью-Йорк: тут особенно плохо. Красиво только в самом центре – в районе Центрального Парка, Бродвея и Волл Стрит. Километр в сторону: начинается какая-то Албания: разруха, дикое количество мусора, разбитый латаный-перелатаный асфальт, разумеется, на каждом углу бомжи. Узкие неухоженные тротуары, везде какие-то сомнительные киоски (опять помянем Собянина добрым словом). В немногочисленных хороших районах прекрасно – мусора и разрухи нет. Но цены на жильё такие, что можно считать, что их нет – там могут жить только миллионеры (аренда 400-500 тыс. р. в месяц за квартиру примерно). Это доли долей процента от общего числа жителей. Наши богачи живут еще богаче в московских небоскребах, на Рублевке или Остоженке и подобного элитного жилья у нас не меньше. Так что тоже ничего особенного тут нет.

Но бедные районы, в которые я заезжал в Нью-Йорке (например, в Бруклине) – это просто дно. Представьте самый глухой поселок в России – мусор, графити, какие-то ржавые железные ворота, заборы, дома с облезшей штукатуркой и т.п. И то не будет так плохо, ибо тут еще добавляется местная атмосфера – местный народ, населяющий это дно. В нашем опустившемся поселке не будет так грустно на улицах именно из-за народа. Бомжи, алкаши, местная гопота везде (в основном афроамериканцы, конечно).

Многие районы Нью-Йорка и в пригородах как бы благополучные (типа среднего Стэйтен Айленда или Раритана, например) – это как раз такая типичная одноэтажно-двухэтажная Америка. Но при ближайшем рассмотрении волшебный миф о том, что у каждого американца свой дом и это типа круто, не складывается: видно, что эти дома так себе, многие изношены (они реально из двух слоёв фанеры, у нас так делают межкомнатные перегородки разве что), площадь у многих ненамного больше московской квартирки. В Нью-Йорке наоборот – квартира в многоэтажном доме с консьержем выглядит более элитным жильём. Например, недалеко от центра Хьюстона аренда довольно убогой полуторакомнатной квартиры (сильно меньше обычной хрущевки и с сильно более низким потолком, делающим её совсем грустной) стоит 80000 руб. в месяц. А примерно 100 тыс. р. – платеж по ипотеке со страховками за не очень большой дом в пригороде. Бесконечный пояс частных домов вокруг Москвы – это очень богатое жильё по американским стандартам. К тому же у нас традиционно дома с участками, а тут эти участки такие мизерные (на заднем дворе метра четыре от дома), что можно считать, что их нет.

Далее – глубинка. Тут вообще всё плохо. Есть такой миф, что в США одинаково хорошо везде – и в Нью-Йорке, и в деревне в штате Миссисипи. Это не так. В глубинке даже дома белого населения очень-очень скромные. Ну, в точности, как в наших деревнях – такой небольшой деревянный одноэтажный домик. Чаще всего, умещающийся на платформе грузовика (видел как их перевозят). Многие дома тоже неухоженные, со следами разрухи. Да и нежилые постройки тут тоже весьма небогато выглядят, так же, как и у нас: что-то нормальное, а что-то полуразрушенное, ржавое или заброшенное. Заправки – нет слов. Например, у нас заправки BP – это синоним ухоженности и богатства. В американских деревнях – это какие-то облезлые сараи с загаженными разрисованными туалетами. (К слову, и в городах часто попадаются загаженные туалеты – думаю, это из-за дикого количества бомжей. Например, в Макдональдсе в Питсбурге в туалет мрожно попасть только с разрешения менеджера, но даже попав, не обрадуешься.) Но справедливости ради, надо отметить, что много и хороших туалетов – в аэропортах, например. Но поскольку в Москве абсолютное большинство туалетов чистые, то москвича в целом состояние американских туалетов немного удивляет.

Что касается курортной инфраструктуры – в Сочи всё лучше :). Да и в Крыму в половине мест лучше. Я побывал в трех очень разных и характерных курортных зонах: Брайтон-Бич, Малибу и Галвестоне. Ну, во-первых, везде океан – купаться неприятно, просто тяжело: это борьба с большими волнами всегда. Волны поднимают песок и вода от этого мутная и непрозрачная. Плюс дико разъедает глаза. Поплавать тоже нереально – чтобы зайти на глубину надо идти очень долго, устанешь, опять же, волны сбивают. А выйдешь из воды – частенько сильнейший ветер с океана не даёт расслабиться. Да и страшновато: каждый год хотя бы раз передают в местных новостях, что кого-то ранила акула. (А в Галвестоне, например, дополнительный стресс: очень часто в абсолютно непрозрачной воде тебя задевают рыбы – вздрагиваешь конкретно – а вдруг это акула.) Короче, купание где-нибудь над Севастополем – это просто рай в сравнении с этим: чистейшая спокойная вода, пологое дно, красивый берег, никаких акул. Кстати, и курортные постройки недалеко ушли от какого-нибудь нашего Геленджика или Алушты – есть и шикарные отели, а есть и какие-то полусараи. В общем, все как у нас, только море хуже. А природные красоты что в Сочи, что в Крыму у нас сильно лучше, чем на этих трёх берегах, которые я посетил.

Кстати, о Лос-Анджелесе, я случайно начал знакомство с городом с мексиканского района – это тоже дно. Редкая российская глубинка в таком ужасном состоянии – какие-то стрёмные сараи, гаражи, бесконечное графити, облезлые домики. У нас нет такой бедности, грязи, мусора и разрухи в таких масштабах. Вернее, есть у нас, но локально и довольно редко. Тут это повсеместно. В 300 метрах от приличного пляжа залежи мусора на обочинах, например. Потом поехал посмотреть Беверли Хиллз и немножко настроение улучшилось – там чисто (но до Рублевки им там далеко – таких дворцов как у нас нет даже в Голливуде). И в целом город тоже грязный и довольно бедный и неухоженный. Несколько нормальных мест типа аллеи звезд, а сто метров вбок – типичная такая российская глубинка. :)

Особо плохое в США – это метро. После московского – это просто филиал ада: везде железные решетки (чтобы никто не мог пролезть без билета), побитая туалетная плитка, узкие грязные неухоженные проходы, эскалаторы, входы, грустные полутёмные станции вида заброшенного туалета, на рельсах мусор. Поезда ходят раз в 10-20 минут. Нет слов. О бесплатном вайфае даже не может быть и мысли в таком ужасе!

Есть, конечно, много хороших мест – это, как правило, такие благополучные пригороды из одно-двухэтажных домиков. Там довольно приятно – чистые улицы, постриженные газоны. Но, повторюсь, их немного. Процентов 20 от силы (я как раз сейчас сижу и пишу в таком). И они жутко скучные – ни души на улице, до ближайшей аптеки или магазина пешком не дойдешь. Ну и, конечно, из разговоров с местными я понял, что даётся это благополучие нелегко. Чтобы жить нормально, тут надо тысяч семь получать. Такие зарплаты всего у 20-ти процентов жителей. А большинство американцев, говорят, в районе трех тысяч чистыми получают. Но тут жуткие ежемесячные счета за всё – за ЖКХ, страховки и т.п. Набегает минимум (это если очень скромно жить, даже на количестве телеканалов экономить, не пользоваться мобильным интернетом и т.п.) 2500 долл. Если нормально жить, как мы в Москве – 3500 долл. То есть на еду, одежду, детские садики, ремонт машины, бензин, путешествия, покупки остается 500 долл. А это нереально мало. Тут всё очень дорого – за каждый чих надо платить огромные деньги. Например, проезд по мосту в Нью-Йорке – 15 долл. в одну сторону, проездной на электричку на месяц – 450 долл., детский садик 600 долл (бесплатных, как у нас, нет) и т.п. Стоянка от 700 до 2000 руб. в день. (а кроме парковок и торговых центров нигде нельзя останавливаться). Как местные тут выживают, просто непонятно. Например, я в Москве покупаю пакет мобильного интернета за 1300 р. в месяц 30 Гб – тут такой же трафик обойдется в 30000 рублей!!!

Американцы, видимо, из-за этого очень много работают, часто задерживаются в офисе, выходят в выходные. У них оплачиваемый отпуск всего две недели (а не четыре, как у нас, плюс еще почти столько же разные каникулы), декретный отпуск всего три месяца (а не три года!, как у нас). Они вынуждены всю жизнь посвящать работе, иначе, в случае увольнения, вся жизнь может полететь под откос – теряешь ипотечное или съёмное жилье, мед.страховку и т.д. Больничные не оплачиваются – все болеют за свой счёт. Вроде бы хорошие черты, которые мы знаем об Америке и американцах, при более близком рассмотрении превращаются в их противоположность: казалось бы достойная черта – они работящие, не лентяи, как мы :) Но на самом деле это происходит не от хорошей жизни и, как результат – распространенность депрессий и питье антидепрессантов, замыкание жизни на работе, почти нет времени на себя. Такой стиль жизни – это то, что отбирает у человека счастье и делает его рабом в невидимых кандалах.

Так что, друзья, не восхищайтесь абсолютными цифрами якобы высоких средних зарплат в США. По количеству реальных благ – это раз в 5 меньше, чем мы можем купить на среднюю московскую зарплату. Государственная пенсия тут тоже такая, что прожить на нее вообще невозможно (что-то вроде 700 долларов, но вы на абсолютные цифры не смотрите, ибо обязательные платежи – от 2000 долл. в месяц, ну, самый минимум, 800, если сильно экономить и кредит за жильё уже отдан к пенсии). Вернее, возможно, на минимуме – в социальном жилье, с помощью соц. программ. Но это не та мифологическая обеспеченная жизнь американских пенсионеров. Я прикинул на глазок примерно реальный курс рубля, если пересчитать его по его очень примерному бытовому паритету покупательной способности – максимум 15 рублей за доллар. Глазьев, оказывается, абсолютно прав, называя подобный реальный курс. Это для вас лично значит вот что: например, если вы получаете 45000 р., то вы живёте ровно так же, как средний американец, получающий 3000 долл. в месяц. И даже лучше, ибо, если учесть дикие завышенные тут тарифы на ЖКХ и страховки (счёт за бытовые услуги типа воды и электричества 20000 р. в месяц тут – не редкость), то реальный курс рубля для сравнительных пересчетов будет ближе к 10 рублям за доллар. Это касается почти всего в среднем – аренды жилья, еды в фастфуде, сотовой связи, проезда на транспорте, парковок, нормальных продуктов и т.п. Тут даже кино в точно таком же онлайн-магазине Эппл ровно в пять раз дороже взять напрокат. Тут всё в среднем раз в пять дороже, ну, разумеется, кроме таких вещей, которые делают только здесь, а не в Китае или не в России (синтезаторы, например). Но это не в счет – их мало кто покупает в повседневной жизни, только пол процента населения типа нас, музыкантов. И то редко (гитары, мониторы, микрофоны, усилители, барабаны и т.п., например, есть российские не хуже американских).

Про толерантность местные подтверждают: если ляпнешь раз неполиткорректно про афроамериканца, то можно вообще жизнь загубить, уволят сразу и потом не возьмут ни на одну приличную работу. Вот все молчат, но втайне ненавидят афроамериканцы белых, а белые афроамериканцев.

Также говорят, что здесь всё очень жестко в отношениях с полицией. И сами страшно боятся что-либо нарушить. Например, мой гид был в шоке, что я хочу просто постоять посмотреть на садящиеся самолеты. Он был убеждён, что меня сейчас схватит полиция и повезет на допрос – не террорист ли я. Кстати, везде требуют документы, номер машины, адреса, телефоны и т.п. – прям полицейское государство :) У нас намного мягче. Даже на входе на музыкальную выставку паспорт проверяли у всех! А в гостиницах просто жесть сколько надо сказать информации про себя при заселении – номер машины, домашний адрес, индекс, паспорт, подпись, данные кредитки. Разве что отпечатки пальцев не берут :)

Про знаменитую улыбчивость – я стал приглядываться – действительно улыбки фальшивые в большинстве. Чаще всего такие интонации наигранные "о, как хорошо вас видеть, как у вас дела, бла-бла-бла» постепенно стал различать когда искренне, а когда напускное. При личном разговоре, если напомните – спародирую :)) Многие все-таки искренне улыбаются и интересуются – но это, прежде всего, друзья и коллеги по музыке. Самое прикольное с этой фальшью – как только такой «улыбчивый и приветливый» переходит с английского на русский – фальшивая маска снимается, и человек начинает говорить искренне. В этом есть что-то глубинное, кодирующее поведение на уровне языка.

Еще одно интересное наблюдение – это новости. Наше ТВ – верх интеллекта и анализа по сравнению с местными. Там выпуски примерно такие: 1. Кто-то кого-то убил (а убивают обязательно каждый день), 2. Трамп или Клинтон сказали очередную банальность, 3. Погода. И так каждый день по кругу. Ну и, если аналитика – муссируется какая-нибудь одна, выбранная на месяц тема. Сейчас – ужесточить или нет продажу оружия. То есть не отменить или нет, а нюанс: типа, больше справок или меньше (это типичная надуманная разница между республиканцами и демократами – спорят о нюансах или эфемерных проблемах, создавая видимость разных точек зрения, а по главным вопросам отличий нет: это одна партия – всё как у нас). Короче, ложная повестка. Ни одна реальная проблема не обсуждается, ни мировые события. Это похлеще нашей пропаганды – просто игнорирование всего вообще. Все-таки даже взять киселевскую программу – там целый час аналитики, хоть и предвзятой, на разные реальные темы (листал онлайн-подкаст пару раз, когда кто-то в ФБ давал ссылку на его репортажи вроде ядерной пыли). То есть хоть и предвзято, но ты видишь, что мир существует, что проблемы разные существуют хотя бы.

В общем, друзья, закругляясь, скажу, что я бывал во многих странах: Италия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Польша, Чехия, Словакия, Кипр, Италия, Египет, Черногория – из них в США лучше только чем в Египте. В целом в Европе всё ухожено и симпатичненько, такой разрухи не встречается. Я сильно удивлён ситуацией.

Короче, с нетерпением жду дня, когда возвращаюсь в Москву – буду её еще больше ценить: Москва после США – красавица просто – лучший город Земли! А я, оказывается, живу так, как в США могут позволить себе жить только миллионеры (по району, дому, стилю жизни, шикарной любимой работе, количеству и качеству отдыха, по питанию, автомобилю, по культурной среде, чистоте улиц, шикарному транспорту, обеспеченности детей садиками, детскими площадками, по общему количеству потребляемых благ, по относительному количеству денег в пересчёте на бытовой ППС и т.п.). Ну и, разумеется, не возникает ни малейшего желания жить в США – в Москве всё (абсолютно всё) лучше.

В целом, из моих наблюдений в процессе путешествия и разговоров с местными подтверждаются негативные отзывы вернувшихся оттуда наших.

все фото автора из США можно посмотреть тут

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com