Верните российские миллиарды из американской экономики

«Свободная пресса» уже выступила с инициативой — написать предвыборную программу президенту страны. Не знаю правда, 2018-го, 2024-го годов. Но тоже решил предложить будущему главе государства предвыборную программу. Она состоит всего из 15 пунктов, но считаю, что многие из россиян со мной согласятся.

1. Измените Конституцию. Уж не знаю, придется ее переписывать начисто или удастся внести кое-какие изменения, но вспомните, что писали её под диктовку американцев. Народ России заслуживает лучшего.

2. Перестаньте через Управделами вашей администрации платить зарплату депутатам Госдумы и членам Совфеда. Это — смешно! Как могут они, получая деньги от вас, утверждать бюджет вашего же правительства? Посмотрите на страну, которую раньше называли «великой» (к этому я еще вернусь). Там законодатели, будучи представителями народа, выделяют деньги и на содержание администрации президента, и на каждое из ее мероприятий. Во всех сферах — от космоса и заморских войн до Олимпиад и чемпионатов мира. И это правильно.

3. Верните в Конституцию положение о том, что недра страны принадлежат народу. В сфере минерально-сырьевых ресурсов и в топливно-энергетическом комплексе верните «командные высоты» государству. Пограбили страну и будет. Никто не призывает к расстрелам и «посадкам» бенефициаров залоговых аукционов, но национализация однажды награбленного лишь укрепит страну. На отчисления из доходов ТЭК создайте Фонд развития будущих поколений и нормального обеспечения пенсионеров.

4. Помните, что, в случае, если вы не являетесь экономистом ни по образованию, ни по опыту работы, то создайте при себе Экономический совет из настоящих экономистов всех направлений — пусть в открытой дискуссии и без подковерных интриг докажут друг другу и обществу правоту своих и, следовательно, ваших решений.

5. Введите должность вице-президента и упраздните должность председателя правительства. Сделайте министерства департаментами вашей администрации. Наберитесь смелости самому отвечать за свою политику внутри страны и за рубежом без разного рода «прокладок».

6. Ни в коем случае не назначайте тридцать-с-чем-то-летних салаг руководить федеральными ведомствами. Введите за правило назначать на должности только тех, кто не просто носил бумажки по чиновничьим коридорам, но сам своими руками что-то создал «на земле», желательно, на ротационной основе, в разных регионах.

7. Назначьте на должность министра иностранных дел чеченца — мир поймет, что российская внешняя политика синонимична понятиям «честь» и «достоинство», но антонимична — понятиям «мямля» и «тряпка». Ликвидируйте МГИМО — там из (по большей части) блатняка и «позолоченной молодежи» парадоксальным образом (загадка даже для иностранных разведок!) от младых ногтей готовят «серых мышей» и снобов в одном лице. Создайте факультеты международных отношений в вузах по всей стране — из числа их выпускников МИД затем будет набирать действительно лучшие кадры на конкурсной основе, а научные школы этих факультетов будут конкурировать в выработке внешнеполитических концепций.

8. Никогда не называйте «великой» никакую иную страну, кроме собственной. Пусть даже ВВП той страны превосходит аналогичный показатель нашей Родины хоть 100500 раз! Пусть даже их джинсы всех голубее, а фильмы — всех увлекательнее.

9. Никогда не тяните с принятием ответных мер в случае убийства наших военнослужащих (да и вообще сограждан), выдворения наших дипломатов, закрытия дипломатических и консульских учреждений, надругательства над российским флагом, кражи и «предания суду» наших сограждан. Вы не сможете полагаться на верность присяге людей в погонах и госслужащих, если те не будут твердо уверены в том, что никакая иностранная сволочь даже косо в их сторону посмотреть не сможет, не боясь получить в ответ по зубам. Да и «пятая колонна» задастся вполне тогда законным вопросом: «Почему изгаляться над Россией, не получая „ответки“, позволено иностранцам, но запрещено нам?» Поручите «заинтересованным ведомствам» разработать по возможности исчерпывающий набор сценариев кризисных ситуаций и подробные варианты нашей реакции на них. И помните: американцы — трусы. В 1983 году арабы взорвали американские казармы в Бейруте, убив 241 морпеха, а через 10 лет сомалийцы в Могадишо убили 19 американских рейнджеров. В обоих случаях никакой ответной реакции не последовало — американцы бежали, поджав хвосты между ног.

10. Возьмите за правило выступать перед выпускниками военных, разведывательных, контрразведывательных и полицейских (об этом термине — ниже) академий. Эти ребята должны быть уверены в своем Верховном главнокомандующем. Они должны знать, что бить будут они, а не их, что вербовать будут они, а не их. И что Родина их не бросит никогда, если ей хранят верность они.

11. Помните о всенародном проклятии, постигшем Горбачева! Никогда не допускайте никаких авансов иностранным государствам в виде «жестов доброй воли». Все эти приостановки военных действий, когда они успешны (Дебальцево, Иловайск, Сирия), вызволения из плена разных-всяких фотографов (это когда наших сограждан крадут и судят), освобождения офицеров иностранных спецслужб, попавших в наши руки вместе с подготовленными ими террористами (получая в ответ убийства генерала и полковников, нападение на военных полицейских) Запад трактует исключительно как слабость. И Запад в этом прав. Это и есть слабость.

12. И, наконец, переименуйте полицию! В стране, где слово «полицай» является синонимом словам «предатель», «пособник оккупантов», «мародер», «убийца патриотов», термин «полиция», какими бы мотивами это ни обосновывалось, не может иметь положительного имиджа. Ну, вы сами-то задумайтесь над фразой типа: «полиция» обеспечивает общественную безопасность «Бессмертного Полка». Ведь миллионы же геройски погибших в гробах переворачиваются!

13. Верните бюджетные миллиарды долларов из американской экономики! Дело даже не в том, что это нецелесообразно с финансово-экономической точки зрения и не в том, что таким образом преклоняющиеся перед США либералы в экономическом блоке правительства финансируют страну, объявившую Россию врагом. Нужно же просто трезво посмотреть на вещи. Кто, какой инвестор — внутренний или иностранный, — находясь в здравом уме и твердой памяти, станет инвестировать средства в страну, власти которой в неё эти средства не вкладывают, предпочитая их в гигантских размерах вывозить?

14. Всерьез займитесь системным строительством автодорог. На дворе 21-й век! Поручите, наконец, изучить опыт «партнеров» в деле построения «Системы Эйзенхауэра». Отмените «Платон»! В конце концов, создание и развитие инфраструктуры — прямая обязанность государства. Вы сами удивитесь тому, какой мультипликативный эффект для экономики вы получите. Забудете, как ходить по миру с протянутой рукой, мечтать про «инвестиционный климат» и теряться в догадках о том, чтобы что-то еще из «национального достояния» «приватизировать».

15. Будьте честны перед телевизионными камерами! Если не хотите или не можете сказать стране правду, лучше смолчите. Помните, что все ваши предшественники были никудышными актерами, и признаки их лукавства — от мимических и вазомоторных реакций до темпа речи и подбора фраз — всегда бывали видны, как на ладони.

Выполните хотя бы половину из изложенного, и вы войдете в историю как самый мудрый и успешный правитель всех времен и народов. Будете действовать, как ваши предшественники, и вы обеспечите себе восхваление и славословие подхалимов и лизоблюдов, пока будете во власти, но насмешки и презрение — после ухода с поста.