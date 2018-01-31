Обманутые вкладчики: Набиуллина, верни наши миллиарды! (Гость – Валентин Катасонов)

«Кремлевский доклад»: что осталось под грифом «секретно»?

Российская элита нервничает, пытается через американских лоббистов «купить индульгенцию», дистанцируется в публичном поле от России, но, по всей видимости, усидеть на двух стульях «успешным и богатым» не удастся. Облегчение, которое испытали те, кто все последние десятилетия «пилил и распродавал» богатства страны, похоже, оказалось преждевременным.

Докажи, что не верблюд: банки сомневаются в своих клиентах

Верховный суд России ограничил граждан в праве на то, чтобы снимать средства со своих счетов и вкладов в наличной форме. Решение, которое, по мнению юристов, станет прецедентным, было принято по спору Сбербанка с одним из клиентов-физических лиц.

Обманутые вкладчики: Набиуллина, верни наши миллиарды!

Беспрецедентная ситуация складывается в Татарстане. Центральный банк России признал, что незаконно, в обход картотеки забрал у обанкротившегося «Татфондбанка» часть своих денег. Теперь обманутые вкладчики перешли в наступление и требуют всё сполна от команды Набиуллиной. Подробности - в нашем эксклюзивном материале.

Большая разница: «ставка Набиуллиной» и реальная ставка

Рекордно низкая инфляция не привела к росту кредитования в отечественной экономике. Займы остаются очень дорогими, как для граждан страны, так и для представителей бизнеса. Банкам вообще неинтересен малый и средний бизнес, заключают эксперты. А физические лица решают для себя проблему нехватки денег обращением в микрофинансовые организации. Правда, там стоимость кредита может составить 700% годовых. Для понимания: эксперты из Института экономики роста им. Столыпина приводят данные по разрыву между уровнем инфляции в стране и реальными банковскими ставками. В частности, проанализировав данные по максимальному уровню ставок в 27 областях России, официальная статистика ЦБ зачастую не дает представления о реальных (эффективных) ставках для рядовых предпринимателей. Диапазон ставок очень значителен, и разница между средневзвешенными ставками, представленными ЦБ, и максимальными ставками по кредитам в регионах существенна.

Бюджеты российских семей «усохли» в 1,5 раза

Каждый третий российский гражданин фактически находится на грани выживания. У него на руках за вычетом налогов и коммунальных платежей остаётся менее 15 тысяч рублей в месяц.