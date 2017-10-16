«Струна» обеспечит России лидерство в небе

Военный эксперт NI рассказал об «убийце невидимок США» из России wikipedia.org / U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Вашингтон, 15 октября. Военный обозреватель The National Interest Чарли Гао (Charlie Gao) рассказал о создании Россией «убийцы» американских истребителей-«невидимок» F-35.

В своем материале он напомнил о широком применении в современной авиации разработки систем «Стелс», снижающих возможность обнаружения самолетов. Именно из-за ее широкого применения возникла необходимость разработок, способных отслеживать эти «невидимки».

Больше всего, по данным эксперта, в этом вопросе преуспела Россия. В частности, как пишет Гао, в распоряжении РФ есть бистатическая радиолокационная система «Струна-1», которая может обнаруживать не только «невидимые» самолеты, но и другие объекты с низким RCS, такие как дельтапланы и крылатые ракеты.

При этом он особо отметил, что до конца потенциал разработки еще не реализован. Так, дальность действия пока составляет около 7 км, однако в связке с другими технологически развитыми образцами техники радиоэлектронного подавления и обнаружения «Струна-1», как подчеркивает специалист, является очень серьезной угрозой для самолетов, которые раньше было практически невозможно обнаружить в небе.

В частности, Гао напомнил об американских истребителях-«невидимках» F-35. Если России удастся развить потенциал «Струны-1» и сделать с помощью нее средство наведения, российским самолетам фактически не будет равных и обеспечит России лидерство в небе, резюмировал Гао.

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https://riafan.ru/986569-struna-obespechit-rossii-liderstvo-v-nebe-ni-rasskazal-ob-ubiice-nevidimok-f-35-vvs-ssha