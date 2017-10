Российское военное ведомство уделяет особое внимание проектам радиолокационных систем с повышенными характеристиками, что регулярно приводит к появлению новых образцов. Сразу либо с некоторым опозданием перспективные РЛС привлекают внимание отечественных и зарубежных специалистов. Среди прочего, это приводит к появлению тех или иных публикаций разного рода. Наряду с кричащими заголовками имеют место попытки взвешенного рассмотрения вопроса.

14 октября американское издание The National Interest опубликовало статью автора Чарли Дао под заголовком «How Russia Is Trying to Make America's F-22 and F-35 as Obsolete as Battleships» («Каким образом Россия пытается сделать американские F-22 и F-35 устаревшими подобно линкорам»). Статья из рубрик The Buzz и «Безопасность», отличающаяся специфическим заголовком, посвящена одной из российских разработок в области радиолокации.

Автор начинает свой материал с напоминания о событиях прошлых лет. Так, с момента появления т.н. стелс-технологий и авиационной техники с их использованием многие РЛС объявлялись «убийцами невидимок». К настоящему времени была создана одна из самых лучших систем подобного рода – бистатическая радиолокационная станция «Струна-1» / «Барьер-Е». Эта РЛС была создана московским Центральным научно-исследовательским институтом радиоэлектронных систем (ЦНИИРС), входящим в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Первый вариант РЛС «Струна-1» был создан в 1999 году. В дальнейшем этот проект получил развитие, результатом которого стала обновленная станция «Барьер-Е». Первая демонстрация этой разработки, предназначенной для экспортных поставок, состоялась на выставке МАКС-2007. Ч. Гао отмечает, что РЛС семейства «Струна-1» не присутствует на официальном сайте концерна-разработчика, однако материалы по этому проекту представлялись на салоне МАКС в этом году. По неподтвержденным данным, подобные средства обнаружения уже были развернуты в районе Москвы.

Автор описывает принципы работы новой станции. Комплекс «Струна-1» отличается от большинства локаторов принципами работы – это т.н. бистатическая станция, в составе которой используются разнесенные на большое расстояние передатчик и приемник. «Обычные» моностатические РЛС оснащаются комбинированным приемно-передающим устройством, выполненным в виде единого блока.

Характеристики и потенциал радиолокационной станции ограничиваются спецификой распространения радиоволн. Увеличение расстояния до цели сокращает мощность отражаемого ею зондирующего сигнала, однако и ее хватает для обнаружения объекта. В случае с моностатическими станциями отраженный сигнал, в идеальной ситуации, в четыре раза слабее переданного. Стелс-технологии предусматривают использование различных средств, отражающих или поглощающих радиоволны. Как следствие, к станции возвращается лишь значительно ослабленный радиосигнал, что самым серьезным образом затрудняет обнаружение цели.

В проекте «Струна-1» проблема снижения мощности отраженного сигнала была решена путем разнесения приемника и передатчика на определенное расстояние. За счет этого к приемнику поступает более мощный сигнал, что повышает основные характеристики станции. По данным Ч. Гао, полученным из российских источников, такой метод работы РЛС почти в три раза увеличивает эффективную площадь рассеяния цели, а также фактически игнорирует какие-либо покрытия, предназначенные для отражения радиоволн. Станция с подобными возможностями способна находить самые разные воздушные цели, отличающиеся низкой ЭПР. Это могут быть стелс-самолеты, крылатые ракеты и даже дельтапланы.

В состав РЛС «Струна-1» / «Барьер-Е» входит несколько приемно-передающих постов, оснащенных необходимым радиоэлектронным оборудованием и средствами связи. Один радиолокационный комплекс может включать до десяти таких постов. По имеющимся данным, расстояние между ближайшими постами может достигать 50 км, благодаря чему одна станция полного состава перекрывает участок шириной до 500 км.

Автор отмечает, что отдельные «башни» бистатической станции отличаются низким энергопотреблением, а также имеют меньшую мощность излучения в сравнении с прочими РЛС. За счет этого сокращается вероятность обнаружения и уничтожения станции противорадиолокационным оружием. Приемно-передающие посты выполнены мобильными, что позволяет быстро перебрасывать их в заданный район. Для связи между собой и с постом управления посты используют защищенный радиоканал.

Предложенная архитектура комплекса повышает живучесть: при выведении из строя нескольких компонентов станция в целом сохраняет работоспособность, хотя точность обнаружения может некоторым образом сократиться. Передатчики и приемники при помощи мачтовых устройств поднимаются на высоту порядка 25 м, что позволяет станции следить за обстановкой на малых высотах, решая одну из самых сложных для РЛС задач.

При всех своих преимуществах, радиолокационная станция «Струна-1» имеет некоторые недостатки. Прежде всего – ограничения по высоте обнаружения. Из-за использования разнесенных постов с передатчиком и приемником зона слежения имеет форму параболы. Как следствие, максимальная высота обнаружения не превышает 7 км. Кроме того, высота зоны обнаружения уменьшается с приближением к компонентам станции. Имеются ограничения и по поперечным размерам этой зоны. Рядом с приемно-передающими постами она имеет ширину около 1,5 км. В оптимальной точке между двумя компонентами станции поперечник параболы составляет 12 км.

Сравнительно небольшой размер зоны обнаружения в известной мере сокращает потенциал РЛС «Струна-1» / «Барьер-Е» в сравнении с другими современными российскими и зарубежными станциями, и потому она не может стать полноценной заменой для них. Одновременно с этим она способна находить малозаметные самолеты и малогабаритные цели, а также с высокой точностью определять их координаты. В этом отношении «Струна-1» способна, как минимум, дополнить некоторые существующие образцы.

Бистатическая станция не может использоваться для наведения управляемых ракет «земля-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. В связи с характерным техническим обликом она не способна обеспечить постоянную подсветку воздушной цели, из-за чего ракеты не смогут принимать отраженный сигнал и наводиться по нему.

Свою статью « How Russia Is Trying to Make America's F-22 and F-35 as Obsolete as Battleships» Чарли Гао завершает выводами о реальном потенциале российской РЛС в контексте применения против современной зарубежной техники. Он полагает, что станция «Струна-1» не является универсальным средством обнаружения малозаметных самолетов и других сложных целей. При этом, однако, она вполне способна представлять серьезную угрозу для подобной техники стран НАТО во время гипотетического конфликта.

Ударные самолеты, полагающиеся на свою малозаметность, отличаются специфическим профилем полета, который буквально загоняет их в зону действия РЛС «Струна-1». Последняя, работая совместно с другими системами «убийцами невидимок», может собирать критически важную информацию о перемещениях атакующих самолетов, что будет иметь понятные последствия.

По имеющимся данным, радиолокационная станция «Струна-1» была создана в конце девяностых годов и через несколько лет поступила на вооружение. В рамках этого проекта специалистами ЦНИИРС был реализован оригинальный принцип бистатической локации «на просвет». За счет разнесения передатчика и приемника на значительное расстояние в пространстве между ними образуется область с повышенным энергетическим потенциалом. Именно это дает станции уникальные характеристики и возможности.

Известно, что для формирования зондирующего сигнала станция «Струна-1» / «Барьер-Е» использует радиорелейную станцию мощностью (в нормальном режиме) не более 2-3 Вт. Несмотря на сравнительно малую мощность, комплекс формирует крупную зону отслеживания протяженностью до нескольких сотен километров, в зависимости от количества приемно-передающих постов. Конфигурация подобного радиолокационного «барьера» может определяться в соответствии с текущими нуждами. Примечательно, что малая мощность излучателей допускает размещение постов вблизи населенных пунктов.

Комплекс имеет в своем составе выносное устройство с рабочим местом оператора и до десяти приемно-передающих постов. Все компоненты «Струны-1» выполнены в виде мобильных систем на собственных шасси. Важной особенностью такой РЛС является максимальная автоматизация. Выносные посты работают самостоятельно и без участия человека.

По открытым данным, РЛС «Струна-1» использует частотный диапазон от 390 до 430 МГц при одновременной работе 10 постов. Зона обнаружения может иметь длину до 500 км и разделяется на несколько звеньев длиной до 50 км. Координаты цели параллельно радиолокационному барьеру определяются с точностью до 2100 м; поперек – до 170 м. Разрешение по скорости цели – 5,8 м/с. Несмотря на малую мощность излучения, станция отличается высоким потенциалом в деле обнаружения целей. Бистатический принцип работы позволяет увеличить фактическую ЭПР цели на два-три порядка (примечательно, что Ч. Гао писал об увеличении лишь в 2-3 раза). Благодаря этому могут быть обнаружены различные малоразмерные или стелс-цели.

Автоматика комплекса способна одновременно сопровождать до 50 воздушных целей – по 5 в зоне обнаружения каждого из звеньев. На основе собранных данных формируется информация о трассе цели с обновлением каждую секунду. Аппаратура способна распознать крылатую ракету, истребитель, бомбардировщик, легкомоторный самолет или вертолет. Вероятность правильного распознавания объекта – 0,89. Информация о воздушной обстановке, обработанная и проанализированная аппаратурой рабочего места оператора, по радиоканалу может выдаваться различным потребителям.

В 2005 году станция «Струна-1» была принята на вооружение и поставлена в серию. Старт производства и поставок перспективных систем в войска не привели к остановкам проектных работ. Центральный НИИ радиоэлектронных систем продолжил развитие существующего проекта. В 2007 году была представлена экспортная версия «Струны-1» под названием «Барьер-Е». В дальнейшем материалы по этому проекту неоднократно демонстрировались потенциальным заказчикам на разных выставках.

По открытым данным, РЛС «Струна-1» была принята на вооружение в середине прошлого десятилетия, но какие-либо сведения об объемах серийного производства, поставках и развертывании этих систем отсутствуют. Данные о продаже экспортных станций зарубежным заказчикам так же не публиковались.

