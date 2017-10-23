Почему иностранцы ассоциируют Россию с медведем

«Во время первой мировой войны. Шёл 1915 год, положение на восточном фронте было тяжёлым. Случилось так, что, отступая, один кавалерийский полк потерял всех лошадей. Начали обсуждать, что делать. По счастливой случайности в городе был цирк, и дрессировщик предложил свои услуги.

На следующие утро, когда немцы попытались войти в город, их ждал сюрприз. Их атаковал отряд русских солдат верхом на медведях, и вскоре ошарашенные немцы решили сдаться в плен.



Маленькую победу отпраздновали, и весь вечер шло представление, где медведи играли на балалайке, а в конце вечера медведям в награду дали выпить водки. Немцы были в ужасе. На следующий день их отпустили, и в России они больше не появлялись…».

Конечно, это всего лишь веселая байка.

Предлагаем вашему вниманию истрию, которая произошла на самлом деле. Историю о косолапом бойце русской армии:

Как уральский медведь сражался с немцами в Первую мировую

КУПИЛИ У ЦЫГАН ЗА 8 РУБЛЕЙ

Спустя год после начала Первой мировой войны Франция обратилась за помощью к России. Она предложила обмен — мы получали современное оружие и боеприпасы, а взамен отправляли на Западный фронт своих солдат.



Русское командование решило, что уральский 5-й пехотный полк будет выполнять на Западе некую имиджевую функцию. Французы должны были увидеть русских воинов во всей красе, поэтому бойцов в полк отбирали по выправке и росту.



Однако офицерам показалось этого мало. Нужен был символ Российской империи. Долго голову не ломали и придумали «прикомандировать» к полку медведя, а еще лучше медвежонка. Пока до чужбины доберутся, тот как раз достигнет «призывного возраста» и сможет участвовать в боях. Сказано — сделано! Перед самой отправкой офицеры пошли по рынкам Екатеринбурга. В начале XX века весь центр уральской столицы был занят торговыми точками и лавками.



Найти здесь можно все что угодно — от французских духов и турецких курительных трубок до всевозможной животины.

Вся Европа представляла себе Россию, как большого и сильного медведя. Поэтому уральские офицеры не прогадали, когда купили себе косолапого талисмана.

Искомый товар тут же предложили цыгане. Военные сложились и отдали за косолапого 8 рублей. Деньги по тем временам немалые. На них можно было купить 16 килограммов мяса.



Получив медвежонка на руки, офицеры сразу повели его на железнодорожный вокзал. Чтобы зверь не сбежал, они надели на него ошейник и до самой платформы вели на поводке, как собачку. «Михайло Потапович» был еще маленький, поэтому в поезд его посадили, не опасаясь, что он кого-нибудь укусит или что-нибудь сломает.



Чтобы добраться до Западного фронта, мишка вместе с сослуживцами на поезде доехал до Архангельска, а затем на корабле через Баренцево и Северное моря доплыл до Франции.

ПОДПУСКАЛ К СЕБЕ ТОЛЬКО РУССКИХ СОЛДАТ

Офицеры назвали медвежонка Мишкой, а солдаты дали кличку Земляк. Весь путь до Франции они кормили его мясом и кашей. От высоких чинов доставались и лакомства. Медвежонок очень любил мандарины.



Порой ему в миску наливали стопку-другую коньяка. А генералы союзников присылали косолапому французский шоколад. Мишка чужеземные подарки принимал, но давал себя гладить лишь русским солдатам.



(Французские коты на всю жизнь запомнили уральского медведя. Фото: Уральское отделение Госархива)

В итоге русские солдаты внешне почти не отличались от союзников. Им даже выдали защитные каски.



И тем не менее медвежонок с легкостью отличал «своих» от «чужих».

-Во Францию наши полки прибыли без оружия и снаряжения, — отмечает Александр Емельянов, историк. — Родина снабдила их только зелеными гимнастерками, сапогами, шароварами и фуражками. По договору оружием бойцов должна была обеспечить французская сторона.



— Участники тех событий вспоминают, что Мишка различал солдат по цвету формы, ведь у русских она была зеленая, а у французов синяя, — добавляет Александр Вячеславович. — В итоге к русским он относился доброжелательно, а на французов рычал.

Узнав об этой особенности медвежонка, кто-то из офицеров додумался использовать его в караульной службе как полноценного солдата. Мишку сажали на цепь у будки часового, чтобы он на пару с боевым товарищем предупреждал о непрошенных гостях.



Периодически солдаты отвязывали своего косолапого товарища и вели на прогулку. Порой Земляк начинал вести себя совсем как собака. Он то и дело гонялся за кошками, которые обитали в русском лагере. Те спешно забирались на деревья. Но к их ужасу, Мишка резво карабкался вслед за ними.

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ОБЛИЛИ КИПЯТКОМ

Но вскоре веселая жизнь для Мишки закончилась. В январе 1917 года во время боя в провинции Шампань немцы устроили массированную газовую атаку. Наша бригада понесла большие потери. Погибло 300 человек. Еще столько же пропали без вести. Пострадал от химического оружия и медвежонок.



— В окопах было несколько линий укреплений, — объясняет историк. — Медведь находился на одной из тыловых линий, но газ отнесло к нему ветром. Медикам с большим трудом удалось выходись бурого бойца. После этого его даже посадили на особый паек из фруктов.



Увы, скоро Мишке снова понадобилась помощь врачей. После Февральской революции среди солдат Русского экспедиционного корпуса начались волнения. Своего апогея они достигли в лагере Ла-Куртин в сентябре 1917 года.



Солдаты 1-й русской бригады отказались подчиняться командованию и потребовали, чтобы их немедленно отправили домой. Чтобы насолить офицерам, мятежники нагрели большое ведро кипятка и облили медвежонка. Силами французской жандармерии и русских частей восстание в итоге было подавлено. Земляк выжил, но еще долго приходил в себя.

ВСТРЕТИЛ СТАРОСТЬ В ПАРИЖЕ

После революции Русский экспедиционный корпус был расформирован. Часть солдат отправилась воевать в Россию, а часть осталась в Европе, превратившись в Легион чести. Последние и забрали себе медведя.



В январе 1918 года Легион был прикомандирован к Марокканской Ударной Дивизии, считавшейся лучшей во всей Франции. Проверял пополнение лично командир дивизии генерал Доган. Молодцеватый вид русских воинов его впечатлил.



Но еще больше поразил медведь, вытянувшийся в струну, подобно солдату. Генерал долго молчал, глядя на мохнатую морду, а затем улыбнулся и отдал Мишке честь.

Этому примеру последовали и сопровождавшие генерала офицеры. В итоге медведя даже зачислили на солдатский паек. Каждый день он получал по 750 граммов хлеба, 300 граммов свежего мяса, овощи, рис, фасоль, сало, сыр, кофе, сахар и соль.

— До самого конца войны медведь находился вместе с Легионом чести, — резюмирует Александр Емельянов. — Потом его отдали в Парижский зоосад, где он прожил до 1933 года.