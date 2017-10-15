Выборы в Киргизии и попытка очередного цветного переворота

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов созвать внеочередное заседание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в связи с возникшей на границе с Казахстаном ситуации.

“Если в течение двух дней после наших выборов ситуация на границе останется прежней, я потребую созыва внеочередного заседания ЕврАзЭС, я такое право имею”, – заявил он в воскресенье.

Атамбаев считает, что в рамках ЕврАзЭС “все страны должны быть равны и находиться в одинаковых условиях”. “Эти действия [на границе с Казахстаном] происходят уже не в первый раз, они направлены на разрушение ЕврАзЭС”, – считает глава киргизского государства.

Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Киргизией, в результате чего на КПП образовались большие очереди.