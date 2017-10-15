Выборы в Киргизии и попытка очередного цветного переворота
Сегодня выборы в Киргизии. Настроенный пророссийски и прокиргизски президент Алмазбек Атамбаев больше избираться не может. То, что выборы будут непростыми, понимают все в Киргизии, президент Атамбаев даже отменил свой визит в Россию, – пропустил день рождения Путина в г. Сочи по уважительной причине: в Киргизии на время его отсутствия готовились массовые беспорядки. Оппозиция поддерживается с территории соседнего Казахстана, о чем президент Киргизии открыто заявил.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4646846?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange
БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов созвать внеочередное заседание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в связи с возникшей на границе с Казахстаном ситуации.
“Если в течение двух дней после наших выборов ситуация на границе останется прежней, я потребую созыва внеочередного заседания ЕврАзЭС, я такое право имею”, – заявил он в воскресенье.
Атамбаев считает, что в рамках ЕврАзЭС “все страны должны быть равны и находиться в одинаковых условиях”. “Эти действия [на границе с Казахстаном] происходят уже не в первый раз, они направлены на разрушение ЕврАзЭС”, – считает глава киргизского государства.
Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Киргизией, в результате чего на КПП образовались большие очереди.
Казахстан, а точнее, президент Казахстана, находится под сильным британским влиянием, так как две его любовницы с незаконнорожденными сыновьями постоянно проживают в Лондоне. Продвигая британские интересы в регионе, Назарбаев сделал территорию Казахстана базой для подготовки и финансирования киргизского поствыборного «майдана», выдвинув к границе войска, для поддержки потенциальных беспорядков, лично встретился накануне выборов с лидером киргизской оппозиции Бабановым.
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/11/smi-na-granicu-s-kirgiziey-so-storony-kazahstana-styagivayut-voennuyu-tehniku?utm_source=smi2(11 октября 2017)
СМИ: На границу с Киргизией со стороны Казахстана стягивают военную технику
На киргизско-казахской границе 10 октября образовался огромный автомобильный затор, люди не могут пересечь границу более суток. Сегодня очевидцы сообщают, что с казахской стороны к границе начали подтягивать военную технику.
В частности, пользователь Авланбек Джумабаев разместил в своем Facebookсоответствующее видео. «Похоже, соседи подтягивают серьезные силы к границе, — пишет он. Юзер отмечает, что видео было снято утром 10 октября, после прохождения гражданами, направлявшимися в Алма-Ату, контрольно-пропускного пункта. На ролике видно, что на обочине стоит военная спецтехника.
«Это видеоролик наших граждан. Они сняли сразу, как пресекли границу вчера утром. Таксисты, регулярно совершающие рейс Бишкек-Алма-Ата, тоже подтверждают факт усиления на границе со стороны соседей. Так что не стоит ехать в этом направлении без особой надобности», — рассказывает Джумабаев.
Сегодня Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что 10 октября с 20:00 на период подготовки и проведения выборов президента Киргизии ведомство перешло на усиленный вариант несения службы. С киргизской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.
Как сообщало EADaily, отношения между Астаной и Бишкеком ха последний месяц резко ухудшились. 20 сентября временный поверенный в делах Республики Казахстан в Киргизии Жанибек Карибжанов был вызван в киргизский МИД в связи с прошедшей накануне встречей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Киргизии, лидером фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбеком Бабановым. Казахстанской стороне была вручена нота протеста, в которой говорится о недопустимости вмешательства во внутренние дела.
Атамбаев пообещал «навести порядок» до 1-го декабря, до вступления в должность нового президента Киргизии:
http://www.mk.ru/politics/2017/10/15/prezident-kirgizii-progolosoval-v-bishkeke.html
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал в воскресенье в Бишкеке на одном из избирательных участков по выборам главы государства.
При этом, как передает ТАСС, он сделал заявление для прессы, в котором сообщил, что ночью в столице Киргизии была задержана группа людей, которая занималась поисками оружия для организации беспорядков.
“Те, кто попытается это сделать, я хочу зачистить до конца. Времена в Киргизии, когда люди вытворяли то, что хотели, прошли. Сажали и будем сажать”, – заявил Атамбаев.
Он отметил, что до 1 декабря, когда истекают его полномочия, времени хватит, “чтобы такие лица не портили праздник”.
Он добавил, что выборы проводятся открыто и честно и что после ухода со своего поста он не собирается становиться спикером или премьер-министром.
Атамбаев попросил прощение у народа за то, что не смог повысить пенсии и провести трансформацию земель.
Возможно, до 1-го декабря Атамбаев успеет достигнуть соглашения с Москвой о строительстве в республике второй российской военной базы, на юге, вблизи границы с Таджикистаном.
https://www.gazeta.ru/army/2017/10/02/10914566.shtml
Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении в республике второй российской военной базы. Никаких договоренностей пока еще не достигнуто, однако Бишкек настаивает на том, чтобы новый военный объект был открыт на юге страны «для обеспечения безопасности в Киргизии и регионе в целом». С тем, что базу необходимо разместить именно в южной части государства, согласны и эксперты. Они напомнили, что на юге Киргизия граничит с Таджикистаном, и именно в этой части страны обострены межэтнические противоречия.
Соседний Таджикистан тоже лихорадит. Брат президента Таджикистана накануне выборов в Киргизии умер от инфаркта. Современные методы спецслужб дают повод рассматривать очередную смерть от инфаркта неугодного лидера или кого-то из его близких, как политическое убийство.
http://www.newsru.com/world/07oct2017/rahmonov.html
В Таджикистане в субботу на 67-м году жизни скончался от инфаркта брат президента республики Нуриддин Рахмонов, передает “Интерфакс”.
В сообщении отмечается, что правительство республики выражает глубокие соболезнования брату покойного – президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, а также его детям, родственникам и близким людям.
Рахмонов родился в Дангаринском районе. Он долгие годы работал механизатором, затем руководил дехканским хозяйством “Рахмонджон”.
Для полноты картины добавим массовую переброску наемников ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан, и станут очевидны планы супостатов — повтор очередного «непонятнооткудавзявшегося» исламского государства, теперь уже на территории Афганистана-Таджикистана-Киргизии. Дестабилизация региона решает сразу три стратегические задачи — помимо контроля над производством и транзитом наркотиков, будет налажен постоянный канал переброски боевиков в Россию с одновременной дестабилизацией прилегающих районов Китая, Пакистана и Индии для развязывания полномасштабной войны в регионе. Злые языки даже говорят, что в ближайшее время боевики в регионе начнут расплачиваться новенькими купюрами с изображением Крыма и Владивостока, которые уже самолетами доставляют в регион для выплаты зарплат. Долларами бородатые ребята почему-то больше не берут. Видимо, определено направление главного удара военной кампании 2017-2018 годов?
Источник: pravosudija.net