Военная приемка. Ми-26. Полет на звезду

Ми-26. Самый большой, самый вместительный, самый мощный и самый грузоподъемный вертолет в мире. В этот раз – именно он главный герой программы «Военная приемка». Эта машина – обладатель десятков рекордов мира, у него просто нет конкурентов. Он легко, как игрушки, переносит, строительную технику, другие вертолеты, самолеты, даже яхты! Более того, только Ми-26 способен поднять в воздух другой Ми-26! Но в то же время – это очень точная, маневренная и управляемая машина. Казалось бы, больше нет ничего, с чем не справится этот воздушный атлант, но «Военная приемка» приготовила для него особенное испытание. Так его возможности еще не проверяли!



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com