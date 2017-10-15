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Военная приемка. Ми-26. Полет на звезду

11:55. 15 октября 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Ми-26. Самый большой, самый вместительный, самый мощный и самый грузоподъемный вертолет в мире. В этот раз – именно он главный герой программы «Военная приемка». Эта машина – обладатель десятков рекордов мира, у него просто нет конкурентов. Он легко, как игрушки, переносит, строительную технику, другие вертолеты, самолеты, даже яхты! Более того, только Ми-26 способен поднять в воздух другой Ми-26! Но в то же время – это очень точная, маневренная и управляемая машина. Казалось бы, больше нет ничего, с чем не справится этот воздушный атлант, но «Военная приемка» приготовила для него особенное испытание. Так его возможности еще не проверяли!

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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