Военная приемка. 22160. Корабль антипиратской серии

Работа противодиверсионного морского спецназа, стрельба из пушки в условиях шторма, посадка вертолета на палубу в кромешной темноте и гонки вдоль Крымского побережья в режиме нон-стоп. В этот раз #ВоеннаяПриемка оказалась в центре масштабных испытаний нового противопиратского корабля серии 22160 «Дмитрий Рогачев». Съемочная группа прожила на нем целую неделю, чтобы запечатлеть кадры тяжелейшего и жесточайшего этапа проверки корабля перед отправкой на службу.

Зрители телеканала #Звезда увидят, как модернизированная арт-установка уничтожает морские и воздушные цели с расстояния в 5 километров, как работает подводная противодиверсионная гранатометная система, что из себя представляет тест-драйв «Дмитрия Рогачева» на скорость и маневренность и как десантно-штурмовая лодка может на полной скорости покидать #корабль и возвращаться назад. Но самым невероятным зрелищем станут полеты вертолетов Ка-27 в дневное и ночное время, при сильной качке и ураганном ветре. Морские испытания на грани риска в новом выпуске «Военной приемки» в фильме «22160. Корабль антипиратской серии».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ljjQwbaXWx0