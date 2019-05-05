Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. 22160. Корабль антипиратской серии

11:38. 5 мая 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Работа противодиверсионного морского спецназа, стрельба из пушки в условиях шторма, посадка вертолета на палубу в кромешной темноте и гонки вдоль Крымского побережья в режиме нон-стоп. В этот раз #ВоеннаяПриемка оказалась в центре масштабных испытаний нового противопиратского корабля серии 22160 «Дмитрий Рогачев». Съемочная группа прожила на нем целую неделю, чтобы запечатлеть кадры тяжелейшего и жесточайшего этапа проверки корабля перед отправкой на службу.
Зрители телеканала #Звезда увидят, как модернизированная арт-установка уничтожает морские и воздушные цели с расстояния в 5 километров, как работает подводная противодиверсионная гранатометная система, что из себя представляет тест-драйв «Дмитрия Рогачева» на скорость и маневренность и как десантно-штурмовая лодка может на полной скорости покидать #корабль и возвращаться назад. Но самым невероятным зрелищем станут полеты вертолетов Ка-27 в дневное и ночное время, при сильной качке и ураганном ветре. Морские испытания на грани риска в новом выпуске «Военной приемки» в фильме «22160. Корабль антипиратской серии».

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ljjQwbaXWx0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Военная приемка. 22160. Первый. Русский. Противопиратский. Часть 2.
... «Василий Быков». Это — первый наш корабль, от начала до конца спроектированный... истории ВМФ России корабль, созданный для борьбы с пиратством. «Военная приемка» откроет его... уникальные кадры первого плавания нового корабля. Это будет сложнейший путь более...
«Военная приемка». «Адмирал Кузнецов». Первый боевой выход». Часть 2-я
Этот выпуск программы «Военная приемка» посвящен первому в ... как группа российских боевых кораблей прошла через шторм. И... пролив Ла-Манш наши корабли форсировали под прикрытием пулеметчиков.... покажем, как живет команда на корабле, сердце «Кузнецова» — его...
Военная приемка. «Буян морского калибра».
Главный герой этого выпуска «Военной приемки» - малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М».... моря. И вот теперь «Военная приёмка» отправляется туда, откуда ...до недавнего времени засекреченной модели корабля, который разрабатывают как продолжение ...
Военная приемка. Патрульный корвет проекта 22160
...Первый в истории российского ВМФ корабль, который был создан для борьбы... корабль, специально разработанный под задачи боевых водолазов и морской пехоты. «Военная приемка...как устроен первый русский антипиратский корабль внутри.Подробности на http://tvzvezda...
Военная приемка. Звериная дивизия. Часть 1
...самых «зубастых» подводных кораблей ВМФ России. Их ...кораблей.И подводная охота.Они должны обнаруживать иностранные подлодки, оставаясь незамеченными. «Военная приемка...» первой из телевизионщиков поднимется на борт этих уникальных кораблей...
Военная приемка. Российские корабли будущего
... фильм #ВоеннаяПриемка посвящает новейшим кораблям ВМФ России, которые приходят ...террористической организации ИГИЛ. Также «Военная приемка» покажет редкие кадры испытаний сверхзвуковых... фильма станет большой десантный корабль проекта 11711, который способен...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)