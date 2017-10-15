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Топ-10 криптовалют составляют 90% рынка

09:27. 15 октября 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:
Топ-10 крупнейших криптовалют во главе с биткоином составляют почти 90% общей капитализации крипторынка — или почти 155 млрд из 173,8 млрд долларов.

Остальные 1155 криптовалют, согласно перечню Coinmarketcap, составляют оставшиеся 19 млрд долларов (в среднем по 16,4 млн долларов на каждую).

«Первое место в десятке занимает, конечно, биткоин с долей криптовалютного рынка в 55%. Его капитализация оценивается примерно в 94,8 млрд долларов. 24-часовой объем торгов составляет 4 млн долларов. Наконец, за последние сутки его стоимость подскочила почти на $800», — сообщают аналитики.

Оставшиеся девять криптовалют — это Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin (капитализация каждой от 3 до 32 млрд долларов), а также Dash, NEM, BitConnet, Monero и NEO (с капитализацией 1−2,9 млрд долларов).



По­ми­мо бит­ко­и­на (Bitcoin), ко­то­рый за два дня под­нял­ся с $5000 до $5800, среди ли­де­ров се­го­дняш­не­го роста можно от­ме­тить сле­ду­ю­щие ва­лю­ты:

Ethereum: +12,3% ($342,96)
BitConnect: +8,6% ($198,92)
Monero: +6,7% ($93,77)
Litecoin: +5% ($58,93)


CoinTelegraph, (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: bitcoin, криптовалюта
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