Топ-10 криптовалют составляют 90% рынка
09:27. 15 октября 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Топ-10 крупнейших криптовалют во главе с биткоином составляют почти 90% общей капитализации крипторынка — или почти 155 млрд из 173,8 млрд долларов.
Остальные 1155 криптовалют, согласно перечню Coinmarketcap, составляют оставшиеся 19 млрд долларов (в среднем по 16,4 млн долларов на каждую).
«Первое место в десятке занимает, конечно, биткоин с долей криптовалютного рынка в 55%. Его капитализация оценивается примерно в 94,8 млрд долларов. 24-часовой объем торгов составляет 4 млн долларов. Наконец, за последние сутки его стоимость подскочила почти на $800», — сообщают аналитики.
Оставшиеся девять криптовалют — это Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin (капитализация каждой от 3 до 32 млрд долларов), а также Dash, NEM, BitConnet, Monero и NEO (с капитализацией 1−2,9 млрд долларов).
Помимо биткоина (Bitcoin), который за два дня поднялся с $5000 до $5800, среди лидеров сегодняшнего роста можно отметить следующие валюты:
Ethereum: +12,3% ($342,96)
BitConnect: +8,6% ($198,92)
Monero: +6,7% ($93,77)
Litecoin: +5% ($58,93)
CoinTelegraph, (с)
Остальные 1155 криптовалют, согласно перечню Coinmarketcap, составляют оставшиеся 19 млрд долларов (в среднем по 16,4 млн долларов на каждую).
«Первое место в десятке занимает, конечно, биткоин с долей криптовалютного рынка в 55%. Его капитализация оценивается примерно в 94,8 млрд долларов. 24-часовой объем торгов составляет 4 млн долларов. Наконец, за последние сутки его стоимость подскочила почти на $800», — сообщают аналитики.
Оставшиеся девять криптовалют — это Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin (капитализация каждой от 3 до 32 млрд долларов), а также Dash, NEM, BitConnet, Monero и NEO (с капитализацией 1−2,9 млрд долларов).
Помимо биткоина (Bitcoin), который за два дня поднялся с $5000 до $5800, среди лидеров сегодняшнего роста можно отметить следующие валюты:
Ethereum: +12,3% ($342,96)
BitConnect: +8,6% ($198,92)
Monero: +6,7% ($93,77)
Litecoin: +5% ($58,93)
CoinTelegraph, (с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com