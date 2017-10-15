Топ-10 криптовалют составляют 90% рынка

крупнейших криптовалют во главе с биткоином составляют почти 90% общей капитализации крипторынка — или почти 155 млрд из 173,8 млрд долларов.Остальные 1155 криптовалют, согласно перечню Coinmarketcap, составляют оставшиеся 19 млрд долларов (в среднем по 16,4 млн долларов на каждую).«Первое место в десятке занимает, конечно, биткоин с долей криптовалютного рынка в 55%. Его капитализация оценивается примерно в 94,8 млрд долларов. 24-часовой объем торгов составляет 4 млн долларов. Наконец, за последние сутки его стоимость подскочила почти на $800», — сообщают аналитики.Оставшиеся девять криптовалют — это Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin (капитализация каждой от 3 до 32 млрд долларов), а также Dash, NEM, BitConnet, Monero и NEO (с капитализацией 1−2,9 млрд долларов).По­ми­мо бит­ко­и­на (Bitcoin), ко­то­рый за два дня под­нял­ся с $5000 до $5800, среди ли­де­ров се­го­дняш­не­го роста можно от­ме­тить сле­ду­ю­щие ва­лю­ты:

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com