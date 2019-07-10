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Злобные инвалиды, Запрет криптовалют, Ненормированный труд // Галопом по Европам #60

20:30. 10 июля 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Вице-спикер Госдумы Толстой назвал Украину и Грузию «злобными инвалидами;
- Прибыль строительных компаний с начала года выросла в 6 раз;
- Профессия строителя – на первом месте по смертности в абсолютных цифрах;
- Россия оказалась в лидерах по ненормированному графику работы;
- Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе подозревают в шпионаже;
- Замначальника одного из отделов Ростехнадзора задержали за взятку в 23,5 миллиона рублей;
- Беларусь завершает переговоры с банком Китая о кредите на 600 миллионов долларов;
- Торговые войны дошли и до Индии;
- Во Франции судят топ-менеджеров Франс Телеком, которых обвиняют в доведении до самоубийства 35 работников;
- Пользователи из России могут потерять доступ к зарубежным криптовалютным биржам;
- «Русагро» банкротит новосибирский жировой комбинат – бывший мыловаренный завод, который работал с 1918 года;
- Киностудия имени Горького распродает активы;
- Huawei ведет переговоры о покупке целого ряда российских технологий;
- Протоиерей Смирнов – призвал к научному подходу в выборе супруга.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I5Z2nCUY5j4

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