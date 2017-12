В.Катасонов: Биткойн и настоящие деньги. В чём различие ?

Задача британского электронного ресурса в том, чтобы «снабжать владельцев малого бизнеса Великобритании точной информацией по ценам, помогать им находить правильных поставщиков и заключать наилучшие сделки».

Учитывая повышенный интерес британского бизнеса к криптовалютам, ресурс стал давать информацию по котировкам частных цифровых валют. А недавно стал также отслеживать общие масштабы капитализации ведущих криптовалют. При этом стал сравнивать масштабы рынков криптовалют с общей массой находящихся в обращении традиционных валют и подавать такие сравнения как сенсации.

В начале декабря SmallBusinessPrices.co.uk сообщил, что биткойн по своей капитализации превзошел объёмы наличной денежной массы таких валют, как британский фунт, российский рубль и южнокорейский вон (дескать, обошёл их на крутом повороте и стал шестой валютой мира). Его опережали лишь доллар США, евро, китайский юань, японская иена и индийская рупия. Произошло это, правда, не за счёт заметного увеличения эмиссии биткойна, а благодаря галопирующему росту цены этой криптовалюты. Исходя из цены биткойна в 10.765 долл., его капитализация < ![CDATA[ ]]> была оценена< ![CDATA[]]> 4 декабря в 180 млрд. долл. Динамика показателя потрясающая: в конце 2010 года капитализация биткойна перешагнула через планку в 1 млн. долл., а в третьей декаде октября 2017 года эта криптовалюта пробила планку в 100 млрд. долл. За семь лет капитализация биткойна увеличилась в 100.000 (сто тысяч!) раз. Из «микроба» криптовалюта превратилась если не в «слона», то в существо, которое невозможно не заметить на финансовых рынках.

И вот британский электронный ресурс 11 декабря < ![CDATA[ ]]> сообщил< ![CDATA[]]>, что при новой цене 15 тысяч долларов капитализация биткойна достигла 260 млрд долларов. А это основание для новой сенсации: биткойн в рейтинге мировых валют поднялся ещё на одну ступеньку и, обойдя индийскую рупию, стал уже пятой валютой мира.

На сайте приведен рейтинг 25 ведущих мировых валют, который включает как традиционные (законные) валюты, так и криптовалюты. По криптовалютам используется показатель капитализации (цена одной «монеты», помноженная на количество таких «монет», созданных в результате майнинга). По традиционным валютам берётся суммарный объём всех наличных денежных знаков (банкнот и монет) в обращении. В специальной литературе этот показатель называется денежным агрегатом М0. Как сообщают авторы рейтинга, информацию по традиционным валютам они позаимствовали из статистического сборника Банка международных расчетов (БМР) Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries, опубликованного в сентябре 2016 года. А содержащиеся в нём< ![CDATA[ ]]> данные< ![CDATA[]]> по показателю М0 относятся к концу 2015 года. В то же время данные по биткойну и другим криптовалютам являются текущими. Как говорится, информация online – прямо с биржевых площадок, где происходит ценообразование на криптовалюты. В том, что данные по обычным валютам несколько устарели, нет ничего страшного, поскольку показатель М0 достаточно инерционен, быстрых и резких изменений здесь быть не может.

Итак, вот рейтинг валют, обнародованный 11 декабря 2017 года (в скобках – показатель в млрд. долл. США):

1) доллар США (1.424)

2) евро (1.210)

3) китайский юань (1.000)

4) японская иена (856)

5) bitcoin (260)

6) индийская рупия (250)

7) российский рубль (117)

8) британский фунт стерлингов (103)

9) швейцарский франк (76)

10) южнокорейский вон (74)

11) мексиканский песо (72)

12) канадский доллар (59)

13) бразильский реал (58)

14) австралийский доллар (55)

15) саудовский риал (53)

16) гонконгский доллар (48)

17) ethereum (43)

18) турецкая лира (36)

19) сингапурский доллар (27)

20) bitcoin cash (22)

21) IOTA (11)

22) шведская крона (9)

23) ripple (9)

24) litecoin (8)

25) южноафриканский рэнд (6).

Как видно из приведенных данных, в топ-25 мировых валют попали шесть криптовалют: bitcoin, ethereum, bitcoin cash, IOTA, ripple, litecoin. Конечно, биткойн (bitcoin) в мире криптовалют вне конкуренции. В последний год на его долю приходилось 50, а иногда до 60% капитализации ведущих криптовалют мира. Так, на 27 ноября 2017 года общая капитализация всех криптовалют составила 305 млрд. долларов. Из этой суммы на биткойн пришлось почти 163 млрд. долларов. В начале 2017 года казалось, что на пятки биткойну наступает эфириум (ethereum), но в последние месяцы уходящего года разрыв между криптовалютами под номерами 1 и 2 опять стал расти.

Для биткойна следующим рубежом его в соревновании с традиционными валютами будет обход на дистанции японской иены. И хотя разрыв между биткойном и иеной сейчас более чем трёхкратный (3,3 раза), при сохранении бешеных темпов роста цен на эту криптовалюту она уже в первой половине 2018 года может занять четвёртое место. А в конце 2018 года биткойн может обойти даже доллар США и получить звание первой валюты мира. Именно такие комментарии пришлось мне читать в СМИ по поводу последней сенсации информационного ресурсаSmallBusinessPrices.co.uk от 11 декабря.

Однако хочется спустить читателей на землю и сказать, что место криптовалют в мире денег явно преувеличено. По одной простой причине: криптовалюты имеют весьма опосредованное отношение к миру денег. Хотя биткойн и называется криптовалютой, но валюта – это деньги. А важнейшим признаком денег является высокая ликвидность и устойчивая покупательная способность. Те скачки цен, которые мы наблюдаем на криптовалютных биржах, доказывают, что мы имеем дело не с деньгами, а с инструментами азартных спекулятивных игр. Игр, ведущихся ради получения традиционных валют, которые являются законными платёжными средствами (законными деньгами).

Сравнивать показатель капитализации той или иной криптовалюты с денежной массой официальной (традиционной) валюты – всё равно что сравнивать количество арбузов и голов крупного рогатого скота. Однако арбузы не складывают с коровами, как это сделали авторы рейтинга официальных валют и криптовалют. Их картинка тем более не корректна, что при оценке объёмов находящихся в обращении официальных валют почему-то учитывались только наличные деньги в виде банкнот и монет. А где безналичные деньги, находящиеся на депозитах и иных банковских счетах? Их в несколько раз больше, чем бумажных денег в обращении. Возьмём хотя бы статистику Центробанка России. На 1 ноября 2017 года в обращении в Российской Федерации наличные деньги составили 8,1 трлн. руб. (агрегат M0), а общая сумма наличных и безналичных денег (денежный агрегат М2) оценивалась в 39,7 трлн. руб. То есть наличных денег в общей денежной массе было лишь 20%. А во многих других странах (в той же Швеции, которая в приведенном рейтинге осталась на 22 месте) наличные вообще стремительно вытесняются, занимая в общей денежной массе всего несколько процентов.

Если уж и сравнивать криптовалюты, то с другими финансовыми инструментами, кои используются для игры на фондовой и иных биржах. А именно с акциями, корпоративными облигациями, финансовыми производными инструментами.

Например, капитализацию биткойна на сегодняшний день (260 млрд. долл.) было бы корректнее сравнить с капитализацией компаний, акции которых обращаются на фондовых площадках. Тут лидером считается американская компания Apple. В 2017 году показатель её капитализации (цена одной акции, помноженная на общее количество акций) колебалась в диапазоне 600-700 млрд. долл. На втором месте – компании Alphabet (правопреемница Google Inc.). Её капитализация составила 500-600 млрд. долл. Далее в рейтинге корпораций следуют (в порядке убывания величины капитализации): Microsoft Corporation, Exxon Mobil Corporation, Berkshire Hathaway (инвестиционный фонд), Facebook, Amazon, General Electric, Wells Fargo (банк). Все лидеры рейтинга – из США. Последняя структура в этом списке (банк Wells Fargo) имеет показатель капитализации, примерно равный сегодняшней капитализации биткойна. Безусловно, биткойн и некоторые другие криптовалюты могут составить конкуренцию традиционным участникам фондовых площадок. Даже гиганты Силиконовой долины вроде Apple, Facebook или Amazon не в состоянии добиться такого бешеного роста котировок, как биткойн или эфириум. Они, действительно, рискуют потерять многих инвесторов, которым на фондовых площадках нужен повышенный адреналин.

Когда я говорю о некорректности сравнения капитализации криптовалют с показателями наличного денежного обращения, я отнюдь не хочу сказать, что криптовалюты не угрожают миру денег. Угрожают и ещё как. В начале текущего десятилетия совокупная капитализация всех криптовалют измерялась несколькими миллионами долларов. Тогда криптовалюты, действительно, можно было сравнить с «микробом» финансового и денежного мира. Но, как известно, некоторые микробы способны убить слона.

Денежная система любой страны устойчива тогда, когда в стране обращается одна валюта, определённая конституцией. Как иностранная, так и всякая доморощенная альтернативная валюта (региональная, корпоративная, общинная) расшатывает устойчивость национальной денежной системы. На протяжении последнего столетия в мире фиксировались тысячи попыток создания параллельных денег, но центральные банки и правоохранительные органы всегда жёстко пресекали такие попытки.

Совершенно справедливо говорится о том, что криптовалюты – это долговые пирамиды. При какой цене лопнет пирамида под названием «биткойн», никто не знает, но она обязательно лопнет. Кто-то говорит, что цена этой криптовалюты имеет такой мощный потенциал роста, что она, мол, может пробить планку в 500 тысяч или даже в 1 миллион долларов. Вряд ли. Такие оценки делают обычно зазывалы. Пирамида рухнет на уровне цены, существенно более низком по отношению к планке в 100 тысяч долларов. Рухнет в силу того, что истощатся возможности тех участников рынка, кого можно назвать «азартными игроками». Пострадавших будет очень много.

И повторю ещё раз: наибольшим риском игр с криптовалютами является не обвал цифровых долговых пирамид, а дестабилизация национальных денежных систем. Об этом подробнее – в следующий раз.