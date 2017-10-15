«Санкции не работают — путинская империя идет на поправку», — немецкие СМИ

Экономика Российской Федерации восстанавливается, пишет Frankfurter Rundschau. «Санкции Запада едва ли наносят вред России. Как раз наоборот: путинская империя выздоравливает», — констатирует немецкая газета.

В частности, российская экономика восстанавливается благодаря росту цен на нефть, которые достигли максимума двухгодичной давности, продолжает Frankfurter Rundschau.

Инфляция и вовсе составляет 3,3%: это рекордно низкая цифра в истории постсоветской России. Кроме того, в последние два года сильно сократился отток капитала, а рублю удалось укрепиться.

Как отмечает издание, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на ближайшие два года рост российской экономики на 1,8% и 1,6%, тогда как в прошлом году речь шла о падении на 0,2%.

«Несмотря на западную санкционную политику, для беспокойства существует мало поводов», — уверяют экономисты компании Raiffeisen Capital Management.

А вот некоторым странам Евросоюза пришлось дорого заплатить за штрафные меры Запада против России, подчёркивает Frankfurter Rundschau. В период с 2014-го по 2016 год общий объём экспорта ЕС в Россию снизился на 15,7% в год — таковы данные австрийского Института экономических исследований (Wifo). Со €120 млрд он упал до €72 млрд.

Согласно Wifo, 40% потерь следует записать на счёт санкций. Особенно сильно пострадал Кипр: из-за санкций объём экспорта в Россию снизился на 35%. В списке «главных пострадавших» также оказались Греция (минус 23%) и Хорватия (минус 21%).

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Что касается Германии, то по сравнению с другими странами объём немецкого экспорта в Российскую Федерацию сократился в процентном отношении не так сильно, пишет издание.

В абсолютных суммах немецкая экономика, однако, понесла самые тяжёлые потери: согласно Wifo, санкции обошлись ей в €11 млрд в год. Тем самым на долю Германии приходится треть общего ущерба, который Евросоюз понёс из-за санкций и сокращения объёма экспорта в Россию, уточняют австрийские эксперты.

Впрочем, несмотря на санкции, дела в области германо-российской торговли вновь идут в гору, успокаивает Frankfurter Rundschau. В прошлом году объём торговли составил €48 млрд: это в два раза меньше, чем несколько лет назад.

Тем не менее, как заявляют в Восточном комитете германской экономики, в первые пять месяцев 2017 года товарооборот вырос почти на треть. Комитет рассчитывает на то, что в целом за год рост экспорта составит 20%.