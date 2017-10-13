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“Искандеры” против танков: США не выдержат гонку вооружений на границах с Россией

15:13. 13 октября 2017 Просмотров - 174 2 коммент. Опубликовал:

Депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов

Заявление Министерства обороны РФ о том, что США за последний год развернули в Польше свою танковую дивизию, вызвало масштабную дискуссию в нашей стране.

Военная обстановка в Европе продолжает накаляться

 
Например, депутат Госдумы РФ, генерал-полковник Владимир Шаманов предложил в ответ увеличить группировку российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на территории Калининградской области, чтобы уравновесить изменившийся баланс сил в Европе.
 
И действительно, очевидно, что все это военное строительство США в Польше и Прибалтике преследует цель заблокировать Калининград, который является уязвимым российским эксклавом, несмотря на то, что на нем находится мощная группировка отечественных вооруженных сил.
Все это свидетельствует о том, что уровень военно-политической напряженности на европейском континенте постепенно увеличивается, несмотря на все призывы со стороны мирового сообщества сбавить накал страстей. Так что, все эти события могут привести к дальнейшей эскалации обстановки на континенте.
 
Все мы знаем, что «оборонительные» ракетные комплексы Mk 41 уже установлены в Румынии и имеют возможность запускать ударные ракеты «Томагавк».
 
Кроме того, такая перспектива сегодня прослеживает и в Польше, где местное национальное правительство давно лоббирует значительное увеличение военного присутствия Пентагона на своей территории.
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М»

Американцы постепенно увеличивают свой военный потенциал в Европе

 
При этом, у России всегда есть на это ответ в виде «Искандеров», поэтому любой шаг США в данном направлении получит адекватный ответ.
 
Другой вопрос, что если этот взаимный обмен ударами продолжится дальше, то это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до ревизии договора о ракетах средней и меньшей дальности и прямой военной конфронтации на территории Европы.
 
Польское правительство в лице министра обороны этой страны Антония Мачеревича уже заявило о том, что информация Москвы о бронетанковой дивизии США в этой стране не соответствует действительности, но факты говорят нам о том, что дыма без огня не бывает.
 
Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что вся эта ситуация свидетельствует нам о том, что США постепенно увеличивают масштабы своего военного присутствия в Восточной Европе.
 
«Американцы здесь начали потихонечку, чтобы не провоцировать резкий конфликт. Вначале США обещали развернуть в Восточной Европе четыре батальонные группы, но затем выяснилось, что речь здесь идет о бригаде, а теперь и вообще о бронетанковой дивизии», - констатирует Александров.
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич

В советское время у Москвы был аргумент в виде группировки в Германии

 
По словам Михаила Владимировича, все это говорит о том, что России нужно создать такой же мощный ударный кулак на своей границе с государствами Прибалтики, чтобы у США и Североатлантического альянса не было бы никаких сомнений, что в случае войны их силы будут раздавлены Российской армией.
 
«Точно такая же ситуация была в период Холодной войны, когда в ГДР базировалась советская группа армий, которая явно превосходила объединенные силы Запада в огневой мощи, и в случае военного конфликта грозила государствам НАТО полным и неминуемым разгромом», - заключает Александров.
 
Кроме того, как замечает эксперт, это было советским аргументом для Соединенных Штатов на тот случай, если военный конфликт сверхдержав вдруг начнется и в другой части мира, будь это Ближний Восток или Латинская Америка.
 
Общая численность этой группировки составляла порядка полумиллиона человек, причем по материально-кадровому обеспечению это было лучшее армейское соединение Советской армии. Поэтому неудивительно, почему Берлин оплатил вывод этих армий из Германии из собственного бюджета.
При Ельцине Россия вывела из Германии свои войска

США и НАТО не смогут переиграть Россию в Восточной Европе

 
«Натовцы тогда прекрасно понимали, что наш удар по Западу силами этой военной группировки станет для него смертельным, и за счет этого понимания во многом и поддерживался стратегический баланс сил, причем, не только в Европе, но и во всем остальном мире», - констатирует Александров.
 
Все это только подтверждает тот факт, что нам сегодня также необходимо реагировать на все эти действия США и НАТО, чтобы у последних не было сомнений, что любое столкновение с Россией приведет их не только к огромным военным потерям, но и к неминуемому военному поражению.
 
«Они, конечно, тоже могут продолжить разворачивать свои силы в Восточной Европы, но очень скоро у США и НАТО исчерпаются для этого практические возможности. Во-первых, в Польше и Прибалтике для этого банально не так много места, а, во-вторых, это очень дорого иметь войска на большом отдалении от своей территории, поэтому у США здесь имеются вполне конкретные ограничения, которые лишат всякого смысла данное военное строительство», - резюмирует Александров.
 
У нас тут есть решающее преимущество – Москве, например, без разницы, где будут стоять наши сухопутные войска – на Урале или в Псковской области.
 
«Что касается «Искандеров», то нет смысла загонять их всех в Калининградскую область, поскольку они там уязвимы для превентивного удара противника», - заключает Александров.
«Искандеры» здесь не станут решающим фактором, в качестве которого здесь должны выступить российские сухопутные войска. Об этом, кстати говоря, нужно сразу заявить НАТО на тот счет, если альянс вдруг решит пойти на какие-либо военные провокации против нашей территории или вооруженных сил.
 
«К тому же, в случае, если американцы критично увеличат число своих вооруженных сил в Европе, то им просто будет нечем воевать в других регионах мира, и этот фактор нам также нужно учитывать в этой ситуации», - резюмирует Александров.
 
Автор: Дмитрий Сикорский

 

Метки: гонка вворужений, нато
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2 коммент.»

  • 6079 2697
    юстас 13 октября 2017 в 15:24 Ссылка Пометить
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    Весь этот цирк с танками и прочими войсками НАТО — обычный распил денег американскими генералами , только и всего. Надо держать народы Америки и Европы в напряжении и разводить их на деньги , мол , российская угроза.
    Куда они двинут этот танковый клин ? На Смоленск , на Нижний Тагил , на Петропавловск-Камчатский ?
    Не пугайте вы людей !
    Во-первых , ядерной войны не будет — глобальные элиты этого не допустят , они тоже живые и жить хотят .
    Во-вторых , бойцы НАТО будут убивать за деньги , умирать за деньги они не будут. Единственная их мотивация — деньги , а не “умрём за американскую и европейскую Родину , за Клинтон и Трампа , ура-а-а !” . Гендеры на такое не способны , да и не так их воспитали.
    В этом плане в ВС России дело обстоит гораздо лучше . Русские всегда умели воевать самоотверженно– это на генном уровне.
    Железо есть железо . Определяющим является человеческий фактор . Пример– Северная Корея : обложили со всех сторон , тявкают , на испуг взять не получается , а напасть БОЯТСЯ ! И не напрасно : корейцы — это вам не трусливые арабы , надерут задницу американским воякам так , что мало не покажется ! Вот и вся американская мощь ! Гендеры воевать не будут — они под это не заточены.

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  • 890 600
    Oblichitel 13 октября 2017 в 16:15 Ссылка Пометить
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    Не забывайте что элиты всего мира играют в одной команде против команды толпы мира – и нагнетание сценария военного столкновения между странами – это стратегия борьбы “нанайских мальчиков”. Ну а погибать в этих войнах (если даже они допускаются) конечно же толпе…

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