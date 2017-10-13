“Искандеры” против танков: США не выдержат гонку вооружений на границах с Россией

Заявление Министерства обороны РФ о том, что США за последний год развернули в Польше свою танковую дивизию, вызвало масштабную дискуссию в нашей стране.

Военная обстановка в Европе продолжает накаляться

Например, депутат Госдумы РФ, генерал-полковник Владимир Шаманов предложил в ответ увеличить группировку российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на территории Калининградской области, чтобы уравновесить изменившийся баланс сил в Европе.

И действительно, очевидно, что все это военное строительство США в Польше и Прибалтике преследует цель заблокировать Калининград, который является уязвимым российским эксклавом, несмотря на то, что на нем находится мощная группировка отечественных вооруженных сил.

Все это свидетельствует о том, что уровень военно-политической напряженности на европейском континенте постепенно увеличивается, несмотря на все призывы со стороны мирового сообщества сбавить накал страстей. Так что, все эти события могут привести к дальнейшей эскалации обстановки на континенте.

Все мы знаем, что «оборонительные» ракетные комплексы Mk 41 уже установлены в Румынии и имеют возможность запускать ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, такая перспектива сегодня прослеживает и в Польше, где местное национальное правительство давно лоббирует значительное увеличение военного присутствия Пентагона на своей территории.