“Искандеры” против танков: США не выдержат гонку вооружений на границах с Россией
15:13. 13 октября 2017 Просмотров - 174 2 коммент. Опубликовал: jackomb
Заявление Министерства обороны РФ о том, что США за последний год развернули в Польше свою танковую дивизию, вызвало масштабную дискуссию в нашей стране.
Военная обстановка в Европе продолжает накаляться
Например, депутат Госдумы РФ, генерал-полковник Владимир Шаманов предложил в ответ увеличить группировку российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на территории Калининградской области, чтобы уравновесить изменившийся баланс сил в Европе.
И действительно, очевидно, что все это военное строительство США в Польше и Прибалтике преследует цель заблокировать Калининград, который является уязвимым российским эксклавом, несмотря на то, что на нем находится мощная группировка отечественных вооруженных сил.
Все это свидетельствует о том, что уровень военно-политической напряженности на европейском континенте постепенно увеличивается, несмотря на все призывы со стороны мирового сообщества сбавить накал страстей. Так что, все эти события могут привести к дальнейшей эскалации обстановки на континенте.
Все мы знаем, что «оборонительные» ракетные комплексы Mk 41 уже установлены в Румынии и имеют возможность запускать ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, такая перспектива сегодня прослеживает и в Польше, где местное национальное правительство давно лоббирует значительное увеличение военного присутствия Пентагона на своей территории.
Американцы постепенно увеличивают свой военный потенциал в Европе
При этом, у России всегда есть на это ответ в виде «Искандеров», поэтому любой шаг США в данном направлении получит адекватный ответ.
Другой вопрос, что если этот взаимный обмен ударами продолжится дальше, то это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до ревизии договора о ракетах средней и меньшей дальности и прямой военной конфронтации на территории Европы.
Польское правительство в лице министра обороны этой страны Антония Мачеревича уже заявило о том, что информация Москвы о бронетанковой дивизии США в этой стране не соответствует действительности, но факты говорят нам о том, что дыма без огня не бывает.
Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что вся эта ситуация свидетельствует нам о том, что США постепенно увеличивают масштабы своего военного присутствия в Восточной Европе.
«Американцы здесь начали потихонечку, чтобы не провоцировать резкий конфликт. Вначале США обещали развернуть в Восточной Европе четыре батальонные группы, но затем выяснилось, что речь здесь идет о бригаде, а теперь и вообще о бронетанковой дивизии», - констатирует Александров.
В советское время у Москвы был аргумент в виде группировки в Германии
По словам Михаила Владимировича, все это говорит о том, что России нужно создать такой же мощный ударный кулак на своей границе с государствами Прибалтики, чтобы у США и Североатлантического альянса не было бы никаких сомнений, что в случае войны их силы будут раздавлены Российской армией.
«Точно такая же ситуация была в период Холодной войны, когда в ГДР базировалась советская группа армий, которая явно превосходила объединенные силы Запада в огневой мощи, и в случае военного конфликта грозила государствам НАТО полным и неминуемым разгромом», - заключает Александров.
Кроме того, как замечает эксперт, это было советским аргументом для Соединенных Штатов на тот случай, если военный конфликт сверхдержав вдруг начнется и в другой части мира, будь это Ближний Восток или Латинская Америка.
Общая численность этой группировки составляла порядка полумиллиона человек, причем по материально-кадровому обеспечению это было лучшее армейское соединение Советской армии. Поэтому неудивительно, почему Берлин оплатил вывод этих армий из Германии из собственного бюджета.
США и НАТО не смогут переиграть Россию в Восточной Европе
«Натовцы тогда прекрасно понимали, что наш удар по Западу силами этой военной группировки станет для него смертельным, и за счет этого понимания во многом и поддерживался стратегический баланс сил, причем, не только в Европе, но и во всем остальном мире», - констатирует Александров.
Все это только подтверждает тот факт, что нам сегодня также необходимо реагировать на все эти действия США и НАТО, чтобы у последних не было сомнений, что любое столкновение с Россией приведет их не только к огромным военным потерям, но и к неминуемому военному поражению.
«Они, конечно, тоже могут продолжить разворачивать свои силы в Восточной Европы, но очень скоро у США и НАТО исчерпаются для этого практические возможности. Во-первых, в Польше и Прибалтике для этого банально не так много места, а, во-вторых, это очень дорого иметь войска на большом отдалении от своей территории, поэтому у США здесь имеются вполне конкретные ограничения, которые лишат всякого смысла данное военное строительство», - резюмирует Александров.
У нас тут есть решающее преимущество – Москве, например, без разницы, где будут стоять наши сухопутные войска – на Урале или в Псковской области.
«Что касается «Искандеров», то нет смысла загонять их всех в Калининградскую область, поскольку они там уязвимы для превентивного удара противника», - заключает Александров.
«Искандеры» здесь не станут решающим фактором, в качестве которого здесь должны выступить российские сухопутные войска. Об этом, кстати говоря, нужно сразу заявить НАТО на тот счет, если альянс вдруг решит пойти на какие-либо военные провокации против нашей территории или вооруженных сил.
«К тому же, в случае, если американцы критично увеличат число своих вооруженных сил в Европе, то им просто будет нечем воевать в других регионах мира, и этот фактор нам также нужно учитывать в этой ситуации», - резюмирует Александров.
Автор: Дмитрий Сикорский
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Весь этот цирк с танками и прочими войсками НАТО — обычный распил денег американскими генералами , только и всего. Надо держать народы Америки и Европы в напряжении и разводить их на деньги , мол , российская угроза.
Куда они двинут этот танковый клин ? На Смоленск , на Нижний Тагил , на Петропавловск-Камчатский ?
Не пугайте вы людей !
Во-первых , ядерной войны не будет — глобальные элиты этого не допустят , они тоже живые и жить хотят .
Во-вторых , бойцы НАТО будут убивать за деньги , умирать за деньги они не будут. Единственная их мотивация — деньги , а не “умрём за американскую и европейскую Родину , за Клинтон и Трампа , ура-а-а !” . Гендеры на такое не способны , да и не так их воспитали.
В этом плане в ВС России дело обстоит гораздо лучше . Русские всегда умели воевать самоотверженно– это на генном уровне.
Железо есть железо . Определяющим является человеческий фактор . Пример– Северная Корея : обложили со всех сторон , тявкают , на испуг взять не получается , а напасть БОЯТСЯ ! И не напрасно : корейцы — это вам не трусливые арабы , надерут задницу американским воякам так , что мало не покажется ! Вот и вся американская мощь ! Гендеры воевать не будут — они под это не заточены.
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Не забывайте что элиты всего мира играют в одной команде против команды толпы мира – и нагнетание сценария военного столкновения между странами – это стратегия борьбы “нанайских мальчиков”. Ну а погибать в этих войнах (если даже они допускаются) конечно же толпе…