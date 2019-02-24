Лукашенко для разговора с Польшей и Украиной нужны «Искандеры»

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Белоруссия совместно с Россией будет думать над ответом, если США разместят в Европе новые ракеты. Об этом в ходе посещения Военной академии заявил в пятницу, 22 февраля президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в Минске серьезно обеспокоены рисками, которые несет выход США из ДРСМД.

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам», — предупредил белорусский лидер.

По его словам, он планирует действовать «вместе с Россией», «от этого никуда не денешься, если это произойдет».

Лукашенко также добавил, что худший сценарий — размещение новых ракет на территории соседней Украины.

Он также напомнил, что, что Минск категорически против разрыва ДРСМД и доверяет заявлениям Москвы о том, что она не нарушала соглашение.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но в случае размещения ракет США на континенте Москва будет вынуждена принять зеркальные меры.

Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко уже намекал на возможность совместного с Россией ответа на ракетную угрозу. Тогда на встрече с группой американских аналитиков он сообщил, что его стране может понадобиться более эффективное оружие в случае роста активности НАТО.

«Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать — размещение базы, „Форт Трамп“ в Польше или ещё какие-то подвижки, нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», — подчеркнул он.

Пойдет ли Лукашенко на размещение российских ракет в Белоруссии?

— Почему бы и нет? Когда США разрушили договор по ПРО, они сразу стали размещать элементы своей ПРО в Польше и Румынии. Логика развития событий показывает, что они сделают то же самое после выхода из ДРСМД. Это будет означать размещение в Европе тех самых ракет, которые чуть было не стали причиной начала горячей войны между СССР и США во времена холодной войны. Мы тогда балансировали на грани — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

— И тут Белоруссия оказывается в центре событий. Ведь размещение ракет в Европе угрожает и белорусской государственности. В этом смысле вспомните недавнее заявление бывшего генсека НАТО Расмуссена о том, что Белоруссии надо срочно устанавливать демократию, иначе им конец. Это же угроза в чистом виде.

В этой ситуации сотрудничество с Белоруссией очень удобно. Во-первых, российская структура в этой стране присутствует. Во-вторых, оружие, которое есть на вооружении у Белоруссии — оно все советского и российского производства.

Весь вопрос в том, когда американцы начнут размещать в Европе крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней и меньшей дальности. То, что они будут это делать — очевидно, как и то, что всё окажется под прицелом наших стратегических сил. Мы этого не скрываем.

«СП»: — А насколько размещение ракет в Белоруссии является симметричным ответом? Чем Белоруссия в этом смысле лучше наших западных рубежей?

— Наши западные рубежи — это Калининградская область, не столь обширны, Белоруссия значительно расширяет фронт. Вопрос этот надо тщательно проработать. Размещение точно таких же ракет, как те, что американцы разместят в Европе — это не ответ. Ответ в том, что мы берем под прицел все страны, где американские ракеты будут размещены.

У нас для этого есть более серьезное оружие. Другой вопрос в том, что американцы, продолжая давить на европейцев, будут провоцировать не только нас, но и Белоруссию тоже. Понятно, что у них есть сателлиты — страны Балтии, Польша, Норвегия, Великобритания, у которых антироссийская риторика является содержательной основой внешнеполитического курса. Но мы понимаем, что еще не вся Европа сошла с ума.

США хотят вернуть ситуацию 1983 года, когда они нашпиговали всю Европу. Но там начались массовые акции протеста. И Рейган пошел на переговоры с нами потому, что понял: Вашингтон не управляет ситуацией в Европе. Европейцы не хотят быть под прицелом, им эти ракеты не нужны. Если вы так хотите — то ставьте их на своей территории.

«СП»: — По словам Лукашенко, худший сценарий — если американцы разместят свои ракеты на Украине. Что в этом случае произойдет?

— Это приведет к катастрофе именно украинской государственности. Это приведет к страшной гражданской войне, как та, что была на территории Российской империи, когда противники беспощадно уничтожали друг друга. И мы должны быть готовы к всплескам насилия на Украине.

Этот вопрос давно проработан, мы видим серьезное усиление наших вооруженных сил на западном направлении. До этого считалось, что западное направление — самое спокойное, и там вообще не нужно ничего. Теперь понятно, что это не так. И не только нам, в той же Венгрии прекрасно понимают, что будет, если американцы на Украине не остановятся в своем диком угаре. И они к этому готовы.

— Заявления Лукашенко о том, что Белоруссия может предоставить свою территорию для размещения на ней российских ракет среднего радиуса действия, следует воспринимать, как очередную попытку президента РБ найти хоть какие-то аргументы, чтобы замотивировать российскую сторону продолжать прежний курс в отношении белорусской экономики, — считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Этот курс этот заключался в том, что Россия до поры до времени не считала денег, которые шли на поддержание белорусской экономики, но летом 2018 года РФ стала «жадничать»: решив поставить под свой контроль реэкспорт через Беларусь российской нефти в страны Евросоюза. Традиционные для Лукашенко меры шантажа российской стороны («РБ уйдет на Запад» и проч.) на сей раз ни к чему не привели. Российская сторона твердо решила поставлять нефть в РБ по мировым ценам и, в принципе, не высказывает особого желания идти навстречу Лукашенко по вопросу о возможной компенсации Беларуси «выпадающих доходов бюджета» путем прямых траншей.

Угрозы руководства РБ поменять союзнические отношения с РФ на дружбу с ЕС или Китаем на главу России не подействовали — отсюда «крик отчаяния» Лукашенко в виде очередной демонстрации незаменимости РБ в качестве ближайшего партнера (на сей раз военного) России.

Однако же РФ, в принципе, уже не нуждается в том, чтобы — в случае чего — просить у руководства РБ разрешения установить в этой стране российские ракетные комплексы. Новая военная доктрина (после выхода США из Договора о РСМД у России развязаны руки для её реализации) позволяет отразить любые атаки со стороны расположенных на территории Европы американских ракет с российской территории. Об этом, кстати, Владимир Путин дал ясно понять в своем послании в минувшую среду.

— Согласно известному определению, политика — это искусство возможного, — отмечает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— В этом смысле президент Лукашенко — эталонный политик, который при всей, казалось бы, геополитической скованности Белоруссии находит, тем не менее, пространство для неопределённости и известного манёвра. Такая тактика не всем по душе, но это просто реальное положение дел на данный момент, и с этим положением следует считаться, выстраивая те или иные отношения с Минском.

Что касается угрозы американских ракет для Белоруссии, то, отвечая на этот вопрос, нужно брать более широкую перспективу — Восточная Европа в контексте того, что называют новой холодной войной. Поскольку гипотетическое противостояние Вашингтона и Москвы может, как предполагают, происходить именно на территории «промежуточных» государств, то они, разумеется, и пострадают, случись худшее. Разумеется, Белоруссии не хотелось бы такой перспективы, причём одновременно есть и понимание того, что соблюсти нейтралитет в этой ситуации не всегда возможно даже чисто технически.

«СП»: — Насколько размещение российских ракет в Белоруссии будет достойным ответом на появление американских в Европе?

— Это будет скорее символическим жестом, который, предположительно, может вписываться в то, что называют асимметричным ответом. Трудно предположить, где ещё в Европе могли бы появиться российские ракеты. Сербия вряд ли рассматривается в силу как политических, так и чисто географических причин. В целом, насколько можно судить, основное усиление со стороны Москвы будет по западным границам России, что логично, осуществимо и не требует компромиссов или сделок с кем-то ещё.

«СП»: — Лукашенко отметил, что худший сценарий — размещение новых ракет на территории соседней Украины. Это реально?

— Есть мнение, что увеличение общей милитаризации великих держав — не такой страшный процесс, каким его изображают. Логика здесь такая: чем больше вооружённость сторон, тем с меньшей вероятностью какая-то из них решит нанести первый удар, резонно опасаясь, что дальше будет хуже для неё самой.

Логика не бесспорная, учитывая известные исторические примеры, когда как раз милитаризация сторон приводила в какой-то момент одну из них к мысли о необходимости нанесения первого и сокрушительного удара. Кроме того, логика эта чревата игнорированием человеческого фактора или, напротив, фактора алгоритмов, от человека не зависящих.

В целом Украина — страна, которая может размещать на своей территории всё, что посчитает нужным, без консультаций с Минском и Москвой. И здесь, учитывая, что операторами этих ракет будут представители других стран, мир во всём мире — или, во всяком случае, в Восточной Европе — по-прежнему будет зависеть от договорённостей между Москвой и Вашингтоном.

«СП»: — Может, если уж так пойдет, Батька согласится и на военную базу России, против которой он всегда выступал? Это что-то даст в плане обороны для нас?

— Если рассматривать российскую военную базу на территории Белоруссии в контексте строительства Союзного государства, то она станет существенным и реальным шагом на пути его укрепления и расширения (можно симметрично предложить Минску создать собственную военную базу на территории России).

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Источник: http://voicesevas.ru/news/43059-lukashenko-dlya-razgovora-s-polshey-i-ukrainoy-nuzhny-iskandery.html