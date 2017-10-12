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Капитализму нужен одноразовый человек

19:17. 12 октября 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики. Талер разработал “теорию подталкивания” или “управляемого выбора”. По сути это способы манипуляции человеческим поведением в мягкой форме, без запретов и приказов. Какова роль человека в обществе, живущем интересами рынка и как можно защитить себя от навязываемых предпочтений – рассказывает доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.kramola.info

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