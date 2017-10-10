США купили 40 роботов у «страны-бензоколонки»

Эти роботы способны самостоятельно объезжать препятствия и передвигаться, а также контактировать с людьми и делать много чего другого нужного и полезного

Компания из США Cyborg Instruments и российская компания Promobot договорились о поставках сорока роботов Promobot V.3. Креативный класс на обеих полушариях нашей планеты аплодирует, так как еще не разобрался в произошедшем. Многие из них наблюдают закат своих собственных карьер. И насиженные, можно сказать натруженных седалищами, рабочие места, скоро займут вот такие роботы, у которых голова не болит, перекуры им не нужны.

Конкретно эти, указанные 40 роботов, будут использоваться на территории США у Porsche design, Trump towers и Armani. Нужно отметить, что Promobot V.3. является сервисным роботом, способным стать частью многих самых разных процессов, например, может взаимодействовать с клиентами.

Так что, в России да впрочем и в других развитых странах, уже через какое-то десятилетие многие непрестанно ноющие в социальных сетях индивидуумы, которые по 2 раза ездят в отпуска и чем-то вечно не довольны — останутся не просто без работы, а вообще без перспектив её получить. Ну разве что им всем дружно придется отправиться строить БАМ-2 или на освоение бескрайних просторов Севера.

В компании Cyborg Instruments пояснили, что они постоянно занимается расширением своего бизнеса и поиском новых технологических решений. Именно поэтому ими было принято решено начать общение с российской Promobot, так как их «изделия» очень впечатляют.

Нужно отметить, что Promobot на сегодняшний день является одним из самых крупных производителей роботов для сервиса в Восточной Европе. Продукция компании уже продается в тринадцати странах. Эти роботы способны самостоятельно объезжать препятствия и передвигаться, а также контактировать с людьми и делать много чего другого нужного и полезного.



Источник: nnm.me