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Главное поражение США: нам стыдно вспоминать, как мы в них верили

08:04. 10 октября 2017 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://ria.ru/
Речь о «благословленных 90-х», в которые мне случилось обучаться в средней школе и заканчивать ее.

Тяжелые годы с висящей перед глазами недостижимой мечтой, по-другому и не скажешь. Торговля газетами в переходе на железнодорожном вокзале среди сотен бомжей, попрошаек и таких же несовершеннолетних «предпринимателей», заработанный «Сникерс» — как луч света с далекой планеты, где все по-другому, где у таких, как мы, простых людей — полный холодильник, хорошая одежда, машина и дом с бассейном и зеленой лужайкой.

— Джинсы, кассетный магнитофон и видеомагнитофон как мерило успеха, свидетельство процветания семьи, предмет букета из зависти, гордости и ненависти окружающих.

Молодые люди на улице в Москве. 1990-е

— Жевательные резинки Turbo с яркими вкладышами и коллекции этих вкладышей, а также коллекции пустых пивных банок, красивых пачек из-под сигарет.— Холодные ночи у ворот молокозавода в ожидании фур, с которых можно купить молока и кефира.

— Сервелат на новогоднем столе и такие непонятные зеленые бананы (они оказались просто незрелыми).

— Маргарин Rama, считавшийся первоклассным настоящим маслом, коробка которого сулила безбедное существование на протяжении месяца, а то и двух.

— Незнакомая чужеродная, но зовущая музыка из охрипших колонок у обшарпанных киосков.

— Варежки в подарок на Новый год и день рождения (родиться угораздило 1 января, так что получил в итоге по одной варежке на каждый праздник).

— Американская гуманитарная помощь в виде сухого молока, фасованного в большие жестяные банки, которые выдавали почему-то в бомбоубежище.

Скриншот статьи «Россия просит у США ещё немного еды», опубликованной на сайте Lenta.ru в 1999 году

— Красивые, пахнущие типографской краской «ваучеры», сулившие светлое будущее и обернувшиеся в нашей большой семье мотоциклом Тула, пианино и щепоткой акций «Газпрома» (впоследствии превратившихся в цветной телевизор).

Этот список можно продолжать до бесконечности.

Проворные люди из страны с тысячей сортов колбасы деловито возились с голодными, широко распахнувшими глаза аборигенами, перекраивая материк, растаскивая заводы, технологии, имущество, изобретения, плоды труда миллионов и миллионов советских людей.Но никто не думал об этом. Самое страшное в том, что мои детские подростковые впечатления мало чем отличаются от эмоций и впечатлений взрослых, опытных людей в те годы.

Отдельной строкой в памяти идут непонятные события в Москве: расстрел Белого дома, штурм Останкино, толпы на улицах и приятное возбуждение, предвкушение неведомого, обязательно лучшего, светлого и замечательного будущего. И это самое будущее, обернувшееся в итоге продажей водорослей из аквариума, чтобы купить изрядно подорожавший хлеб к домашнему столу, все разнообразие блюд на котором ограничивалось картошкой.

Штурм телецентра «Останкино». 3 октября 1993

Если бы в те самые «90-е» наши «западные партнеры» были посмелее, они, как Гамельнский крысолов с дудочкой, увели бы всю страну за собой куда угодно. Вера была абсолютной, надежды огромными, доверие полным.

Мы не искали, не читали, не думали о происходящем в мире, не понимали и не стремились понять истинную суть происходящих процессов. Отдавшись эмоциям и вверяя собственное будущее и собственную безопасность тем, кто там «наверху», в итоге отдали страну на разграбление тем, кто был ещё выше и дальше, за океаном.

С другой стороны, сложно требовать объективности от туземца, первый раз увидевшего зеркальце и бусы.

За прошедшие 30 лет самый большой геополитический провал объединенных США и Европы, на мой взгляд, — это не присоединение Крыма к России и, наверное, даже не возвращение России на геополитическую арену, и даже не мощь стремительно развивающегося Китая, а именно потеря этого безграничного, не имеющего прецедентов кредита доверия у сотен миллионов людей.

Ценой миллионов жертв на национальных окраинах СССР, потерянных десятилетий и территорий мы обрели способность отказаться от булочек, которые у уютного костра на центральной площади предлагает улыбчивая американская старушка.Теперь дело уже за нами — помочь собственной стране в сохранении суверенитета путем правильного воспитания собственных же детей. Это необходимо уже просто потому, что мы физически не сможем заплатить ту же цену новому крысолову, наигрывающему мелодии у наших дверей.

Сергей Колясников

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 1022 879
    VorchunVV 10 октября 2017 в 8:58 Ссылка Пометить
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    Наверное надо было пройти через всё это. Хотя бы для того, чтобы научиться различать. Различать друзей и врагов, добро и зло…

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