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Капитализм у нас плохой, а вот на Западе…

08:10. 9 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Думаю, читателям доводилось слышать объяснение всех проблем в нашей стране странностью и необычностью российского капитализма, с традиционным выводом в конце об эффективности невидимой руки рынка. В этой публикации я постараюсь показать, в чем заключаются различия капитализма в России и капитализма на Западе.

По голливудской картинке обыватель видит, что положение дел на Западе (здесь имеются ввиду страны западной Европы и США) куда лучше, чем в России. Поэтому перво-наперво, не стесняясь, нужно сказать, что на Западе люди живут лучше из-за грабежа капиталистической периферии, к которой относится, в том числе, и Россия.

На эту тему написаны горы книг и проведено множество исследований, вердиктом которых стал вывод о том, что если бы не политика грабежа остального мира, то на Западе (сначала в Европе, а потом и в США) не было бы даже капитализма!

Не секрет, что индустриализация при феодализме требует просто чудовищных усилий и средств и, как стало уже понятно исследователям, для нее мало внутреннего рынка и внутренних накоплений.

Например, 12 из 19 миллионов фунтов стерлингов инвестиций в Английскую экономику в 16-17 веке были вывезены из колоний. По тем временам цифры баснословные.

США стали мировым лидером благодаря двум Мировым войнам, когда капитал из остального мира бежал в спокойные Штаты. А послевоенные американские кредиты закабаляли разоренные войной страны. Причём похоже, что «золотой миллиард» намерен жить за чужой счёт и дальше, кредиты сегодня для периферии «цивилизованные» страны выдают на таких условиях, чтобы страна-должник изжилась максимально.

«МВФ даже и не скрывает, что грабит страны и народы. На официальном сайте МВФ опубликовано исследование, которое сообщает:
«Когда страны снимают ограничения на трансграничные перемещения капиталов, часто наблюдается рост имущественного неравенства… Причем эффект еще более пагубный, если либерализация сопровождается финансовым кризисом, а финансовые институты самой страны слабы. Мы видим также, что доля национального дохода, направленная на оплату труда, в результате либерализации сокращается».

http://peremogi.livejournal.com/16706144.html

http://www.imf.org/external/error.htm?URL=http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/0

Нужно ли ещё говорить о причинах богатства Запада?

Вторая причина — это двойные стандарты. Например, запрещать в странах переферии то, что способствует развитию их экономики и использовать то же самое в собственных странах для развития своей экономики.

Как же так!? — воскликнет либерал, — при капитализме такого не бывает. Где свободная конкуренция?

Но кредиты от МВФ или Всемирного Банка невозможно получить без выполнения определенного пакета обязательств, которые включают в себя различные ограничения.

Вопрос №1- есть ли в «цивиллизованных» странах государственные дотации? Есть. ЕС тратит треть годового бюджета на поддержку агросектора, а в странах периферии закредитованных международными финансовыми институтами подобное делать запрещено под угрозой штрафов и санкций.

Продукцию российских сельхозпроизводителей трудно встретить в Европе. И дело не только в африканской чуме свиней и птичьем гриппе. Российским капиталистам нужно предложить цену на товар, конкурирующую с предложением местного фермера, на поддержку которого Евросоюз тратит больше трети годового бюджета. Безусловно российский капиталист, как при царе батюшке, не гнушается продавать товар и по бросовым ценам, лишь бы прибыль звенела в карманах, а издержки можно переложить на российских крестьян или наемных работников сельхозсектора.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/03/19/

Вопрос №2 — есть ли при капитализме госрегулирование и государственное планирование? Есть. Кризисы капитализма топят даже крупные компании, например, Lehman Brothers в США в 2008 гг.

Чтобы не допустить подобных инцидентов правительство США поддерживает своих «чемпионов» на плаву за счет налогоплательщиков, вливая миллиарды долларов в дышащие на ладан компании как промышленные, так и финансовые

А вот пример госпланирования из Германии. Индустрия 4.0 – это так называемый «проект будущего» немецкого федерального правительства. Это стратегический план развития экономики Германии, предусматривающий совершение прорыва в области информационных технологий. Но в отличие, например, от США, где развивают IT-технологии в сторону социальных сетей, развлечений, коммуникаций, немцы ставят задачу подключения к сети промышленного оборудования и целых производств.

http://holzex.ru/chto-takoe-industriya-4-0-tsifryi-i-faktyi/

Как видите, в Европе и США с удовольствием пользуются услугами буржуазного государства, а «демократия на экспорт» данной функцией пользоваться запрещает. Должникам предлагается все отдать на откуп рынку и разбазарить госсобственность по частным рукам, причем по рукам капиталистов из стран все того же «золотого миллиарда».

А мы удивляемся, почему в России жизнь хуже. Да все благодаря двойным стандартам Запада, который в одной части планеты держит высокий уровень жизни за счет остальной части планеты. Напомню, что на Земле проживает 7 млрд. человек, т.е. 1 к 7 или 14% живут за счет остальных 86%.

Так в чем же разница между капитализмом на Западе и капитализмом в России? Да, в общем-то, ни в чем. Там и там кризисы, там и там буржуазное государство вмешивается в экономику, чтобы спасти за счет граждан обанкротившихся буржуев, там и там правительства создают многообещающие проекты, т.к. бизнес неспособен их финансировать.

Различие лишь в капиталистической иерархии, которая сложилась исторически и некий круг «элитных» стран давно очерчен. Он и представляет собой «золотой миллиард» — капиталисты и их прислуга. Это не значит, что капиталисты из Китая или России не могут попасть в элитный западный клуб. Могут. Только остальному народу проход заказан.

Но зачем буржуазной власти на Западе так подкармливать своих наемных работников? Ответ прост: для минимизации возможности социалистической революции. Но жадность капиталистов не знает границ и уже в странах «золотого миллиарда» читатель видит растущий гнет и эксплуатацию (вспомним Францию, Грецию), не говоря уже про периферию. Для наемных работников не остается другого варианта, кроме ликвидации буржуазной общественно-экономической формации и революционному переходу к социализму.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: бизнес, великобритания англия, Германия, греция, Европа, Запад, капитализм, колония, конкуренция, МВФ, Россия, рынок, социализм, статистика, США, финансовый, Франция
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