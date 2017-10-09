Глобальная элита продолжает топить Америку
10:33. 9 октября 2017 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал: brahman
Уж если член американской элиты А. Пушков в своей программе «Постскриптум» (ТВЦ) доказывает, что американцы на Луну не летали, то скоро жди интересных событий.
И похоже, что Пушков всё же на глобальную элиту работает, а не на чисто американскую. Впрочем, скоро увидим, так ли это. Если во всём мире будут больше писать об американской лунной лжи, то, значит, процесс сбрасывания США с пьедестала идёт штатно.
Кстати, помните, как с месяц назад прошла фейковая новость, будто советник Трампа во всеуслышание заявил, что американцы на Луне не были? Получается, что фейковая новость, сам факт её появления в конкретных источниках – средство управления.
И похоже, что Пушков всё же на глобальную элиту работает, а не на чисто американскую. Впрочем, скоро увидим, так ли это. Если во всём мире будут больше писать об американской лунной лжи, то, значит, процесс сбрасывания США с пьедестала идёт штатно.
Кстати, помните, как с месяц назад прошла фейковая новость, будто советник Трампа во всеуслышание заявил, что американцы на Луне не были? Получается, что фейковая новость, сам факт её появления в конкретных источниках – средство управления.
Источник: ss69100.livejournal.com
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КОБовские аналитики задолго до выборов в США говорили , что президентом будет Трамп , потому что его назначили глобальные элиты задолго до выборов с целью слива США в унитаз . Никто не верил . Потому что страновые элиты США возомнили себя хозяевами мира . Но у мира есть хозяин . Страновым шакалам США надо было не путать берега и смотреть внимательно , на чей кусок пасть раззявили.
Учите КОБ и ДОТУ.
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Да ! СССР были первые на Луне , на Венере , на Марсе . Советские аппараты-роботы остались там и это материальный факт. Такой прорыв возможен только при социализме . Капиталлистическая система , с её рынком и прибылью в частный карман , мягко говоря ОБОСРАЛАСЬ !
А в сталинскую эпоху частные производственные артели давали 6% ВВП ( это к вопросу о частной инициативе при социализме ).