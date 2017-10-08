Летите в космос на айфоне: Посольство РФ в Британии высмеяло журналиста Times за критику ракеты «Союз»

Посольство России в Великобритании подшутило над британским журналистом Жилем Уиттеллом, раскритиковавшим российскую космическую технику.

Уиттелл написал для газеты The Times портретный очерк, посвященный первому британскому астронавту на борту Международной космической станции Тиму Пику. В беседе Пик признался, что является «большим поклонником Байконура или, как минимум, советских технологий», что не осталось без внимания журналиста.

«С краха коммунизма не изменилось практически ничего из того, чем русские пользуются для выхода на орбиту. Они усовершенствовали компьютеры на их лучшей ракете — „Союзе“, но мощностей у нее все равно меньше, чем у айфона», — пишет Уиттелл.

Российское посольство в Лондоне ответило на это высказывание на своей странице в Twitter.

«Раз так, то, может быть, (Жилю) Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего iPhone, а не «устаревшего» «Союза», — заметили дипломаты.

Впрочем, далее приводится прямая речь самого астронавта, который «Союз» похвалил.

«Они (русские — прим. ред.) усложняют всю технику, и это же касается „Союза“. Эта ракета, как танк, — с большим запасом, это самый надежный и безопасный способ попасть в космос», — добавил Пик.

Посольство не в первый раз обращает внимание на статьи журналистов The Times. Так, дипломаты высмеяли обозревателя издания Найла Фергюсона, который подсчитал, сколько стоило «российское вмешательство» в американские выборы, и отчитали другого колумниста, Давида Ааароновича, за голословные утверждения о «непривлекательности» России.

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