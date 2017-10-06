Главная » Сказки и былины
Магический мир русской сказки
08:20. 6 октября 2017 Просмотров - 324 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Записи на схожие темы
..., как и в русских сказках, имели вкус меда и обладали магическими силами. Они... персонажей, два мира — обыкновенный и «иной» очень далёкий мир.Этим миром, территорией, где...
... как магическом действии, направленном на проникновение в «перевернутый» мир демонического существа...в «иной» мир с целью получения особых магических качеств47. Анализ источников...513. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. М.: Государственное...
... и таинственным персонажем в русских народных сказках. Фольклористы, знатоки сказаний и... скорее всего, подразумевали ментальный мир, мир духа и знания. То есть... пользовались знахари, проводя всевозможные магические ритуалы, наполненные загадочностью и ...
... сыном созвездия Большой Медведицы, в русских сказках - Иваном Медведка (совершенно не ...волшебник, колдун, угадчик, прорицатель. Сверх магического дара и прорицаний, волхвы обладают...она становится проводником в иной мир, или мир мёртвых. Она испытывает таких...
...земледельцев происходит своеобразная «гуманизация» загробного мира. Если ранее представляли себе, ...в книгах сокрыта какая-то магическая сила. Именно поэтому всю ...называется Белый камень. Напомним, в русских сказках и заговорах «белым камнем» называется...
... оборотень).Можно попытаться прочесть известную "магическую" формулу "abracadabra", получим: "... Ра существуют две прекрасные русские сказки: первая "Сказка о Золотом петушке"; вторая..., и.-е. "смерть", "гореть", русск. Мир; Меру священная гора ариев. Получаем...