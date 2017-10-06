“Крым”. Неудачное кино про удачные события

Вечером был вариант – писать обзор по Сирии или посмотреть экранку фильма "Крым". Так как обзор на "Крым" многие просили, поэтому ниже, общие впечатления от увиденного.Сразу скажу, что идти в кино на "Крым" не планировал, так как многие знакомые (в том числе и бывшие крымские ополченцы), кто уже посмотрел, говорили, что фильм не очень и деньги на поход в кинотеатр тратить не стоит. Удручающие 2,4 на Кинопоиске как бы подтверждают. Перед просмотром постарался абстрагироваться от этой фактуры и постарался в меру сил объективно взглянуть на это кино, вокруг которого ломают столько копий.Если говорить коротко, то фильм действительно неудачный, но не настолько днищенский, как его представляют.Главная проблема фильма, это его крайне невнятный посыл, в результате чего перед нами предстает череда грубо сбитых сцен, которые авторы фильма достаточно топорно объединили в пресный мелодраматично-шпионский сюжет, где в силу посредственной актерской игры, лишь отдельные персонажи вызывают какой-то интерес, теряющийся на фоне безликих персонажей с плохо прописанной мотивацией.Надо понимать, что в силу выбранной тематики, фильм изначально был записан в политическую конъюнктуру и пропаганду. Но это ведь тоже своеобразный поджанр, в котором есть как хорошие, так и не очень работы.В качестве примеров можно привести неудачные пропагандистские поделки вроде "Август восьмого" (российский) , "5 дней в августе" (грузинско-американский), "Оранжевое небо" (украинский). Относительно удачным фильмом такого рода из недавних был пожалуй лишь "Олимпус Инферно", и то, с различными оговорками. "Крым" по впечатлениям напомнил своеобразным микс из "Оранжевого неба" и "Августа восьмого". То есть, хилая мелодрама + военка на фоне исторических событий. Это не работало по отдельности в упомянутых выше фильмах, не работает и в виде коктейля по все тем же причинам – низкий бюджет, посредственная актерская игра, сглаживание углов или наоборот, сваливание в пропагандистские клише – все это ведет к достаточно критическому отношению со стороны зрителя, низким сборам и разгромным рецензиям. "Олимпус Инферно" при всех своих косяках содержал хотя бы какие-то интересные сценарные задумки и попытки авторов отойти от шаблонов политически конъюнктурного кино. Поэтому нет ничего удивительного в том, что "Крым" получил крайне прохладный прием.С одной стороны, авторы как бы пунктиром показывают некие вехи тех событий:1. Довоенная идилия в Крыму.2. Майдан и нападение на автобусы под Корсунем.3. Встреча Беркута в Севастополе.4. Разлом по судьбам людей. Предчувствие гражданской войны.5. Ополчение.6. Майданщики-провокаторы.7. Вежливые люди.8. Разоружение ВСУ и ВМСУ.Но полутора часов крайне мало, чтобы из всего этого сложилась более-менее реалистичная картина и раскрылись главные герои. Человек, который к примеру будет лет через 20-30 смотреть этот фильм, может вообще не понять логику происходящих событий, где пропуски в повествовании расчитаны на то, что люди как бы в курсе событий и могут сами додумать по своим воспоминаниям, что там было до майдана, что после, что там за "поезд дружбы" и т.д. Человек не знакомый с этими событиями и подтекстами, серьезно рискует не понять, почему так развиваются события и какая мотивация движет героями фильма.Сама история подается не как серьезная военно-политическая драма, а скорее в духе телевизионных сериалов, где лишь отдельные сцены сняты относительно неплохо (в основном, с участием военных), а в остальном же – как будто смотришь какую-нибудь дешевую мелодраму в стиле "Да она не может любить меня! Да я люблю тебя!" (и тут на фоне проезжает БТР, а где-то по крыше бегает правосек).Уж не знаю, почему этот сюжет доверили снимать Пиманову, который вроде не был замечен за большими успехами на ниве драматического кино.Если всерьез оценивать претензии фильма на документальность показанных событий, то он конечно выглядит как рваные куски чего-то большего. Шутка ли, если просто взять обычные документальные кадры тех дней, то они и сейчас трогают за душу куда как сильнее, нежели попытки киношников их художественно подать зрителю. Кино тут полностью проиграло реальности, что для кино, которое имеет политические и пропагандистские задачи – серьезный косяк.

Печально, но даже любительские клиповые нарезки видео, выглядят куда как мощнее и эмоциональнее, работ профессиональных киношников, которые не смогли грамотно распорядится богатым видеоматериалом для постановки качественных сцен.







При этом часть реальности и вовсе пала жертвой политической конъюнктуры.

Нет народного подъема 23 февраля. На мой взгляд, невозможно показать атмосферу февральского Cевастополя без тех митингов и главного митинга 23 февраля, с которого фактически началась Крымская и Русская Весна. По сути, не показаны те люди (я тут даже не про Чалого говорю, а про то море людей, которое открыто выступило 23 февраля и позднее), которые открыто выступили против киевской хунты и ради защиты которых и были введены войска и была обеспечена возможность их свободного волеизъявления, а Крым и Севастополь избежали участи Донецка и Луганска, или того хуже – Одессы и Мариуполя.







Можно списать на недостаток бюджета (собрать огромную массовку на Нахимова это конечно проблема, но могли бы и заморочится, если бы были деньги), но если брать в целом, то вся роль местных сводится к стоянию на вокзале в ожидании "Поезда дружбы", который не приехал. Стоит ли удивляться резкой критике тех, кто участвовал в митингах, в местном ополчении, стоял на блокпостах, перекрывал Перекоп и Чонгар, помогал разоружать группировку ВСУ совместно с российскими военными, участвовал в захвате кораблей ВМСУ и не увидел отражение этой роли в "Крыме".







Этого всего в фильме практически нет, что резко расходится с тем, что происходило в Крыму в феврале 2014 года, особенно до ввода российских войск. Дальше фильм несколько идет на подъем – сцены с военными уже более качественные, хотя и здесь видна предательская бюджетность фильма. Но за счет крымских пейзажей, украинских воинских частей и грамотно работающих "вежливых людей", некоторые сцены получились вполне ничего (видно, что мин.обороны предоставило достаточно существенные ресурсы), но к сожалению, чтобы вытащить весь фильм на себе – этого крайне мало. И что удивило, почему даже в фильме с пропагандистским подтестом не отражены такие каноничные сцены, как первое появление "вежливых людей" в Симферопольском аэропорту, занятие здания Верховного Совета АРК Крым и правительственного квартала, радостные встречи жителей городов Крыма с "вежливыми людьми", "день флагов", кот который не кит и тому подобные, уже фактически легендарные образы, с которыми ассоциируются эти события. В общем, большинство ключевых образов Крымской Весны проехали строго мимо фильма.







Как представляется, есть ряд серьезных объективных ограничителей, который и не могли привести к тому, чтобы "Крым" стал хорошим фильмом. Значительная часть подробностей по крымской операции по объективным причинам до сих пор засекречена, продолжающаяся война на Украине сформировала хорошо известный "приглаженный" подход в отношении Украины и тому, что там происходит (фильму про Крымскую весну в итоге приходится обходится без расхожих терминов "бандеры", "правосеки", "фашисты", "майдауны" и тому подобного политического актуала, ибо не формат. Термины Крымская и Русская Весна вроде не упоминаются), а тренд на то, что главную роль сыграли крымские чиновники, а не народ – отмечался еще в 2015 году. В итоге, политическая целесообразность, вынуждала авторов обходить острые углы, что и сделало фильм настолько пресным. Ну и есть вполне очевидные претензии к режиссеру и сценаристу, которые не смогли на богатом материале выстроить более-менее интересную историю главных героев.



На мой взгляд, сама история присоединения Крыма, заслуживает более масштабного кинополотна, в духе серьезных политических драм-триллеров, вроде тех, которые снимал Оливер Стоун – с четкой датировкой, с историческими персонажами, без мелодраматических соплей, без сглаживания углов и с куда как большим хронометражом. Но для этого требуется более талантливый режиссер и сценарист, куда как более масштабный бюджет, нежели был у Пиманова (это не оправдывает его творческих косяков, но надо понимать, что он действовал в определенных рамках официальной позиции и весьма ограниченного бюджета) и главное, соответствующая военно-политическая обстановка. В нынешнее время такой фильм появится просто не может, так как слишком многое по объективным и субъективным причинам будет оставаться предметом умолчания.



Автор скорее всего понимал ограниченность своих возможностей, поэтому в конце своей невнятной мелодрамы и чуть более осмысленных шпионских страстей, вставил небольшую отсылку к Донбассу, куда судя по всему отправился главный герой и где до сих пор продолжается война, которой не случилось в Крыму, но которая продолжает терзать Донецк и Луганск поднявшиеся вслед за Севастополем против гос.переворота, украинского фашизма и насильственной украинизации. Это можно воспринимать как метафоричный полунамек на то, что лишь тогда, когда закончится война на Украине и главный герой вернется домой из окопов Донбасса, мы увидим более-менее достойный фильм посвященный воссоединению Крыма с Россией, а там и до Донбасса очередь дойдет.



В итоге, получился неудачный фильм про удачные для России, Севастополя и Крыма события, которые в целом обошлись практически без крови, в чем заключается самая суть прихода "вежливых людей" на помощь крымчанам.

Кино субъективно где-то на 4 из 10, но не совсем уж дно, потому что видали и хуже. Идти в кино не рекомендую, оно того не стоит, да и домашний просмотр – сугубо по желанию. Если пропустите, то много не потеряете. Проще документальную хронику февраля 2014 года пересмотреть – она честнее и пронзительнее передает дух Крымской весны. Ну а Крым, Севастополь и крымские коты, еще дождутся того фильма, которого заслуживают.





Источник: colonelcassad.livejournal.com