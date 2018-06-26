Новости Украины и Новороссии 26 июня 2018

Ценой чудовищных усилий политтехнологам Тимошенко удалось убедить свою клиентку в том, что надо срочно исправлять тот «фейсбучный» бред, который она несла на форуме «Новый курс». Возможно, они даже отобрали у Юли некоторые препараты. Не знаю. Но Кыцюндер поменяла риторику и стала усиленно рекламировать три основных политических «месседжа» на телевизионных площадках нации.

Она очень активна. За одну неделю побывала почти на всех эфирах информационных каналов: «112», «ZIK», «NewsOne». Только порошенковские СМИ («Прямой» и «5-й канал») ее подчеркнуто игнорили. В минувшую пятницу Юлия Владимировна дебютировала на «Интере» Фирташа-Левочкина. Про «офисный планктон» не говорила, Фукуяму не цитировала, а старалась работать по методичке, разработанной политтехнологами. Три основных «послания».

Первое: переход к парламентско-президентской форме правления канцлерского типа. На форуме «Новый курс» эта идея практически утонула в бреде насчет необходимости заключить «общественный договор» по типу «Википедии».

Теперь Кыцюндер с помощью экспертов развивает идею конституционной реформы.

Говорит, что хочет стать последним президентом Украины, поскольку существующая форма правления неэффективна, способствует коррупции и заводит страну в тупик. Опустим ерунду типа «Сингапура», «восстановления немецкой промышленности после войны». Это риторика. Суть действительно заключается в новом «общественном договоре». Только не между гражданами и какой-то «Википедией», а между олигархами и Кыцюндером.

Заговор пяти

Петр Порошенко, став президентом, начал последовательно и успешно изводить олигархов. Он почти разрушил империю Игоря Коломойского, отобрав у днепропетровского олигарха любимое детище — «Приватбанк». Так называемая «нефтянка» Игоря Валерьевича уже дышит на ладан, поскольку Петр Алексеевич уверенно выдавливает менеджмент Коломойского из «Укрнафты» и других аффилированных с ним компаний.

Основной медиа-актив олигарха — телеканал «1+1» — постоянно балансирует на грани отъема лицензии на вещание. Сам Игорь Коломойский скрывается в Женеве и больше года не появляется на Украине.

«Трансформаторный олигарх» Украины, собственник ряда облэнерго Константин Григоришин тоже стал жертвой экспансии Порошенко. Сначала он пытался жить с главкомом душа в душу. Писал ему аналитические записки, рассказывал о перспективах восстановления инфраструктуры нации. Потом понял, что его активно имеют во многие экономические отверстия. Вытесняют из облэнерго.

Все контракты на закупку оборудования, которое необходимо для модернизации газотранспортной системы, заключаются с американскими фирмами, действующими через румынские и молдавские «прокладки». Сначала Григоришин думал, что его кидает «талантливый менеджер» Коболев из «Нафтогаза».

Даже написал письмо Порошенко, в котором рассказал о невероятных политических амбициях главы «Нафтогаза». Потом узнал, что «Порох» в доле. Затем Григоришина стали выживать из «Турбоатома» и Сумского НПО. Голым и босым Константин Иванович не стал, однако потерял сотни миллионов.

Дмитрий Фирташ. Ну, тут практически без комментариев. Сидит в Вене, пытается оборонять остатки своей былой империи, скучает по титановому заводу и отрасли по производству минеральных удобрений. Классический олигарх-изгой. Привел Петра Алексеевича к власти (легендарная встреча в лобби венского пятизвездочного отеля) и в результате получил целую корзину прекрасных грибов «отсосиновиков».

Виктор Пинчук. Еще один олигарх-терпила. На первый взгляд, все у зятя экс-президента Кучмы хорошо. Медиа-империя (ICTV, «Новый канал», «СТБ») как бы развивается, никто лицензии у его каналов пока не отбирает, заводы работают, но… Не от хорошей жизни друг Элтона Джона стал раскручивать вместе с Хиллари Клинтон Славу Вакарчука в качестве «нового политического лица». Если вы забыли, то Пинчук — король труб большого диаметра. Вот куда теперь ему эти трубы, да еще такого диаметра, засовывать?

Порошенко нарисовал ему прекрасное будущее, включил тестя в переговорную Минскую группу, а потом стал доить, как…

Ринат Ахметов. Считается, что у него с Порошенко все в шоколаде. Они вместе «имеют» все население нации на основе формул «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс». Казалось бы, Ахметов — верная опора режима Петра Алексеевича. Даже жена главкома Марина Порошенко вела спортивную передачу на канале Рината Леонидовича. Однако на самом деле осторожный и хитрый олигарх чувствует себя дискомфортно. Окружение Порошенко его элементарно доит, и каждый год «прайс» за «безоблачное сосуществование» повышается и повышается.

Идея о том, что надо бы поменять форму правления на парламентскую, что позволит обезопасить олигархов от полного и окончательного уничтожения, обсуждалась в этой среде давно. «Оппозиционный блок» Бойко, в котором представлено ахметовское «депутатское крыло», уже презентовал свой вариант новой Конституции, где упор делается на усиление позиций законодательного органа власти.

Интересно, что исполнителем этого заказа является Андрей Ермолаев — придворный политолог Сергея Левочкина. И именно Ермолаев на телевизионных эфирах активно топит за «парламентскую республику канцлерского типа».

Могу с большой долей уверенности предположить, что Кыцюндер заключила пакт с пятью олигархами «старой формации». В качестве компромисса в концепции парламентской республики появилась позиция «сильный канцлер». Она же не может представить себя совсем без полномочий. А тут такая красивая аналогия: сильная и процветающая Германия во главе с «несменяемой» Ангелой Меркель. Ну и Кыцюндер тоже хочет быть как Меркель. В перспективе.

Понятное дело, что участники «нового договора» стремятся кинуть друг друга. Тимошенко не была бы Тимошенко, если бы не планировала при удобном случае захватить всю полноту власти и избавиться от «концессионеров».

Классика жанра. Но в настоящий момент они нуждаются друг в друге. Поэтому Кыцюндер активно продвигает «канцлерскую демократию».

Сначала Юля избирается президентом. В ходе кампании собираются голоса за референдум по поводу новой Конституции. Став главой государства, Тимошенко проводит плебисцит, по результатам которого распускает действующий состав Рады с «великой коалицией» двух политических банкротов — «БПП» и «Народного фронта».

На досрочных парламентских выборах «Батькивщина» побеждает, и Тимошенко становится единственным кандидатом на должность «канцлера». Прямые выборы президента отменяются. Этот пост становится декоративно-представительским. Вся власть сосредотачивается в Кабмине. Правительство в свою очередь зависит от парламентского большинства. Формируется система сдержек и противовесов, которая не дает возможности подгребать под себя бизнес олигархов при помощи силовых действий.

В теории все смотрится довольно интересно. Но практика — совсем другое дело.

Федеративная форма государственного устройства

Второй «месседж» Юлии Тимошенко, который она очень осторожно и завуалированно продвигает, — украинская федерация. По понятным причинам прямо об этом говорить нельзя, поскольку «нация единая и унитарная». Это базовый постулат официальной пропаганды. Плюс «агрессия России». Тот, кто выступает за федеративное госустройство, автоматически попадает в разряд «разрушителей европейского государства».

Но политтехнологи Кыцюндера придумали фишку с квазидвухпалатным парламентом. Как бы формируется некая «Палата чести», которая… Дальше идет чистый, незамутненный бред об «экспертах», «интеллектуальных платформах» и «участии гражданского общества в работе власти». Однако за подобной схемой скрывается обыкновенный бикамерализм, то есть организация законодательной ветви власти в условиях федеративной формы государственного устройства.

Верхняя палата формируется на мажоритарной основе из представителей регионов, нижняя избирается по партийным спискам. Классика жанра.

У «порохоботов» в результате начался массовый взрыв так называемых «пуканов». Федерализация для них является синонимом развала «древней государственности» и «единой Украины». Они пока еще не могут доказать связь Кыцюндера с Кремлем в деле развала «одной нации», но уже пробуют это сделать. В частности, орут о связи Тимошенко с Медведчуком, который и является реальным архитектором сдачи национальных интересов нации.

Честно говоря, просто приятно понаблюдать за этой истерикой. В результате резко сменился «экспертный дискурс». Уже не обсуждают «быструю деоккупацию оккупированных территорий Украины», а орут про распад оставшейся нации на отдельные фрагменты. Не зря Тимошенко пять часов подряд в прямых эфирах клепала мозги электорату.

Даже премьер Гройсман проникся идеей «канцлерской республики» и открыто решил послать верховного главнокомандующего.

Он начал операцию «Контрабанда, стоп!». Не надо смеяться. Все потоки «контрабаса» на западных кордонах нации контролирует СБУ. Кабмин вводит на пункты пропуска полицию Авакова, которая теперь претендует на основной кусок пирога. Это удар в пах главкому. Министр внутренних дел Арсен Аваков и «канцлер» Гройсман хотят выставить Петра Порошенко на четыре миллиарда долларов в год. Они сами озвучили такую цифру.

Главком вынужден был на ходу импровизировать. Он пнул министра обороны Степана Полторака, и тот предложил закупить на еще не вырученные деньги «пять дивизионов американской системы ПВО «Patriot». Сказочные д…бы.

Опять же, напрямую выступать за федеративную систему Кыцюндер не может. Это же нарываться на статью «покушение на территориальную целостность Украины». Однако парламентская форма правления и двухпалатный парламент — классические признаки именно федеративной формы государственного устройства.

Почем ЕС и НАТО?

Политтехнологи Кыцюндера действительно проделали большую работу, заставив ее запустить интересный «мыслевирус»: а что мы получили от Евросоюза и что мы получим от членства в НАТО? До последнего времени «евроассоциация» и «переход на натовские стандарты» были абсолютными ценностями. Вообще не обсуждалось, зачем вступать в ЕС и переходить на «стандарты Альянса» с «перспективой членства».

Именно за эти ценности «погибла «небесная сотня». Точка.

Тимошенко развернула проблематику «неоспоримых ценностей» в очень даже воспринимаемую электоратом плоскость. Что улучшилось после того, как президент взял курс на евроатлантическую ассоциацию? Денег у людей стало больше? Социальные стандарты выросли? Жить стало лучше? В ходе публичных дискуссий в прямом эфире неожиданно выяснилось, что и безвиз никому особо не нужен.

А потому что нет денег на поездки в Европу. Тупо нет денег. Идея реальной стоимости «вечных ценностей» очень понравилась массам. Кыцюндер умело передернула и сорвала джек-пот. Она тактично и осторожно дала понять аудитории, что ее нае…ют. Нет, Тимошенко не выступает против ЕС и НАТО. Она просто дискутирует о стоимости подобного выбора.

И объясняет, что все дело в херовом управлении. Даже самые нищие территории расцветали, когда к власти приходили эффективные управленцы. Опять же, возьмем, к примеру, Сингапур… Это у Кыцюндера навязчивая идея. Но не важно.

Тимошенко использует новую для Украины идеологию. Четыре года истеричный Порошенко нагонял страсти, «побеждал кремлевских врагов», «раскрывал заговоры ГРУ», «формировал информационные лучи правды».

И в результате он просто полностью исчерпал потенциал подобной модели реализации власти. В итоге даже откровенно тупые, примитивные конструкции Кыцюндера стали восприниматься как некое откровение.

Кстати, очень интересный психологический феномен, свидетельствующий о глубине деградации украинского общества. Кто бы мне сказал, что Тимошенко воспринимают как «креативного мыслителя» пару лет назад, я бы сильно хохотал. А теперь… М-да.

После явно неудачного старта в формате «Новый курс» Юлия Тимошенко провела корректировку своей публичной деятельности. Однозначно могу сказать, что у нее появился медийный и рекламный ресурс. Она официально объявила о начале своей предвыборной кампании, опередив всех своих потенциальных конкурентов. Рейтинги у нее такие, что эфиры с ее участием становятся топовыми.

Их смотрят. Предвыборный штаб Порошенко, возглавляемый секретарем Совбеза Александром Турчиновым, просто деморализован. Они даже не выработали единого алгоритма информационной нейтрализации стартовавшей Тимошенко. И их можно понять, поскольку образовался заговор олигархов, которые поставили на Кыцюндера.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тоже оказался в числе заговорщиков. И, главное, они упустили момент, когда можно было сажать Тимошенко. Это не значит, что ей дадут дойти до финиша. Кампания у Юли получается очень длительной. Девять месяцев подряд.

Реально трудно качественно работать в таком изнуряющем марафоне. Но, тем не менее, процесс пошел, и Порошенко с каждым днем выглядит все хуже и хуже. Не знаю, что думают американцы по поводу такого старта и, главное, идей Тимошенко, однако они молчат. И чем дольше они молчат, тем шире окно возможностей у Кыцюндера.

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Александр Зубченко