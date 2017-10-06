Как Россия остановила «серийное убийство государств»

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За успехи в Сирии нам надо готовиться к отражению американской мести.



Исполнилось два года с начала стратегической операции российских ВКС в Сирии. Этой теме был посвящен мультимедийный круглый стол, состоявшийся на днях в МИА «Россия сегодня». Выступавшие (а в их числе были и видный военный, и маститый дипломат) сошлись во мнении, что практически все цели, ставившиеся российским руководством летом 2015 года, когда обсуждалось и принималось решение о начале операции, полностью достигнуты.

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов сразу подчеркнул, что гражданскую войну в Сирии, в которую вмешалась наша страна, надо рассматривать не как частное изолированное событие. Она, по сути, представляет важный этап глобальной стратегической, геополитической операции западной цивилизации, сердцевину которой составляют США, против исламского мира, против поднимающегося Востока, одновременно нацеленной в качестве орудия последующего разрушения в славянский мир и особенно в Россию.

«Мы видели, как планировались и осуществлялись операции против православно-христианского социума в Югославии, как последовательно уничтожались несущие конструкции арабского мира (Ирак, Ливия, Йемен, Сирия – одна и та же серия насильственных цивилизационных сломов), как планировались и осуществлялись «цветные» революции в Грузии, а затем на Украине, — напомнил генерал-полковник. – Но Россия нашла в себе силы остановить гибельный процесс серийного убийства государств, инициированный и планомерно осуществлявшийся стратегами США и их сателлитами по западной «коалиции»».

Говорят, у каждой цивилизации есть особое предназначение, предначертанное свыше.

Если заглянуть в историю, напрашивается вывод, что извечное предназначение России – решительно останавливать претендентов на мировое господство и сохранять в целости другие, соседние цивилизации.

Затеянное западными поборниками «нового» мирового порядка разрушение православно-славянской и исламской цивилизаций должно было дестабилизировать весь мир и нарушить общую гармонию человечества, начало которой было положено в 1945 году в Ялте. Гармонию, выстраивавшуюся с таким трудом на протяжении всего XX века, омытую кровью десятков миллионов землян в двух кровопролитнейших войнах и множестве других конфликтов! В результате подрывных операций янки, их союзников и вассалов эта хрупкая субстанция неминуемо должна была рассыпаться, не вмешайся Россия…

Сегодня можно констатировать: нам удалось сохранить Сирию как одно из основополагающих звеньев арабского, мусульманского мира (хотя изначально эта страна была, как известно, и колыбелью христианской цивилизации). В спасении её от распада и последующей самоликвидации, за которыми должны были последовать схожие процессы в ряде других государств Ближнего Востока, как раз и состоит важнейший итог двухлетней операции российских ВКС. Ибо, по мнению генерал-полковника Ивашова, следом за Сирией, по замыслам американцев, должны были взорваться (изнутри и не без вмешательства внешних сил) и Исламская Республика Иран, и Турция, где также активно действуют силы, преследующие цели разрушения под маской благих намерений. Этот процесс наконец-то приостановлен, и ведущую роль здесь сыграла Россия.

«Сегодня и суннитский мир во главе с Турцией, и шиитский мир во главе с Ираном включились в решение важнейшей задачи, вытекающей из достигнутого в Сирии успеха: дальнейшей стабилизации всего исламского сообщества, преодоления последствий его катастрофического разрушения, начавшегося в результате западных усилий», – подчеркнул генерал Ивашов.

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко напомнил о тяжелейшей ситуации, в которой два года назад наше военно-политическое руководство принимало решение о начале операции на Ближнем Востоке. Летом 2015 г. наблюдался жесточайший кризис сирийской государственности, ИГИЛ одерживало одну победу за другой, резко усилилась и другая запрещенная в РФ экстремистская группировка – «Джебхат-ан-Нусра» (переименованная ныне в «Джабхат-Фатх-аш-Шам»). Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды т.н. «умеренной оппозиции» фактически слились с ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусрой», имея щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от зарубежных спонсоров. Террористы контролировали более 70% территории страны и продолжали наступать на всех направлениях.

Развитие ситуации угрожало безопасности России, поскольку вектор дальнейшего движения ИГИЛ (запрещено в РФ) в сторону Центральной Азии, российского Кавказа и Поволжья просматривался чётко. По оценкам Генштаба ВС РФ, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ и других террористических формирований находилось не менее 4,5 тыс. граждан России и других государств СНГ…

Кстати, формирования ИГИЛ уже тогда представляли отнюдь не сборище новичков-дилетантов, а квалифицированную, фактически профессиональную армию, обученную действовать не только жестоко, но и изощрённо, применяя как кустарно изготовленные мины, так и современные средства поражения. Эта армия показала, что способна успешно воевать даже в условиях частых, длящихся годами бомбардировок, она отличается высоким уровнем штабного планирования и мобильностью (способна, например, быстро перебрасывать многочисленные отряды с одного фронта на другой). Эта армия хорошо подготовлена к эффективным действиям в условиях кризисного реагирования и может наносить чувствительные контрудары (что мы наблюдаем, например, в районе Дейр-эз-Зора).

Возникает вопрос: кто занимается подготовкой отрядов ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры» и осуществляет координацию действий такой армии? Американцев в этом плане исключим сразу: сухопутные войска США традиционно не самое выдающееся, что есть в арсенале Пентагона. Его «коньки» – авиация и флот. В Сирии чувствуется чьё-то иное влияние, чья-то другая направляющая рука. Возможно, сказывается качественная подготовка, полученная в свое время многими военачальниками террористов (а тогда офицерами и генералами иракских вооружённых сил), в военных академиях ряда стран, в том числе СССР и России. Но А. Фененко, например, предполагает, что также «речь может идти о Великобритании, которая имеет мощнейшую сухопутную армию, после Второй мировой войны бывшую второй по мощи после СССР, с очень высоким уровнем штабного планирования действий наземных группировок». По его мнению, всё указывает именно на британское влияние (хотя официально Лондон отрицает своё участие в подготовке экстремистов и каких-либо контактах с ними военного характера).

Но вот к чему реально приложили руку янки – это к появлению в Ираке и Сирии наемников из частных военных компаний (ЧВК). Кстати, в этом году американские ЧВК, по сведениям электронных СМИ, получили из госбюджета США 27 млрд долларов! На что пошла эта громадная сумма? Велико подозрение, что совсем не на цели борьбы с ИГИЛ, официально декларируемые Госдепом… Когда правительственные войска САР окончательно разблокируют Дейр-эз-Зор, где по имеющимся сведениям на стороне террористов сражается немало «солдат удачи» (в том числе, например, чернокожих), миру, очевидно, будут предъявлены вещественные доказательства такого их участия в боевых действиях.

Возвращаясь же на два года назад, в 2015-й, напомним, что американцы, громогласно вещавшие о своей «напряженной борьбе» с международным терроризмом, тогда не только не предпринимали никаких серьезных действий против ИГИЛ, но на саммите НАТО в Анталье в середине 2015 г. заявили, что собираются ввести бесполётную зону над Сирией.

Это неминуемо должно было привести к быстрейшему падению правительства Б. Асада и вступлению отрядов ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры» в Дамаск.

Одновременно с решением задачи по свержению ненавистного президента заявка американцев на введение бесполётной зоны, по сути, являлось прощупыванием реакции России, база которой в Тартусе должна была оказаться отрезанной и «обесточенной». Янки явно хотели протестировать, что русские будут делать в столь кризисной ситуации? Не пойдут же они, в самом деле, на тотальную войну, грозящую гарантированным взаимоуничтожением? А если на ракетно-ядерный конфликт не решатся, то почему бы не ввести подобную зону где-то поближе к границам России?

В конечном счёте, твёрдая принципиальная позиция руководства нашей страны сыграла важнейшую роль в предотвращении разрастания кризиса, грозившего всему человечеству…

Конкретизируя военно-политические итоги двухлетней операции, эксперты выделяют ряд важнейших составляющих. Во-первых, удалось в Сирии сохранить у власти законное правительство, помочь ему вернуть контроль над большей частью страны (сейчас эта зона составляет уже почти 90% территории) и разбить основные террористические группировки.

Во-вторых, Россия, наконец, вернулась в качестве активного игрока на Ближний Восток. Принято считать, что мы ушли отсюда после распада СССР в 1991 г. На самом деле, мы утратили свои позиции здесь уже после октябрьской войны 1973 г., когда Египет сделал резкий поворот в сторону США и взял курс на разрыв тесных связей с Советским Союзом. Теперь же «маятник» межгосударственных симпатий и предпочтений резко качнулся в нашу сторону.

Россия за два года войны с террористами значительно подняла свой международный престиж как последовательная защитница стабильности и справедливости, в частности, в ближневосточном регионе. Одновременно наша военная операция в САР (особенно на фоне теперешнего корейского кризиса) показала, что разрушительные действия деструктивных сил получается блокировать, можно останавливать опасные процессы в мире и вовлекать в созидательные предприятия всё новых участников.

Так, России вопреки пессимистическим прогнозам удалось предотвратить формирование враждебной ей ближневосточной коалиции.

Давайте снова вспомним октябрь – ноябрь 2015 г. Почти немедленно после начала нашей операции США стали обвинять Россию в развязанной агрессии, им громко вторили страны Евросоюза, вдобавок начал создаваться антироссийский военно-политический союз из монархий Персидского залива и Турции, в которой тогда начали «править бал» поборники исламского квазигосударства. Но России удалось с честью выйти из опасной ситуации, выстроив заинтересованный диалог с Францией, пережившей террористическую атаку на Париж, и одновременно добившись изменения общего хода турецкой политики, тогда неблагоприятной для нас, на положительный вектор. В конце концов, мы смогли уже в начале 2017 года сформировать собственную коалицию в составе Российской Федерации, Турции и Ирана и наладить астанинский формат консультаций противоборствующих в Сирии сторон. Это безусловный успех. Теперь подобная работа ведется в отношениях с Саудовской Аравией, причем, судя по последним сообщениям СМИ, определенный прогресс в плане подключения этого крупного ближневосточного игрока к позитивным процессам тоже есть…

В-третьих, Россия продемонстрировала способность проводить стратегическую операцию с авиационным и морским компонентами на значительном удалении от своих границ, с использованием авиации дальнего действия, оснащенной как бомбами, так и высокоточными крылатыми ракетами. Это значит, что монополия США на подобные операции, составлявшие важнейший компонент их «стратегии канонерок», тоже проходит.

Немаловажно и то, что в ходе операции удалось поднять роль и усилить боевые возможности всей авиационной составляющей российских Вооружённых Сил, а также ударных сил Военно-Морского Флота, дислоцированных в средиземноморском и каспийско-черноморском регионах.

Мы блестяще опровергли американские утверждения, звучавшие всю последнюю четверть века, что у России якобы нет и в обозримом будущем не появится ни полноценной авиации, ни дееспособного флота…

Результаты двух лет операции говорят сами за себя. Как заявил на недавнем Международном форуме «Армия-2017» начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник А. Рудской, нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов, перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Авиация Воздушно-космических сил совершила свыше 30 тысяч боевых вылетов и нанесла 92 тыс. точечных ударов по заранее выверенным целям. В результате ликвидированы почти 54 тыс. экстремистов. Уничтожены командные пункты, лагеря подготовки, склады боеприпасов, а также то, что приносило исламистам главные барыши: нефтяные вышки и станции перекачки топлива в подконтрольных им районах.

Для уничтожения объектов террористов применяются современные крылатые ракеты воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подводных лодок и стратегических ракетоносцев на дальности до 1,5 тыс. км, а также самолеты дальней бомбардировочной авиации. Отлично проявили себя ударные силы нашего ВМФ, регулярно наносящие снайперские удары высокоточными «Калибрами» с больших дистанций.

Новым словом в оперативно-тактическом искусстве стал разгром бандформирований с участием Сил специальных операций, которые решают задачи по ликвидации главарей террористов, уничтожению критически важных объектов противника и корректированию ударов авиации и флота. Важнейшую роль играют и российские военные советники, которые деятельно помогают командирам и штабам сирийской армии в планировании боевых действий, обучении и подготовке соединений и частей.

В конечном счете, именно действия российской группировки позволили сирийским вооруженным силам в корне переломить стратегическую ситуацию.

За время проведения операции наших ВКС территория, контролируемая правительственными войсками, выросла почти в четыре раза – с 19 до 78 тыс. кв. км.

Разгромлены крупнейшие бандформирования в районах Хамы и Хомса, от террористов полностью очищена провинция Латакия, освобождены памятник всемирного культурного наследия Пальмира и г. Алеппо, являющийся второй столицей Сирии, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая Дамаск с севером страны.

Под правительственный контроль вернулись нефтяные и газовые поля «Джизель», «Шаер», «Хаян», «Магара» и «Арак», освобождены северо-восточные районы провинции Алеппо к западу от водохранилища имени Асада. На юге Сирии восстановлен контроль над более чем 180-километровым участком сирийско-иракской границы, а также сирийско-иорданской границей в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 195 км.

Достигнутый перелом в борьбе с терроризмом в Сирии заставил важнейших политических игроков по-новому взглянуть на изменившуюся расстановку сил в регионе, что запустило процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон.

В результате договоренностей между вооруженной оппозицией и сирийским правительством, достигнутых в Астане при посредничестве Турции и России, с 30 декабря 2016 г. на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. В ходе пятого раунда переговоров в Астане был согласован вопрос о создании четырех зон деэскалации на территории САР, трех на юго-западе Сирии, в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее г. Хомс, они в настоящее время успешно действуют. Еще по одной зоне в провинции Идлиб консультации продолжаются. Обеспечение режима прекращения боевых действий в этих зонах деэскалации осуществляется подразделениями Военной полиции ВС РФ. Создание этих зон фактически позволило прекратить боевые действия между вооруженными отрядами умеренной оппозиции и правительственными войсками и стабилизировать обстановку в южных и центральных районах.

Для престижа нашей страны и её Вооружённых Сил немаловажно, что на очищенных от террористов землях (вопреки лживым фейкам западных пропагандистов) население повсеместно встречает российских воинов как своих освободителей, тепло приветствует и искренне благодарит.

А ведь два года назад, когда контртеррористическая операция только начиналась, даже в нашем обществе звучали и недоуменные, порой возмущенные голоса: не повторяем ли мы печальный опыт афганской войны 1979-89 гг., зачем снова втягиваемся во внутренний конфликт в чужой стране, умножая горе и ненависть? Но время показало верность сделанного геополитического расчёта.

Благодаря ударам ВКС России и наступательным действиям правительственных войск к востоку от Пальмиры от боевиков освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне. С полным деблокированием Дейр-эз-Зора завершается разгром самых опасных террористических группировок в Сирии. И сейчас именно туда главари ИГИЛ стягивают оставшиеся у них силы: сюда переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки (чему немало поспособствовали наши американские «партнёры»).

Между тем «плата» России за достигнутый военно-политический успех оказалась, слава Богу, сравнительно не так велика: по официальным данным Минобороны, на земле Сирии за два года боевых действий на 30 сентября 2017 г. погибло 38 российских военнослужащих.

Мы отдаем им скорбные почести как доблестным ратоборцам, отважно сражавшимся за правое дело и выполнившим воинский долг до конца. За мужество и героизм десяти участникам контртеррористической операции в Сирии присвоено высокое звание Героя России (четверым – посмертно).

К слову, людские потери американцев и их союзников в подобных операциях выше российских на порядок. В Ираке, например, за восемь лет боевых действий погибли 4487 военнослужащих армии США, более 30 тыс. были ранены.

То же самое можно сказать и о материальных затратах. Расходы России на проведение операции в Сирии, по заявлению официального представителя МО РФ, «не превышают сметы Минобороны на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск».

В то время как расходы США на войну в Ираке превысили 2 трлн долл., причем 1,7 трлн ушло непосредственно на финансирование военных операций. И ещё в два трлн долларов встало американским налогоплательщикам ведение военных действий в Афганистане и Пакистане. Таковы данные авторитетного Института международных исследований при Брауновском университете США…

Достигнутым результатам на территории Сирии, наряду с превосходством российской группировки в средствах разведки и радиоэлектронной борьбы, позволяющим осуществлять поражение противника с минимальным риском для своих сил, способствовало создание оптимальной системы управления межвидовой группировкой войск на удаленном театре военных действий.

Однако поводов для победной эйфории по-прежнему нет. Сейчас события перешли в ту фазу, о которой У. Черчилль говорил, что «это ещё не конец и не начало конца, это всего лишь конец начала», за которым должна последовать очень сложная политическая и дипломатическая работа по общему успокоению ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.

По оценке бывшего посла РФ в Сирии Александра Зотова, высказанной на «круглом столе», всё ныне происходящее – это преддверие глубоких, фундаментальных изменений во всей политической картине Ближнего Востока. И главная борьба ещё впереди…

«Российские Вооруженные Силы и правительственные войска Сирии сейчас одерживают безусловные победы, которые со скрежетом зубовным признают даже «доброжелатели» из США, – замечает А. Фененко. – Но нам надо теперь готовиться к отражению американской мести, которая, конечно, не заставит себя долго ждать. Готовиться надо очень серьезно и продуманно, и превентивные меры начать осуществлять уже сейчас».

Кстати, ничем не спровоцированные мстительные выпады со стороны янки наблюдаются и ныне. Окружение террористами и попытка уничтожить взвод российской Военной полиции, последовавшее затем убийство внезапным огневым налетом по сирийскому командному пункту под Дейр-эз-Зором старшего группы российских военных советников генерал-лейтенанта Валерия Асапова были бы невозможны без участия высокотехнологичной электронной разведки, других современных средств боевого обеспечения. Их нет у игиловцев, зато в избытке – у американцев.

Нет сомнений, подчеркивает Л. Ивашов, что это именно янки помогли террористам обнаружить местонахождение КП сирийских передовых сил, где находился наш генерал, зафиксировать время его пребывания там и спланировать точный огневой налет.

Но за подстроенную смерть нашего генерала, как ранее за гибель лётчика подполковника Олега Пешкова, сбитого в 2015 году турецким самолётом и потом расстрелянного в воздухе с земли, отомстили их боевые товарищи – прицельные удары «Калибров» по важнейшим объектам террористов всегда неотразимы.

Возвращаясь к теме подковёрных американских интриг, зададимся вопросом: а как расценивать выявленное средствами российской технической разведки мирное «сожительство» спецназа США и боевиков «Джебхат-ан-Нусры» в районах, занимаемых террористами?! Об этом поведал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор И. Конашенков на недавнем брифинге, подтвердив обвинение в этом вопиющем факте красноречивым видео и фотокадрами…

Таким образом, вопреки широковещательным заявлениям Госдепа о том, что США приветствуют процесс примирения сторон в Сирии, американское руководство упорно продолжает свою давно спланированную операцию по уничтожению САР и «переформатированию» всего Ближнего Востока в своих узкокорыстных интересах.

Кстати, генерал-полковник Ивашов на «круглом столе» озвучил имеющиеся у него сведения о некоем уже давнем, сугубо секретном совещании в резидентуре ЦРУ в Турции, которое по «странному» стечению обстоятельств предшествовало появлению ИГИЛ в Сирии и возникновению там первых очагов гражданской войны.

И не случайно ни о каких компромиссах в ближневосточном регионе «звездно-полосатые» по-прежнему и слышать не желают. А с некоторых пор ведущие западные СМИ (похоже, после «отмашки» неких официальных структур) начали публичное обсуждение возможности и вероятности прямого военно-политического конфликта РФ и США. Раньше об этом тоже упоминали, но в гипотетическом плане, а теперь заговорили уже в практической плоскости: как, когда, на каком этапе возникшего противостояния на сирийском фронте это может произойти. Американские «ястребы» дошли до того, что стали впрямую угрожать: ВС США могут нанести уничтожающие удары по российским военным объектам на территории САР! Вашингтон, к сожалению, продолжает высокомерно переоценивать свою боевую мощь…

Кстати, симптоматично, какой военный конфликт с участием России американцы рассматривают в качестве схематичного варианта возможного повторения событий прошлого. Не поверите: в качестве такого образца, по сведениям А. Фененко, Пентагоном выбрана русско-японская война 1904 – 1905 гг.!

В ней, как известно, боевые действия развернулись в Маньчжурии, Корее и не затронули метрополии России и Японии. Суть замышляемой американской стратегии по японскому «лекалу» видна, как говорится, невооруженным глазом: обменявшись ударами и добившись ощутимого перевеса за счет неких (теперь уже сугубо умозрительных) преимуществ в военных технологиях, принудить противника к невыгодному для него соглашению, по возможности малой кровью со своей стороны. Такой вариант, полагает эксперт, янки рассматривают как перспективный задел на будущее…

Неугомонные «борцы за мир и демократию» всё не могут уняться. Потерпев на этот раз очевидную неудачу в реализации своих планов на Ближнем Востоке, теперь вплотную занялись Центральной Азией.

Сейчас идет активное перемещение боевиков ИГИЛ из Сирии в Афганистан, с целью дестабилизации не только среднеазиатских государств – сферы жизненно важных российских интересов, но и Синьцзян-Уйгурского автономного района в КНР.

Ныне наиболее уязвимы с точки зрения террористической угрозы, как отмечает генерал Ивашов, Кыргызстан (где ситуация уже грозит выйти из-под контроля) и Таджикистан. США прилагают немалые усилия для обострения памирской проблемы, которая успокоилась было после заключения Московского мирного соглашения 1997 г., завершившего кровопролитную межтаджикскую гражданскую войну.

В таком же контексте заговорили о возможной дестабилизации Узбекистана, а может быть, и Туркмении. Американцы сами об этом рассуждают в обычном ключе: дескать, «есть опасность перенесения экстремизма из Афганистана», но понятно, что скрывается за расплывчатой формулировкой. Мир, например, помнит, как в Афганистане боевики Талибана спокойно проходили через позиции сил НАТО и перемещались в избранные районы, а затем «поразительная» уступчивость западных рейнджеров объяснялась очень просто: дескать, они «уступили превосходящим силам»…

Нельзя исключать, что геополитическая месть за Сирию последует и на других направлениях. Это может выразиться в усилении антироссийской деятельности НАТО в Украине, Грузии и, что стало новым опасным направлением, в Армении, где идет активное выращивание прозападной оппозиции и завоевание ею определённых позиций во власти (показательный признак – сенсационное участие армянских военных в недавних учениях НАТО в Грузии, названных «Достойный партнёр»). Вбить мощный клин в ОДКБ, членом которой является Армения, и, в конечном счете, развалить эту важную оборонительную организацию, созданную Россией на постсоветском пространстве – желанная мечта заокеанских политиканов.

Другим реализуемым вариантом мести русофобов, очевидно, становится «разогрев» приднестровского конфликта и втягивание в него Румынии – члена НАТО, тем более что к нагнетанию напряженности услужливо подключилось и украинское руководство, организовавшее блокаду Тирасполя.

Таковы, по оценкам экспертов, наиболее вероятные болевые точки, по которым пытаются ударить наши «доброжелатели».

Но есть и другие важные направления, на которых Россию прощупывают. Например, разгорается мощное (пока, слава Богу, мирное) противостояние в Арктике с её сказочными залежами углеводородов.

Кстати, если на карте изучить маршруты российских газопроводов по дну Балтийского моря в Европу, нетрудно заметить, что близ них с некоторого времени как раз и раскручивается военная активность сил США и НАТО. «Странным образом» это нагнетание напряженности на Балтике совпадает с упорными попытками американцев навязать Западной Европе свои сжиженную нефть и сланцевый газ. Очевидно, они хотят любой ценой оставить европейцев без российских (а также ближневосточных) нефти и газа и всё-таки заставить Старый Свет покупать исключительно их углеводороды, фактически монополизировав поставки энергоресурсов и одновременно ещё крепче взнуздав Евросоюз…

Сегодня со всей остротой стоит важнейший вопрос: будет земная цивилизация и дальше жить и относительно гармонично развиваться, или она окажется (в не таком уж отдаленном будущем) начисто уничтожена в ходе глобального ракетно-ядерного столкновения. «Прелюдией» к нему с большой долей вероятности может стать тлеющий военный конфликт с применением оружия массового уничтожения между США и КНДР… На этом общем мрачном фоне светлым пятном выделяется контртеррористическая операция ВС РФ в САР и особенно её гуманитарная составляющая – новая миссия российских военных.

Эта благородная, созидательная миссия идёт с нарастающим размахом и призвана устранять ужасные последствия разрушительной гражданской войны. Тем самым Россия демонстрирует бескорыстную готовность самоотверженно трудиться на благо всего человечества, деятельно работая над ликвидацией самых опасных угроз, к коим в первую очередь относится международный терроризм, и прилагая немалые усилия для восстановления мирной жизни в районах, переживших вызванные экстремистами кошмары.

Александр Пронин

Источник: nstarikov.ru