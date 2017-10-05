Подробности боя, после которого российские добровольцы попали в плен к ИГ

После того, как 27 сентября группировка ИГ предприняла контрнаступление на правом берегу реки Евфрат, появилось сообщение, что в плен к террористам попали российские добровольцы. По данным телеграм-канала «Вестник Дамаска», где ссылаются на источник в САА, в настоящий момент идут переговоры о выкупе бойцов. Известно, что представители спецподразделения сирийской армии «Охотники на ИГ» предлагают боевикам миллион долларов за каждого пленного.

Предложение выкупа оставляет надежду на возвращение российских добровольцев из ЧВК Вагнера, которые мужественно воюют с ИГ. Тот же телеграм-канал «Вестник Дамаска» сегодня пишет, что появились подробности того боя, после которого террористы пленили вагнеровцев. Рассказ записан со слов солдата сирийской армии, ставшего очевидцем атаки боевиков ИГ. Из его слов стало известно, российские добровольцы сопровождали военных САР для выполнения задачи в поселке Аш-Шоля, расположенном недалеко от города Дейр эз-Зор.

В тот день водители двух микроавтобусов ехали на небольшой скорости, не опасаясь нападения террористов, так как вдоль трассы находятся сирийские КПП. Но уже на выезде из Шоля по машинам боевики открыли огонь из тяжелого вооружения. Очевидец говорит, что едва успел выбраться из микроавтобуса до того, как тот был уничтожен. В это же время с левого фланга почти 30 террористов пытались окружить сирийских солдат и сопровождающих их российских добровольцев.

По словам рассказчика, всего нападающих боевиков было около 80. Тем не менее, это не помешало десяти российским защитникам вступить в бой, чтобы прикрыть отступление сирийцев. Рассказчик отметил, что террористы не ожидали такого смелого сопротивления даже после того, когда у вагнеровцев закончились боеприпасы. Отступая, сирийский солдат в какое-то время больше не слышал звуков стрельбы и предположил, что русские бойцы пошли в рукопашный бой.

Рассказывая о случившемся, очевидец добавил, что никогда не забудет героического поступка российских добровольцев. Он выражает восхищение смелостью бойцов и считает, что обязан им жизнью. «Сейчас, когда я увидел 2 из этих 10 солдат на видео, я всеми чувствами и мыслями сопереживаю вместе с их родственниками, я никогда не забуду это самопожертвование. Эти двое солдат показали себя настоящими воинами, даже находясь в плену», — говорит сирийский солдат.

О взятии в плен «двух российских военных» на следующий день после этого боя сообщает информационное агентство «Амак», связанное с ИГ. Немногим позже на телеграм-канале Directorat 4 появляется видео, записанное террористами, на котором двое мужчин славянской внешности, сидя в наручниках, сообщают на русском языке о попадании в плен к ИГ. Пленниками оказались Заболотный Роман и Цуркану Григорий.

По сведениям тelegram-канала Directorate 4, Заболотный принадлежит к Донскому казачеству Ростовской области, занимался перевозкой гуманитарных грузов в горячие точки Украины. А Цуркану, родом из подмосковного Домодедова, ранее служил в разведке ВДВ, а в 14 году, будучи членом организации «Боевое братство», принимал участие в защите Донбасса.

Очевидно, что в Сирию они приехали для борьбы с террористами, которые еще недавно угрожали многим странам мира. Как и другие добровольцы отряда Вагнера, Заболотный и Цуркану, героически воевали с исламскими головорезами, способствуя их быстрому поражению. Очевидно, что череда отступлений сказывается на моральном состоянии боевиков, которые пошли на показательную демонстрацию своей мести. Недавно в Твиттер и Телеграм появились сообщения о том, что террористы сожгли заживо пленных «российских военных». Вероятно, речь может идти именно о добровольцах Вагнера, которые попали в плен к ИГ после боя возле Аш-Шоля.