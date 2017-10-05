«Китайская мечта» и «социализм с китайской спецификой»

Накануне XIX съезда КПК



18 октября в Китайской Народной Республике начнёт работу XIX съезд ведущей и правящей Коммунистической партии Китая (КПК), самой большой по численности партии в мире (около 90 миллионов членов). Роль компартии в политической системе китайской сверхдержавы является исключительной. Её монополия на государственную власть закреплена законодательно, и это определяет принципиальную важность предстоящего в октябре события.

Участники съезда представляют всё многообразие общественных интересов. Согласно информации орготдела ЦК КПК, для участия в съезде избрано 2 тысячи 287 делегатов. Съезду предстоит обнародовать направления политики партии и приоритеты развития страны на ближайшие годы, принять план социально-экономического развития КНР, избрать новый состав ЦК. Центральный комитет в свою очередь изберёт генерального секретаря ЦК КПК, Политбюро и его Постоянный комитет, Центральный военный комитет и завершит формирование нового высшего руководства партии и государства.

Об атмосфере в Китае накануне съезда говорят организованные по всей стране многочисленные выставки, конференции, теоретические семинары. На днях опубликована книга Records of China: 2012-2017 о достижениях КНР во всех сферах – от политики и экономики до обороны и дипломатии за период после XVIII съезда компартии, состоявшегося в 2012 году.

Посещая 26 сентября открытую в Пекине выставку выдающихся достижений народного хозяйства за последние пять лет, председатель КНР Си Цзиньпин призвал стремиться «к реализации китайской мечты о национальном возрождении». Руководители Китая нечасто говорят о «китайской мечте», предпочитая связывать будущее КНР с целью «построения социализма с китайской спецификой». Однако Си Цзиньпин упомянул «китайскую мечту» в широком контексте, связав её с перспективами «национального возрождения». В Китае не видят здесь противоречия: развитие социально-политической модели «социализма с китайской спецификой», которая полностью себя оправдала, считается путём к национальному возрождению.

26 сентября, незадолго до открытия съезда и в преддверии 100-летия Октябрьской революции в России, в Пекине состоялся теоретический семинар «Октябрьская революция и социализм с китайской спецификой». Выступивший на семинаре член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао подчеркнул необходимость «глубокого понимания великого значения и далеко идущего влияния Октябрьской революции, ещё большей приверженности социализму с китайской спецификой и его развития в условиях новой эпохи».

КНР никому не навязывает свой опыт преобразований, но собственным примером нескольких десятилетий, когда страна «ехала верхом на тигре», показывает альтернативный «шоковой терапии» и успешный путь перехода от административно-командной модели к управляемому рынку с сильным государством. В конечном счёте КНР успешно реализует незападную модель общественно-политического устройства, где рыночная экономика и многообразие форм собственности сочетаются с усовершенствованной советской системой политической власти и государственного управления.

С 2012 года страна вышла на передовые позиции в научно-техническом прогрессе, а на некоторых направлениях – в число его мировых лидеров. ВВП КНР к началу 2017 года составлял $11,3 трлн. За шесть лет (с 2010 по 2016 г.) он более чем в два раза превысил размер ВВП Японии, которая занимает по этому показателю третье место в мире.

Информационное Бюро Госсовета накануне съезда обнародовало «Белую книгу», согласно которой средняя продолжительность жизни китайцев выросла с 67,9 года в 1981 году до 76,5 года в 2016 году. Показатель материнской смертности снизился с 88.9 на 100 000 человек в 1990 г. до 19,9 на 100 000 человек в 2016 году; младенческая смертность снизилась с 34,7 на 1000 человек в 1981 году до 7,5 на 1000 человек в 2016 году.

Накануне XIX съезда КПК в повестке дня преобразований в стране – реформа государственных предприятий, создание цифровой и ресурсосберегающей экономики, переход обрабатывающих отраслей промышленности на полную автоматизацию и роботизацию, сокращение ограничений для доступа на китайский рынок зарубежного капитала, выравнивание доходов сельского населения до уровня городского, а менее развитых центральных провинций КНР – до уровня высокоразвитых приморских.

При этом в Китае уже обозначилась «ловушка средних доходов». По мере роста стоимости рабочей силы и затрат на производство растёт себестоимость китайской продукции на внешних рынках, что снижает её конкурентоспособность. В КНР встревожены и экономическим вызовом со стороны Индии, которая пытается перехватить у Китая его ранние конкурентные преимущества, созданные дешевизной рабочей силы.

Отдельной проблемой стоит реформа госпредприятий, которые играют стратегическую, определяющую роль в хозяйстве и оборонно-промышленном комплексе (тяжёлая промышленность, энергетика, авиакосмическая промышленность, транспорт). Выдвинута задача повысить их рентабельность и сократить избыточные мощности, добившись повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке без госдотаций.

Решение всех этих проблем, как признано в Китае, должно опираться на интеграцию инноваций и промышленности. Это позволит принципиально повысить производительность труда, сохраняя преимущества дешёвой и качественной продукции в условиях дорогой рабочей силы. Ожидается, что в 2017 году доля передовых инновационных производств будет составлять около 10% общего объёма ВВП, а к 2020 году совокупная мощность новых секторов в экономике КНР планируется на уровне 15% ВВП. Здесь главные направления – роботизация, внедрение ресурсосберегающих и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Дополнительным стимулом развития ИКТ являются их далеко идущие возможности в сфере общественной безопасности, контроля над процессами в обществе, что в условиях гигантского населения Китая играет решающую роль. Китай уже выступил новатором в этой области, начав внедрение «системы общественного кредита», а незадолго до открытия съезда стало известно о выпуске для членов КПК ста моделей похожих по своим функциям смартфон-приложений; члены КПК смогут оценивать деятельность почти 90 миллионов однопартийцев в видимой, доступной и интерактивной форме.

В целом КПК сегодня убедительно оправдывает метафору «руководящей и направляющей силы» китайского общества. Быстрое экономическое и научно-техническое развитие КНР, уверенный выход в число мировых лидеров и развёртывание собственного геополитического проекта «Пояс и путь» – такой багаж достижений позволит председателю Си Цзиньпину уверенно отчитаться перед съездом.

Источник: nnm.me